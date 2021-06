Les meilleures offres iPhone de juin 2021

David Imel / Autorité Android

Nous sommes peut-être Android Authority, mais nous ne pouvons pas ignorer ce que les iPhones d’Apple apportent, surtout lorsque vous pouvez obtenir une remise importante. L’écosystème est bien intégré, iOS est à peu près aussi simple que possible, et à peu près n’importe qui peut prendre un produit Apple et apprendre à l’utiliser rapidement. Voici quelques-unes des meilleures offres iPhone en ce moment pour vous aider à éviter la soi-disant taxe Apple.

Offre en vedette : économisez jusqu’à 26 % sur un iPhone 11 Pro déverrouillé

Il est assez rare de trouver de grosses affaires sur de nouveaux iPhones débloqués. Allez-y et consultez Amazon par vous-même. Ainsi, lorsque nous avons vu que Woot avait réalisé de grosses économies sur l’iPhone 11 Pro, nous avons voulu le porter à votre attention. Tous les modèles de capacité du 11 Pro sont proposés, à partir de seulement 769,99 $ (230 $ de rabais).

L’iPhone Pro est alimenté par le processeur A13 Bionic et 4 Go de RAM. il offre un ensemble de trois caméras et un design élégant, composé d’un cadre en acier chirurgical et d’un dos en verre. Les trois caméras sont capables de filmer des vidéos jusqu’à 4K à 60 ips avec HDR. Les autres caractéristiques incluent une meilleure résistance à l’eau, une LTE 4G plus rapide et un verre plus résistant aux éclats dans des finitions mates texturées.

Le prix de vente indiqué ci-dessus concerne l’iPhone 11 Pro de 64 Go, mais les modèles de 256 Go et 512 Go sont également inclus dans la vente. Le modèle de 512 Go coûte 999,99 $ (350 $ de rabais), soit 26 % de rabais.

Vous devez être membre d’Amazon Prime pour profiter de cette offre, mais vous pouvez l’essayer gratuitement pendant 30 jours – une cravate plus que suffisante pour vous procurer un nouvel iPhone et participer au Prime Day la semaine prochaine. Cliquez sur le lien ci-dessous pour le vérifier par vous-même.

Meilleures offres iPhone

Offres iPhone 12 et 12 Mini

Dhruv Bhutani / Autorité Android

Si vous devez avoir le dernier et le meilleur d’Apple, la famille iPhone 12 est la voie à suivre. Chaque modèle contient la nouvelle puce A14 Bionic et jusqu’à 256 Go de stockage. Vous pouvez même revenir à l’époque du petit flagship grâce au tout nouvel iPhone 12 Mini. Apple a conservé un arc-en-ciel de teintes similaire aux modèles de l’année dernière, alors n’ayez pas peur de vous exprimer.

iPhone 12 Mini

iPhone 12

Offres iPhone 12 Pro et Pro Max

David Imel / Autorité Android

Tout comme la famille iPhone 11, vous pouvez également faire des folies pour l’iPhone 12 Pro plus grand et plus puissant. Cette année, le 12 Pro correspond à la taille standard de 12, mais il ajoute une troisième caméra arrière pour une prise de vue parfaite. Vous pouvez à nouveau choisir parmi de nombreuses couleurs, et les iPhone 12 Pro et Pro Max contiennent chacun la puce A14 Bionic à l’intérieur.

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

Offres iPhone 11

Eric Zeman / Autorité Android

L’iPhone 11 est la version 2019 d’Apple sur un appareil phare abordable, et c’est un choix solide pour la plupart des gens. Il contient la puce A13 Bionic de la société et jusqu’à 256 Go de stockage. L’iPhone 11 propose également une configuration à double caméra, une fonctionnalité que vous deviez auparavant utiliser Pro pour obtenir. Si vous êtes déterminé à faire correspondre votre téléphone à votre autre technologie, l’iPhone 11 est disponible en six couleurs uniques.

Offres iPhone 11 Pro et Pro Max

Pour ceux d’entre vous qui préfèrent les téléphones plus gros ou qui veulent un système à triple caméra, l’iPhone 11 Pro est probablement votre meilleur choix. Le produit phare premium d’Apple est disponible dans un modèle Pro de 5,8 pouces ainsi qu’une version Pro Max de 6,5 pouces. L’iPhone 11 Pro ajoute non seulement un téléobjectif, mais il passe également d’un écran LCD à un OLED afin que vos photos soient superbes avant et après la prise de vue.

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

Offres iPhone SE

Apple a ramené l’iPhone SE en grand. Il contient non seulement la dernière puce A13 Bionic, mais le tout nouvel iPhone SE commence à seulement 399 $. Cet iPhone économique abandonne FaceID au profit d’un lecteur d’empreintes digitales physique, et le menton-front classique fait son retour.

Alors que l’iPhone SE n’a qu’une seule caméra arrière, c’est un puissant tireur de 12MP. La caméra frontale est passée de 1,3 à 7 mégapixels, une amélioration considérable par rapport à l’original. Il est disponible en rouge, noir et blanc avec jusqu’à 256 Go de stockage.

Offres iPhone XS

La famille iPhone 12 est peut-être la plus récente et la plus grande d’Apple, mais la famille iPhone X n’a ​​pas encore abandonné cette bobine mortelle. Une mise à niveau par rapport à l’iPhone X d’origine, le XS, et ses frères et sœurs offrent des améliorations à tous les niveaux, notamment en termes d’autonomie de la batterie. L’iPhone XS s’appuie sur la puce vieillissante A12 Bionic, mais il conserve un dos en verre pour le chargement sans fil et une double caméra conçue pour le mode portrait et d’autres effets.

Offres iPhone XR

En fin de compte, l’iPhone 11 est venu à peu près directement de l’iPhone XR. Le prix inférieur, les couleurs vives et l’écran de 6,1 pouces sont autant de similitudes entre les deux téléphones. Bien sûr, l’iPhone XR fonctionne sur l’ancienne puce A12 Bionic et n’a qu’une seule caméra arrière, mais cela vous fera économiser quelques centaines de dollars.

Offres iPhone X

Pour le meilleur ou pour le pire, l’iPhone X a popularisé l’encoche. Ses influences sont visibles sur les appareils de presque tous les fabricants, et on peut encore l’avoir aujourd’hui, bien que reconditionné. L’iPhone X a été le premier téléphone d’Apple à utiliser FaceID, un écran OLED et une recharge sans fil.

Autres iPhone

Si vous avez un budget très limité ou si vous avez juste envie d’iPhone plus anciens, tout espoir n’est pas perdu. Ces appareils n’ont peut-être pas les spécifications pour rivaliser avec les derniers et les meilleurs, mais ils fonctionneront toujours bien dans la plupart des cas.

Les iPhone 8 et 8 Plus peuvent toujours être trouvés renouvelés sur des sites comme Decluttr et Amazon. L’iPhone 8 d’Apple a précédé l’iPhone X (désolé iPhone 9) et fonctionne sur la puce A11 Bionic. Vous ne trouverez pas d’encoche, mais vous pouvez toujours utiliser votre empreinte digitale pour plus de sécurité. Voici vos meilleurs paris pour les deux appareils :

