Les meilleures offres iPad du Black Friday toujours disponibles

Bien que les ventes du Black Friday aient commencé dès octobre 2021, la fête du shopping est maintenant officiellement en cours et nous mettons en évidence les meilleures ventes pour chacune des gammes de produits Apple. Dans cet article, vous trouverez les meilleures ventes du Black Friday sur iPad Pro et iPad mini.

Remarque : MacRumors est un partenaire affilié avec certains de ces fournisseurs. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons recevoir un petit paiement, ce qui nous aide à faire fonctionner le site.

Ces ventes incluent de nombreux prix bas de tous les temps et des remises importantes, mais cette année, les remises iPad Black Friday ne sont pas aussi nombreuses. Les remises les plus importantes proviennent de l’iPad Pro 12,9 pouces, et au total, vous pouvez obtenir jusqu’à 250 $ de réduction sur l’iPad Pro cette semaine. En règle générale, la plupart des ventes peuvent être trouvées sur Amazon ci-dessous, mais quelques autres détaillants correspondent ou offrent leurs propres remises.

Si vous cherchez autre chose que des iPads, assurez-vous de visiter notre Résumé du Black Friday 2021 pour toutes les meilleures offres et remises en cours aujourd’hui.

Besoin d’aide pour décider ?

Lisez nos guides d’achat comparant vos différentes options.

Pour plus de détails sur chaque iPad, explorez nos rafles.

Plus d’offres du Black Friday

iPad Pro 11 pouces (2021)



128 Go de Wi-Fi – 749,99 $ sur Amazon (49 $ de rabais)

1 To Wi-Fi – 1 399,99 $ sur Amazon (99 $ de réduction)

2 To Wi-Fi – 1 648,99 $ sur Amazon (250 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Cellulaire 2 To – 1 999,99 $ sur Amazon (99 $ de réduction)

iPad Pro 12,9 pouces (2021)



128 Go de Wi-Fi – 999,00 $ sur Amazon (100 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

256 Go de Wi-Fi – 1 099,00 $ sur Amazon (100 $ de rabais)

512 Go Wi-Fi – 1 249,00 $ sur Amazon (150 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

1 To Wi-Fi – 1 649,00 $ sur Amazon (150 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

2 To Wi-Fi – 2 049,99 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

128 Go cellulaire – 1 199,99 $ sur Amazon (99 $ de rabais)

Cellulaire de 256 Go – 1 299,99 $ sur Amazon (99 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

Cellulaire 1 To – 1 849,99 $ sur Amazon (149 $ de réduction, le plus bas jamais atteint)

iPad mini 6 (2021)



Cellulaire 64 Go – 629,98 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Cellulaire 256 Go – 779,98 $ sur Amazon (19 $ de rabais)

Nous gardons une trace de toutes les meilleures offres de cette saison dans notre Résumé du Black Friday 2021. Vous pouvez également trouver plus de nos offres quotidiennes et d’autres offres dans notre Récapitulatif des offres.

