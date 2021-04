Les meilleures offres iPad d’avril 2021

Crédit: Nick Fernandez / Autorité Android

L’iPad est presque certainement le premier nom auquel vous pensez lorsque vous recherchez une tablette, et il est de toutes formes et tailles. Pour vous aider à faire votre prochain achat, nous avons rassemblé ici les meilleures offres d’accessoires iPad et iPad. Que vous souhaitiez un iPad Pro haut de gamme ou que vous maximisiez votre portabilité avec l’iPad Mini, il devrait y avoir quelque chose pour répondre à vos besoins.

Offre en vedette: 70 $ de rabais sur le dernier iPad Mini

Même l’équipe Android Authority ne peut nier la qualité de la dernière gamme d’iPad, mais les modèles les plus récents bénéficient rarement de remises importantes. Dans sa première baisse de prix de l’année sur Amazon, l’iPad Mini est actuellement proposé pour seulement 479,99 $ (69 $ de réduction), ce qui est le plus bas depuis le Black Friday.

L’iPad Mini tient la promesse d’emballer le meilleur de la plus grande gamme d’iPad d’Apple dans un format plus petit. L’écran Retina de 7,9 pouces offre la technologie True Tone d’Apple et il est alimenté par la puce A12 Bionic. Comme vous pouvez le voir dans notre revue ci-dessous, nous l’adorons.

Lire la suite: Test de l’iPad Mini 5 d’Apple: la meilleure (et la seule) petite tablette

Cette offre concerne la version Wi-Fi de 256 Go de l’iPad Mini. Cela signifie que vous aurez beaucoup de stockage, mais que vous ne pourrez pas profiter d’une connexion cellulaire, bien que vous puissiez toujours utiliser un hotspot depuis votre téléphone si vous avez besoin de données lors de vos déplacements.

Nous ne savons pas combien de temps durera cette offre iPad Mini, alors cliquez ci-dessous pour l’attraper tant que vous le pouvez.

Meilleures offres iPad:

Les nouveaux iPad font rarement l’objet de rabais importants, mais nous garderons cette liste à jour chaque fois que nous aurons connaissance d’une vente chaude. Lorsque vous voyez des prix différents sur le même modèle ci-dessous, il vaut toujours la peine de vérifier l’accord, car il peut s’agir de la variante plus performante.

Vous pouvez également acheter l’iPad de votre choix directement auprès d’Apple, mais vous pouvez probablement vous attendre à payer le prix fort. En dehors de la section rénovée, Apple propose rarement les meilleures offres.

1. Offres iPad 10,2 pouces

Crédit: Eric Zeman / Autorité Android

Le point de départ le plus simple lorsque vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad est le classique. La dernière version de l’iPad d’origine, maintenant appelée Nouvel iPad, contient une puce A12 Bionic avec Neural Engine et jusqu’à 128 Go de stockage. Vous pouvez faire votre choix entre l’or, le gris sidéral et l’argent classique.

Le nouvel iPad est le meilleur si vous recherchez une nouvelle tablette avec une puce puissante, un stockage suffisant et un grand écran, mais vous n’avez pas besoin des cloches et des sifflets haut de gamme fournis avec le modèle Pro.

Vous pouvez également consulter notre rétrospective de 10 ans sur l’iPad ici.

2. Offres iPad Air 10,9 pouces

L’iPad Air est plus puissant que le nouvel iPad. Il échange la puce A12 Bionic pour la puce A14 Bionic plus puissante et fait monter l’écran jusqu’à 10,9 pouces. Malgré des composants internes améliorés et une taille accrue, l’iPad Air reste très mince à 6,1 mm et pèse 1 lb.

L’iPad Air est essentiellement une version amplifiée du nouvel iPad, il est donc parfait si vous voulez une puissance supplémentaire pour passer la journée. Il est également disponible dans la plupart des couleurs de tous les modèles d’iPad.

3. Offres iPad Mini

Certaines personnes préfèrent une tablette plus petite et Apple a créé l’iPad Mini pour combler ce créneau. L’iPad Mini conserve la puce A12 Bionic et l’écran Retina, mais il réduit le tout dans un écran compact de 7,9 pouces. C’est l’iPad idéal si l’espace de vos bagages est limité

4. Offres iPad Pro 11 pouces

La dernière option si vous recherchez un tout nouvel iPad est l’iPad Pro. Si vous voulez la crème de la crème en termes d’appareils photo et de puissance de traitement, l’iPad Pro est celui qu’il vous faut. Il est doté de la toute dernière puce A12Z Bionic, de deux caméras arrière et des lunettes polyvalentes les plus minces d’un iPad.

5. Offres iPad Pro 12,9 pouces

Si vous souhaitez maximiser votre taille avec vos spécifications, le plus grand iPad Pro est la voie à suivre. Il présente les mêmes spécifications, y compris le nouvel appareil photo ultra-large 10MP et un appareil photo large 12MP avec un scanner LiDAR. La plus grande taille et le prix de départ légèrement plus élevé sont les principales différences lorsqu’il s’agit de prendre votre décision.

6. Offres iPad reconditionnées

Bien qu’Apple propose une variété d’iPad flambant neufs, vous pouvez également opter pour une option reconditionnée si vous voulez vraiment économiser de l’argent. Le meilleur endroit pour rechercher des iPad remis à neuf est Apple, où vous pouvez économiser jusqu’à 80 $ sur certains modèles. Apple propose parfois des offres sur l’iPad Mini, l’Air et même la génération précédente de l’iPad Pro. Cependant, il semble qu’un Apple Pencil remis à neuf soit votre seule option pour le moment.

Amazon propose également quelques options reconditionnées sur les anciens iPad. Vous pouvez les parcourir ici, ou trouver de grosses économies sur les modèles remis à neuf de Dailysteals ici.

7. Offres d’accessoires iPad

Il existe des tonnes de façons de personnaliser votre iPad avec d’excellents accessoires d’Apple et de fabricants tiers. Un clavier est indispensable pour tout flux de travail de productivité, tandis que l’Apple Pencil est une excellente option pour les professionnels de la création. Vous pouvez également consulter notre liste complète des meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour l’iPad.

