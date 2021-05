Les meilleures offres iPad de mai 2021

L’iPad est presque certainement le premier nom auquel vous pensez lorsque vous recherchez une tablette, et il se présente sous toutes les formes et tailles. Pour vous aider à faire votre prochain achat, nous avons rassemblé ici les meilleures offres d’accessoires iPad et iPad. Que vous souhaitiez un iPad Pro haut de gamme ou que vous maximisiez votre portabilité avec l’iPad Mini, il devrait y avoir quelque chose pour répondre à vos besoins.

Offre en vedette: obtenez 100 $ de réduction sur l’iPad Pro 11 pouces

L’innovation d’Apple ne s’arrête jamais et il semble qu’il y ait toujours un nouvel iPad au coin de la rue, mais cela vient avec l’avantage supplémentaire que de nombreux modèles légèrement datés sont en fait mis en vente un peu plus d’un an après leur sortie. Grâce à cela, nous avons pu trouver l’une des meilleures offres iPad en ce moment sur l’iPad Pro 2020. Vous pouvez vous procurer le modèle argenté de 11 pouces d’Amazon pour seulement 699 $ (100 $ de réduction).

Qu’il s’agisse de votre premier iPad ou simplement d’une mise à niveau, l’iPad Pro est haut de gamme dans presque toutes les catégories. L’équipe d’Android Authority l’a en fait nommée la meilleure tablette que vous puissiez obtenir, et c’était pour une très bonne raison.

L’iPad Pro 2020 en vente sur Amazon est actuellement livré avec 128 Go de stockage ainsi qu’une puce bionique A12Z. La puce A12Z était la dernière puce conçue uniquement pour les iPad Pro avant qu’Apple ne commence à mettre ses puces M1 révolutionnaires dans les iPad 2021.

Avec Face ID, un superbe écran à rétine liquide capable d’un taux de rafraîchissement rapide de 120 Hz, un son à quatre haut-parleurs et l’intégration absolument essentielle de l’écosystème Apple, il est peu probable que vous trouviez une meilleure offre de tablette sur le marché en ce moment.

Le point de départ le plus simple lorsque vous êtes à la recherche d’un nouvel iPad est le classique. La dernière version de l’iPad d’origine, maintenant appelée Nouvel iPad, contient une puce A12 Bionic avec Neural Engine et jusqu’à 128 Go de stockage. Vous pouvez faire votre choix entre l’or, le gris sidéral et l’argent classique.

Le nouvel iPad est le meilleur si vous recherchez une nouvelle tablette avec une puce puissante, un stockage suffisant et un grand écran, mais vous n’avez pas besoin des cloches et des sifflets haut de gamme fournis avec le modèle Pro.

2. Offres iPad Air 10,9 pouces

L’iPad Air est plus puissant que le nouvel iPad. Il échange la puce A12 Bionic pour la puce A14 Bionic plus puissante et fait monter l’écran jusqu’à 10,9 pouces. Malgré des composants internes améliorés et une taille accrue, l’iPad Air reste très mince à 6,1 mm et pèse 1 lb.

L’iPad Air est essentiellement une version amplifiée du nouvel iPad, il est donc parfait si vous voulez une puissance supplémentaire pour passer la journée. Il est également disponible dans la plupart des couleurs de tous les modèles d’iPad.

Voici la meilleure offre iPad Air en ce moment:

3. Offres iPad Mini

Certaines personnes préfèrent une tablette plus petite et Apple a créé l’iPad Mini pour combler ce créneau. L’iPad Mini conserve la puce A12 Bionic et l’écran Retina, mais il réduit le tout dans un écran compact de 7,9 pouces. C’est l’iPad idéal si l’espace de vos bagages est limité

Vous pouvez certainement envisager l’iPad Mini si vous voulez l’option la plus petite et la plus légère du marché. C’est probablement votre meilleur pari:

4. Offres iPad Pro 11 pouces

La dernière option si vous recherchez un iPad est l’iPad Pro. C’est aussi proche que possible d’une tablette qui peut remplacer votre ordinateur portable, c’est donc la possibilité de vérifier si vous prévoyez d’utiliser votre iPad pour le travail.

Bien qu’il n’y ait pas d’accord sur les modèles d’iPad Pro 2021 récemment annoncés, il y a des économies à réaliser sur le modèle de l’année dernière. Il dispose d’une puissante puce A12Z Bionic, de deux caméras arrière et de lunettes ultra minces. Cliquez ci-dessous pour voir les prix actuels sur Amazon.

5. Offres iPad Pro 12,9 pouces

Si vous souhaitez maximiser votre taille avec vos spécifications, le plus grand iPad Pro est la voie à suivre. La taille plus grande et le prix de départ légèrement plus élevé sont les principales différences lorsqu’il s’agit de prendre votre décision.

Vous pouvez opter pour l’iPad Pro 12,9 pouces si vous voulez vraiment remplacer votre ordinateur portable sans sacrifier trop la taille de l’écran. Voici les meilleures offres sur le modèle de l’année dernière parmi lesquelles vous pouvez choisir:

6. Offres iPad reconditionnées

Bien qu’Apple propose une variété d’iPad flambant neufs, vous pouvez également opter pour une option reconditionnée si vous voulez vraiment économiser de l’argent. Le meilleur endroit pour rechercher des iPad remis à neuf est Apple, où vous pouvez économiser jusqu’à 80 $ sur certains modèles. Apple propose parfois des offres sur l’iPad Mini, l’Air et même la génération précédente de l’iPad Pro. Cependant, il semble qu’un Apple Pencil remis à neuf soit votre seule option pour le moment.

Amazon propose également quelques options reconditionnées sur les anciens iPad. Vous pouvez les parcourir ici, ou trouver de grosses économies sur les modèles remis à neuf de Dailysteals ici.

7. Offres d’accessoires iPad

Il existe des tonnes de façons de personnaliser votre iPad avec d’excellents accessoires d’Apple et de fabricants tiers. Un clavier est indispensable pour tout flux de travail de productivité, tandis que l’Apple Pencil est une excellente option pour les professionnels de la création. Vous pouvez également consulter notre liste complète des meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour l’iPad.

Voici quelques-unes des meilleures offres actuelles que nous pourrions trouver sur les accessoires iPad: