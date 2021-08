Les meilleures offres Metro by T-Mobile d’août 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

Metro by T-Mobile est la filiale sans contrat de T-Mobile qui était auparavant connue sous le nom de MetroPCS. Quel que soit le nom qu’il utilise, il propose d’excellentes offres sur les plans et les téléphones. Nous avons les meilleures offres Metro by T-Mobile que vous pouvez obtenir dès maintenant. La plupart des offres sont uniquement en magasin, vous devrez donc vérifier attentivement votre emplacement.

Meilleures offres Metro by T-Mobile :

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures offres Metro by T-Mobile au fur et à mesure du lancement de nouvelles offres.

1. Économisez 200 $ ou plus sur n’importe quel iPhone 12

David Imel / Autorité Android

Apple possède actuellement certains des meilleurs téléphones du marché des smartphones et vous pouvez économiser sur les téléphones compatibles 5G les plus puissants d’Apple. À l’heure actuelle, tous les nouveaux modèles d’iPhone 12 brillants sont à 200 $ de réduction lorsque vous vous inscrivez à un forfait Metro by T-Mobile. Cela fait chuter le puissant iPhone 12 à seulement 629,99 $, tandis que l’iPhone 12 Mini est encore mieux et coûte actuellement 350 $ à seulement 379,99 $. Vous pouvez en savoir plus sur l’offre iPhone 12 Mini ci-dessous.

Quel que soit votre choix, vous obtiendrez un écran Super Retina XDR, la puce A14 Bionic d’Apple et au moins une matrice à deux caméras. Si vous choisissez l’un ou l’autre des modèles Pro, vous obtiendrez une troisième caméra avec laquelle travailler. Il ne vous reste plus qu’à choisir votre couleur préférée.

2. Obtenez un nouvel iPhone SE pour 49,99 $

L’iPhone SE a été une excellente option abordable pour les personnes qui cherchent à obtenir un iPhone. Cet accord mettra un tout nouvel iPhone SE dans votre poche pour 49,99 $.

C’est vrai, l’iPhone SE déjà économique avec la puce A13 Bionic d’Apple est encore plus abordable sur Metro by T-Mobile. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter l’appareil et de porter un numéro sans fil éligible pour recevoir un rabais instantané. Vous pouvez également obtenir gratuitement un tout nouvel iPhone SE lorsque vous passez à Metro avec un forfait éligible et que vous échangez un téléphone éligible. Il s’agit d’une offre en magasin uniquement, vous devrez donc vérifier où se trouve votre point de vente le plus proche.

3. Obtenez un iPhone 12 Mini gratuitement avec un échange éligible

Metro by T-Mobile propose de nombreuses offres si vous recherchez les derniers iPhones d’Apple. Actuellement, Metro by T-Mobile propose gratuitement le dernier téléphone compact d’Apple lorsque vous passez à Metro by T-Mobile et que vous échangez un appareil d’une valeur de reprise minimale de 100 $.

L’iPhone 12 Mini est compatible 5G, vous êtes donc assuré de bénéficier d’une connexion Internet haut débit avec votre iPhone déjà rapide. Cette offre n’est disponible qu’en magasin et n’est également pas disponible dans certains endroits, vous devrez donc vérifier les détails pour vous assurer qu’elle est disponible près de chez vous.

4. Obtenez un téléphone gratuit lorsque vous changez

Si vous attendiez une chance d’essayer Metro by T-Mobile, quel prix est meilleur que gratuit ? À l’heure actuelle, vous pouvez récupérer un appareil gratuit lorsque vous changez.

Tout ce que vous avez à faire est de transférer un numéro qui n’a pas été sur le réseau T-Mobile, et l’opérateur vous accordera une remise sur le coût de l’appareil. Le Samsung Galaxy A32, le Moto One 5G Ace et le Moto G Stylus sont les téléphones présentés dans l’offre, mais vous pourriez également avoir la possibilité de choisir parmi plus d’appareils en magasin.

Bien que les téléphones soient gratuits, vous devrez couvrir les frais d’activation de 20 $ par ligne, mais c’est un petit changement par rapport au paiement d’un appareil. Metro vous connectera également avec une ligne de données illimitées pour seulement 40 $ par mois lorsque vous changez pour rendre l’affaire encore plus agréable. Cependant, vous ne pouvez profiter que de la réduction illimitée dans les magasins.

5. Obtenez votre premier mois de Metro pour 5 $

Si vous vouliez passer à Metro by T-Mobile mais que vous n’étiez pas tout à fait sûr de le faire ou non, c’est le moment idéal pour essayer. À l’heure actuelle, Metro propose une offre à durée limitée où vous pouvez obtenir le premier mois de votre forfait de données illimitées à seulement 5 $ par mois.

Cela vous donne accès aux réseaux 5G alimentés par T-Mobile, l’un des réseaux 5G les plus rapides disponibles actuellement. Tout ce que vous avez à faire est d’apporter votre téléphone et de souscrire à un plan éligible et vous serez prêt à obtenir cette offre exceptionnelle. Comme la plupart des offres jusqu’à présent, il n’est disponible qu’en magasin.

6. Ajoutez une ligne illimitée pour 40 $ par mois lorsque vous apportez votre propre téléphone

Toutes les meilleures offres Metro ne sont pas disponibles uniquement en magasin. 40 $ par mois vous donneraient généralement une ligne de service sur le plan de 10 Go, mais pour le moment, si vous vous inscrivez en ligne et apportez votre propre téléphone au réseau, vous pouvez obtenir une ligne de données illimitée. Il comprend même l’accès 5G, donc si vous le combinez avec leurs excellentes offres téléphoniques, vous rejoignez vraiment la révolution 5G avec un budget limité.

7. Procurez-vous un appareil 5G à partir de 29,99 $

Bien que vous ne puissiez pas saisir gratuitement toutes les offres Metro by T-Mobile, il est parfois possible de dépenser un peu d’argent. Si vous mouriez d’envie de mettre la main sur un appareil compatible 5G, mais que le prix vous a rebuté, l’attente est terminée. À l’heure actuelle, le T-Mobile MVNO propose une sélection des derniers téléphones à partir de seulement 29,99 $.

C’est une offre parfaite si vous cherchez à obtenir la connexion sans fil la plus rapide possible, mais que vous ne cherchez pas à vous ruiner. La sélection actuelle comprend le Samsung Galaxy A32, le One 5G Ace de Motorola et le OnePlus Nord N10. Si vous avez un peu plus de budget, vous pouvez consulter la sélection encore plus large de téléphones 5G de Metro disponibles en magasin.

C’est tout ce que nous avons pour le moment en ce qui concerne les dernières offres Metro by T-Mobile. Bien sûr, si d’autres offres sont annoncées par l’opérateur sans fil sans contrat, nous mettrons à jour cet article avec ces détails.