Les meilleures offres imprimantes de janvier 2022

Une nouvelle imprimante brillante est rarement excitante, mais c’est un investissement nécessaire pour tout bureau à domicile. De nombreuses personnes travaillent encore à domicile, ce qui peut nécessiter une impression quotidienne. La mise à niveau de votre imprimante peut être moins chère que vous ne le pensez, et nous avons trouvé certaines des meilleures offres d’imprimantes disponibles actuellement.

Les imprimantes se répartissent en deux catégories principales : les imprimantes à jet d’encre et les lasers. Les imprimantes à jet d’encre sont plus courantes dans les foyers, mais les imprimantes laser sont devenues plus abordables grâce aux améliorations technologiques. Nous avons rassemblé quelques options dans les deux catégories pour offrir beaucoup de choix. Certains fabricants proposent également des imprimantes mobiles si vous souhaitez imprimer en déplacement sans encre.

Meilleures offres d’imprimantes à jet d’encre

Les imprimantes à jet d’encre sont idéales pour la plupart des travaux d’impression quotidiens. Il y a de fortes chances que vous soyez déjà familiarisé avec les imprimantes à jet d’encre et le processus de remplacement des cartouches de temps en temps. Les imprimantes à jet d’encre produisent des images colorées, des documents bureautiques de plusieurs pages éclatants et à peu près tout le reste. De nombreuses imprimantes à jet d’encre offrent également divers degrés de fonctionnalités tout-en-un à des fins de numérisation et de copie.

Si vous voulez une imprimante flexible capable de gérer presque tous les projets, une imprimante à jet d’encre est le choix le plus simple. Voici un choix portable unique de HP, ainsi que quelques-uns de nos autres meilleurs choix :

Meilleures offres d’imprimantes laser

À une époque, seuls les professionnels semblaient avoir besoin d’imprimantes laser puissantes. Maintenant, ils sont devenus plus abordables au point qu’ils constituent également une option de maison solide. Les imprimantes laser ne s’obstruent pas, elles impriment du texte et des graphiques nets et elles offrent de nombreuses fonctionnalités. Les imprimantes laser peuvent imprimer rapidement, certaines jusqu’à 30 pages par minute, souvent en noir et blanc. Beaucoup offrent également des fonctionnalités tout-en-un pour numériser et télécopier.

Si vous avez un peu plus de budget et que vous en avez assez des cartouches d’encre, une imprimante laser pourrait être la solution. Canon, HP, Lexmark et Xerox sont parmi les choix les plus populaires pour les imprimantes laser. Voici quelques offres de chacun à parcourir :

