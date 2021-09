Les meilleures offres informatiques de la fête du Travail disponibles en ce moment

Qu’il s’agisse d’un simple ordinateur portable de travail ou d’une plate-forme de jeu avancée, vous êtes au bon endroit pour trouver toutes les meilleures offres d’ordinateurs de la fête du Travail que nous sommes en mesure de rechercher cette année. Nous examinons les offres de tous les meilleurs détaillants et fabricants à travers une gamme de prix, afin que vous puissiez obtenir un appareil qui correspond à votre budget et à vos besoins.

Bien que cette fête soit généralement une meilleure occasion d’obtenir de bonnes affaires sur les meubles de la fête du Travail, nous voyons plus d’offres sur la technologie ces dernières années. Pour nous, il est certainement bon de voir plus de PC, d’ordinateurs portables et de périphériques aux côtés de toutes les ventes d’appareils électroménagers habituelles de la fête du Travail que nous trouvons. Nous avons déjà des prix incroyables sur le MacBook Air M1, les ordinateurs portables Dell et les Chromebooks bon marché.

Les ventes de la fête du Travail devant démarrer correctement à partir du 6 septembre, nous nous concentrons sur l’une des premières offres informatiques de la fête du Travail qui ont été mises à disposition dès maintenant. Cependant, à l’approche du grand jour, nous mettrons à jour cette page avec encore plus d’offres dès que notre chemin se croisera.

Les meilleures offres d’ordinateurs de la fête du Travail d’aujourd’hui

MacBook Air M1 (256 Go) : 999 $ 849 $ sur Amazon

Économisez 150 $ – Le MacBook Air M1 de 256 Go est de retour à son prix le plus bas de tous les temps pendant le week-end de la fête du Travail. Une fois que vous l’avez ajouté à votre panier, vous verrez la remise supplémentaire de 100 $, ce qui en fait un excellent prix pour la puissante puce M1 et le châssis premium d’Apple.

Voir l’offre

Chromebook Lenovo C340 11 pouces 2-en-1 : 309,99 $ 199 $ chez Walmart

Économisez 110 $ – Peu d’ordinateurs portables 2-en-1 peuvent être achetés pour moins de 200 $, donc ce Lenovo C340 est une excellente affaire si vous aimez avoir la possibilité de passer en mode tablette. Les spécifications correspondent à peu près à ce que vous attendez dans cette gamme de prix – avec un écran de 11 pouces, 4 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage – donc cela servira assez bien pour le travail ou les tâches légères.

Voir l’offre

Chromebook HP 14 pouces x360 : 359,99 $ 289,99 $ sur Amazon

Économisez 70 $ – Pour ceux qui recherchent un 2-en-1 avec un écran légèrement plus grand, ce HP Chromebook x360 est de retour à son prix le plus bas jamais enregistré sur Amazon. Avec un écran tactile de 14 pouces, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, c’est un outil polyvalent et solide pour les travaux de base, la navigation Web et la diffusion en continu à un prix abordable.

Voir l’offre

Chromebook Asus 11,6 pouces : 219 $ 129 $ chez Best Buy

Économisez 90 $ – Ce Chromebook Asus n’offrira pas une expérience informatique premium, mais si vous recherchez un ordinateur portable très bon marché, il est disponible à un excellent prix dès maintenant. Pour seulement 129 $, vous obtenez 32 Go de stockage, 4 Go de RAM et un processeur Intel Celeron. En tant qu’appareil pour l’école, vous n’aurez pas besoin de plus que cela.

Voir l’offre

Ordinateur portable Dell Inspiron 15 3000 : 529,99 $ 399,99 $ chez Dell

Économisez 130 $ – Ce Dell Inspiron offre un excellent rapport qualité-prix si vous avez besoin d’un ordinateur portable polyvalent pour les tâches quotidiennes ou le travail. Il comprend un processeur Intel i3 et un SSD de 128 Go – à peu près attendu à ce prix. Ce qui le scelle, cependant, c’est la RAM de 8 Go. Cela donnera un coup de pouce bienvenu aux performances alors que nous ne voyons généralement que 4 Go à ce prix.

Voir l’offre

Ordinateur portable de jeu Asus TUF 17,3 pouces : 999,99 $ 849,99 $ chez Best Buy

Économisez 150 $ – Il y a une économie décente de 150 $ sur cet ordinateur portable de jeu d’entrée de gamme d’Asus. Il comprend l’une des dernières cartes graphiques Nvidia RTX 3050Ti, ce qui est formidable à trouver à ce prix, en particulier avec un écran plus grand de 17,3 pouces. Le stockage est un peu petit, mais si vous n’avez besoin que d’une poignée de jeux installés à la fois, c’est l’idéal.

Voir l’offre

Ordinateur de bureau de jeu HP Pavilion : 699,99 $ 649,99 $ chez Best Buy

Économisez 50 $ – Pour un PC de jeu d’entrée de gamme, vous trouverez une économie décente sur ce pavillon HP chez Best Buy. La spécification est définitivement inférieure à ce prix économique, mais vous obtiendrez un ordinateur de bureau capable d’exécuter parfaitement des jeux à faible demande tels que Fortnite. Il comprend également Game Pass, qui est essentiellement la version Microsoft de Netflix pour les jeux.

Voir l’offre

PC de jeu ABS Gladiator : 2099,99 $ 1799,99 $ chez Newegg

Économisez 300 $ – Voici une grande économie sur un PC de jeu de milieu à haut de gamme chez Newegg. Avec le processeur i5, la carte graphique 3070Ti et 16 Go de RAM, vous disposerez d’une plate-forme plus que capable d’exécuter les derniers jeux avec des paramètres élevés. Une belle trouvaille pour moins de 2000 $. De plus, il comprend également une copie gratuite du prochain FPS Battlefield 2042, Crysis Remastered Trilogy et Humankind.

Voir l’offre

PC de jeu ABS Legend: 4499,99 $ 3899,99 $ chez Newegg

Économisez 600 $ – Si vous voulez vraiment augmenter la puissance de votre PC de jeu, cette ABS Legend est le prix le plus bas depuis un mois. Certains pourraient le considérer un peu excessif, mais vous obtenez un processeur Ryzen haut de gamme, une carte graphique 3080Ti et 32 ​​Go de RAM. Avec un stockage SSD de 2 To, vous aurez suffisamment de place pour une bibliothèque de jeux saine à ce prix, y compris la copie gratuite de Battlefield 2042 fournie avec le PC.

Voir l’offre

Ce sont les meilleures offres informatiques de la fête du Travail que nous ayons rencontrées jusqu’à présent. Bien sûr, nous continuerons à mettre à jour cela au cours des prochaines 24 heures à mesure que de nouvelles ventes seront mises en ligne sur le Web.