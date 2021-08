Les meilleures offres MacBook d’août 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel ordinateur portable, l’une des premières décisions est le système d’exploitation que vous préférez. Si vous préférez Windows, vous avez le choix entre de nombreux fabricants. Cependant, si vous préférez macOS, vous êtes plutôt installé sur Apple. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres MacBook que nous avons pu trouver pour vous aider à prendre une décision.

Un MacBook est une excellente option de travail à domicile, surtout si vous investissez également dans quelques accessoires. Assurez-vous simplement de vérifier soigneusement les spécifications pour vous assurer que vous utilisez le bon appareil.

Il convient de rappeler que la taxe Apple s’applique – ce sont des ordinateurs portables haut de gamme à des prix plus élevés. Nous avons arrondi les plus grosses économies disponibles, mais aucun MacBook n’entre dans la catégorie budget. Si vous avez le cœur tourné sur un MacBook mais que vous n’avez qu’un budget d’environ 500 $, votre meilleur pari est de vérifier les options reconditionnées par des professionnels que vous pouvez trouver sur Amazon ici ou Woot ici. Vous pouvez également consulter notre hub des meilleures offres d’ordinateurs portables.

Offre en vedette: économisez 199 $ sur le MacBook Pro 2020 M1

Alors que des concurrents comme Samsung et Google fabriquent leurs propres chipsets, aucune marque ne l’a fait aussi bien qu’Apple l’a fait avec sa puce M1. Il offre des performances incroyablement rapides et, comme il est optimisé pour macOS, la durée de vie de la batterie vous offre un temps d’écran insensé. Lorsque vous prenez cet ordinateur, vous obtenez non seulement d’excellentes performances, mais vous bénéficiez également d’une autonomie de batterie optimale tout en conservant le facteur de forme élégant qui rend les MacBooks si populaires.

Meilleures offres MacBook

Offres MacBook Air

Si vous voulez l’ordinateur portable le plus léger et le plus fin de la gamme MacBook, l’Air est la solution. De plus, vous avez des options en ce qui concerne le MacBook Air, car vous pouvez choisir entre une puce M1 ou une puce Intel. De plus, le Magic Keyboard remplace le mécanisme papillon tant décrié par des commutateurs à ciseaux familiers des anciennes offres MacBook.

Le MacBook Air est un choix solide pour la plupart des tâches quotidiennes et il a la durée de vie de la batterie pour vous permettre de continuer. Voici les meilleures offres MacBook Air que nous avons pu trouver :

Offres MacBook 12 pouces

Si vous vouliez le plus petit MacBook absolu sur le marché, votre meilleur pari pendant quelques années était le MacBook 12 pouces. Puisqu’il a été conçu pour remplacer le MacBook Air, le petit appareil est livré avec un processeur Intel Core m3 embarqué et un clavier papillon bord à bord. Le MacBook a été l’un des premiers ordinateurs portables à sauter dans le train de la suppression des ports, en ne faisant basculer qu’un seul port USB-C.

Il est livré avec un écran Retina et jusqu’à 10 heures d’autonomie, les deux étant assez impressionnants pour la petite machine. Le MacBook 12 pouces a été abandonné en 2019, mais quelques offres sur des modèles renouvelés sont toujours disponibles :

Offres MacBook Pro 13 pouces

Le MacBook Pro 13 pouces est le point d’entrée de la série Pro d’Apple. Il a toujours l’ancien clavier papillon et un processeur Intel Core de huitième génération, qui est encore assez rapide. Bien que le MacBook Pro 13 pouces soit probablement le prochain ordinateur portable qu’Apple rafraîchira, vous pouvez économiser un peu d’argent en attendant.

Si vous voulez un ordinateur portable avec un peu plus de puissance de traitement et quelques ports de plus que le MacBook Air, le MacBook Pro est la solution. Voici quelques options avec différentes spécifications à vérifier :

Offres MacBook Pro 16 pouces

Si vous voulez le haut de gamme absolu et que vous avez le budget pour le gérer, le nouveau MacBook Pro 16 pouces est difficile à surpasser. Il propose le Magic Keyboard, des puces Intel de nouvelle génération et jusqu’à 8 To de stockage. De plus, le MacBook Pro 16 pouces dispose également de six haut-parleurs pour vos projets créatifs les plus ambitieux.

Le MacBook Pro 16 pouces est le modèle à battre. Voici quelques-unes des offres disponibles maintenant, voyez si elles correspondent à vos besoins :