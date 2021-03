Les meilleures offres moniteurs de mars 2021

Les ordinateurs portables offrent beaucoup de portabilité, mais il peut être difficile de travailler sur aussi peu que 13,3 pouces d’écran pendant des heures. C’est là qu’un grand écran lumineux devient indispensable pour votre bureau à domicile. J’ai récemment ajouté un moniteur supplémentaire à la configuration de mon ordinateur portable et cela change la donne. Nous sommes allés de l’avant et avons mis en place certaines des meilleures offres de surveillance que nous pourrions trouver pour vous aider.

Nous avons divisé les meilleures offres de moniteurs en deux sections: les moniteurs de jeu et les moniteurs standard. Les moniteurs de jeu sont souvent un peu plus larges et plus puissants avec des taux de rafraîchissement plus élevés. Cependant, vous ne trouverez pas de moniteurs incurvés sur cette liste, car ils sont à peu près aussi populaires que les téléviseurs incurvés se sont avérés être.

Offre en vedette: économisez 50% sur un écran Dell 27 pouces

Si vous recherchez un moniteur abordable et polyvalent pour mettre à niveau la configuration de votre bureau à domicile, il s’agit d’une offre à ne pas manquer. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le moniteur Dell S2721HN 27 pouces pour seulement 129,99 $ – 50% de réduction sur son prix de détail typique de 259,99 $.

Doté d’un écran IPS de 1920 x 1080p, le moniteur est parfait pour la productivité, le streaming vidéo et plus encore. Tout en arborant une grande taille d’écran de 27 pouces, les cadres minces, la conception professionnelle et la qualité Dell de confiance lui permettront de s’intégrer facilement dans n’importe quelle configuration de travail.

Les deux ports HDMI vous permettent de le connecter à votre ordinateur portable, ordinateur ou appareil de diffusion en continu. Avec un taux de rafraîchissement de 75 Hz, vous pourriez même vous en sortir avec des jeux occasionnels sur cet écran.

Meilleures offres de moniteur

Moniteurs standard

Si vous recherchez un moniteur standard pour répondre à votre budget, la taille de l’écran est probablement votre priorité absolue. Vous voudrez peut-être envisager un modèle de 24 pouces au minimum, bien que si vous passez à 27 pouces ou plus, vous devriez prendre quelques mesures de base pour vous assurer de disposer de l’espace de bureau.

La taille n’est pas tout, et les meilleurs moniteurs offriront une haute résolution telle que Full HD ou 4K, de larges angles de vision et une riche gamme de couleurs. Esthétiquement, vous pouvez également aimer un écran avec des lunettes très fines, et n’oubliez pas de vous assurer que votre choix comporte les ports requis pour vos besoins de travail ou de divertissement. Les paramètres ComfortView sans scintillement sur les moniteurs LED Dell P-Series 27 pouces aident à réduire la lumière bleue nocive pendant que vous travaillez de longues heures également.

Voici quelques-unes des meilleures offres de moniteur standard actuellement disponibles.

Et si vous avez besoin d’un moniteur portable pour étendre la taille de l’écran de votre ordinateur portable pendant que vous êtes en déplacement, vous pouvez consulter ces offres de moniteurs portables.

Moniteurs de jeu

Les moniteurs de jeu sont plus spécialisés que les modèles standard et commandent souvent des prix plus élevés en conséquence. Si vous êtes un joueur occasionnel, un bon moniteur standard suffira pour tout, mais les joueurs les plus engagés avec des budgets suffisants peuvent chercher à dépenser un peu plus sur ces offres de moniteur de jeu.

En plus d’un grand écran avec une excellente résolution, les joueurs doivent rechercher des taux de rafraîchissement élevés et des temps de réponse faibles. Ces facteurs garantissent les sessions les plus fluides et les plus immersives, tout en maximisant votre avantage lorsque vous affrontez des adversaires. En règle générale, vous devriez rechercher un taux de rafraîchissement d’au moins 120 Hz pour les jeux, et un temps de réponse de 5 ms ou moins est à peu près correct. Un temps de réponse de 1 ms est idéal.

Ce sont nos choix pour les meilleures offres de moniteurs que vous pouvez obtenir en ce moment. Que vous travailliez ou que vous jouiez, ces options devraient donner un coup de pouce à votre PC!