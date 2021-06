Les meilleures offres NAS en 2021

Le stockage en réseau est un concept qui, à un moment donné, semblait assez intimidant pour le profane. De nos jours, il est plus facile que jamais à mettre en place. Tout ce dont vous avez vraiment besoin, c’est d’un périphérique NAS, de quelques disques durs pour remplir les baies et d’une solide connexion réseau. Avec ce petit investissement, vous vous assurez que tous vos médias et données sont stockés de manière sécurisée et accessible à l’ensemble de votre domicile ou de votre petite entreprise.

Certaines des marques les plus populaires pour les périphériques NAS incluent Synology, QNAP et Buffalo. Même Western Digital s’est mis du côté du NAS. Si vous souhaitez configurer votre propre serveur multimédia domestique ou quelque chose comme un serveur Plex, recherchez l’une de ces marques populaires pour un système facile à utiliser et conçu pour plus de commodité.

Meilleures offres NAS

