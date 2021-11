Les meilleures offres iPhone du Black Friday toujours disponibles

Les opérateurs de téléphonie mobile ont toujours offert de grosses économies sur les derniers modèles d’iPhone au cours des dernières vacances, et le Black Friday 2021 n’est pas différent. À l’heure actuelle, nous suivons les offres notables sur les appareils iPhone 13 et iPhone 13 Pro d’AT&T, Verizon et T-Mobile. Pour encore plus d’économies, gardez un œil sur les anciens modèles comme l’iPhone SE.

AT&T

AT&T a commencé à proposer ses ventes Black Friday la semaine dernière, et avec eux, vous pouvez obtenir un iPhone 13 Pro, iPhone 13 ou iPhone 13 mini sans frais avec un plan d’échange et de versement. Vous pouvez également obtenir 1 000 $ de réduction sur l’iPhone 13 Pro Max avec les mêmes exigences.



Pour Apple Watch, si vous achetez deux modèles Apple Watch, vous pouvez économiser jusqu’à 330 $ lorsque chacun est également acheté avec un plan de versement. Ces offres se dérouleront jusqu’à la fin novembre et plus d’informations peuvent être trouvées dans le communiqué de presse d’AT&T.

Il existe également quelques offres prépayées, où vous pouvez obtenir l’iPhone SE pour 99,99 $ pour les nouveaux clients qui transfèrent leur numéro et souscrivent à un forfait illimité. De plus, les nouveaux clients de Cricket Wireless peuvent obtenir un iPhone XR de 64 Go pour 49,99 $.

T-Mobile/Sprint

Semblable à AT&T, T-Mobile a commencé ses remises Black Friday la semaine dernière, et elles seront disponibles jusqu’à la fin du mois. Le point culminant de la vente est un iPhone 13 Pro gratuit, une paire gratuite d’AirPods 2 et une année gratuite d’Apple TV + lorsque vous échangez un appareil éligible et placez l’iPhone 13 Pro sur un plan Magenta MAX.

Vous pouvez également échanger l’iPhone 13 Pro jusqu’à 1 000 $ sur l’iPhone 12 ou un autre modèle d’iPhone 13. Cette offre sera reçue via 30 crédits de facture mensuels sur le plan de versement d’équipement à intérêt zéro de T-Mobile. L’offre AirPods 2 sera reçue via une remise.

Vous pouvez également obtenir la moitié d’un nouvel iPhone 13 Pro et la moitié des AirPods 2 si vous optez pour un forfait grand public postpayé et échangez un appareil éligible. À moitié prix, vous pouvez également opter pour jusqu’à 500 $ de réduction sur l’iPhone 12 ou l’iPhone 13. Pour les iPhones, vous pouvez également BOGO gratuitement sur deux modèles d’iPhone 12 ou d’iPhone 13.

L’Apple Watch SE de 40 mm est disponible au prix de 99 $ et le modèle de 44 mm est de 149 $ via 24 crédits de facture mensuels sur un plan de versement d’équipement. Vous trouverez plus d’informations sur toutes ces transactions dans le communiqué de presse de T-Mobile et sur le site Web de la société.

Verizon

Verizon est régulièrement un endroit solide pour trouver de bonnes affaires sur les accessoires Apple, et cela reste vrai pour le Black Friday. Le détaillant offre jusqu’à 50 % de réduction sur une sélection d’accessoires, et dans cette vente, vous trouverez des produits compatibles MagSafe, des écouteurs, des chargeurs sans fil, des étuis pour iPhone et plus encore.



Pour les forfaits cellulaires, les offres sont quelque peu similaires à celles des autres opérateurs. Vous pouvez obtenir jusqu’à 1 000 $ lorsque vous échangez votre ancien smartphone et achetez un modèle d’iPhone 13. Il existe également de solides offres iPhone 12, comme une offre gratuite BOGO et un iPhone 12 mini gratuit avec n’importe quel forfait illimité.

Pour les iPad, Verizon offre jusqu’à 300 $ de réduction sur les tablettes éligibles lorsqu’elles sont achetées en même temps qu’un iPhone. De même, vous pouvez obtenir jusqu’à 150 $ de réduction sur une Apple Watch lorsqu’elle est achetée en même temps qu’un iPhone. Toutes ces offres sont disponibles sur le site Web de Verizon et dureront jusqu’à la fin du mois.

Visible

La marque Visible appartenant à Verizon a une offre solide cette saison, offrant une carte-cadeau virtuelle d’une valeur allant jusqu’à 200 $ et une paire gratuite d’AirPods Pro ou Beats Studio Buds lorsque vous rejoignez Visible.

Vous devrez vous inscrire à Visible en apportant votre téléphone actuel ou en en achetant un nouveau sur le site Web de Visible, transférer votre numéro, configurer votre carte SIM et effectuer des paiements de service pendant trois mois.

Ensuite, Visible vous enverra par e-mail des instructions pour choisir une carte-cadeau virtuelle et utiliser votre option d’écouteurs. Les options de cartes-cadeaux incluent Best Buy, Target, Mastercard, Lowe’s, Uber Eats et bien plus encore.

Les options d’écouteurs incluent AirPods Pro, Beats Studio Buds ou Google Pixel Buds. Visible propose des forfaits mensuels pour aussi peu que 25 $/mois, et vous pouvez voir plus d’informations sur toutes ces offres sur le site Web de l’entreprise.

Détaillants

Cible – Obtenez jusqu’à 250 $ de réduction sur les iPhone 12 et 13 lors de l’ajout d’une nouvelle ligne ; obtenez jusqu’à 140 $ en carte-cadeau Target avec activation en magasin d’un iPhone SE Walmart – Obtenez jusqu’à 750 $ en cartes-cadeaux électroniques avec activation et achat d’iPhone 12 et iPhone 13 Best Buy – Économisez jusqu’à 1 000 $ sur iPhone 13 lors de l’échange et de l’activation sur Verizon, AT&T ou T-Mobile

