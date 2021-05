Les meilleures offres Nintendo Switch de mai 2021

Si vous lisez ceci, il y a de fortes chances que vous ayez remarqué que la demande de combinés Nintendo Switch a largement dépassé l’offre pendant la pandémie. Mais nous commençons maintenant à voir les consoles revenir sur les tablettes, et il existe également des offres sur de nombreux produits liés à Switch. Nous avons rassemblé les meilleures offres Nintendo Switch disponibles à l’heure actuelle.

Lire la suite: Guide d’achat Nintendo Switch: tout ce que vous devez savoir

Alors que les consoles Switch sont pour la plupart au prix fort pour le moment, il existe de gros rabais sur les meilleurs jeux et accessoires disponibles sur le Web. Si tout ce dont vous avez besoin est la manette Nintendo Switch Pro, elle est proposée par Amazon pour 59 $ (11 $ de réduction).

Offre en vedette: économisez 50% sur les contrôleurs Joypad

Si vous voulez des contrôleurs nouveaux ou de remplacement pour votre Switch, vous n’aurez peut-être pas envie de payer 69 $ pour les Nintendo Joycons officielles. Il existe de très bonnes alternatives, y compris les contrôleurs Binbok Joypad, qui sont à 50% de réduction sur Amazon en ce moment avec le code promotionnel sur la page 54958HEI. La promotion fait baisser le prix à seulement 21,49 $ (21,50 $ de réduction).

Ce n’est peut-être pas la chose officielle, mais ces contrôleurs sont faits sur mesure pour Switch et bien notés. Un design ergonomique et antidérapant combiné à une courbe de confort simplifiée vous assure que vous êtes prêt pour des heures de jeu. Des fonctionnalités supplémentaires telles que le mode Turbo et les moteurs à double amortisseur ajoutent à l’expérience immersive.

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour trouver l’offre tant que vous le pouvez, ou continuez à faire défiler pour plus de jeux, d’accessoires et d’offres de console.

21, 49 $

Contrôleurs Binbok Joypad pour Nintendo Switch

Économisez 21,50 $

Achetez maintenant Contrôleurs Binbok Joypad pour Nintendo Switch Achetez-le maintenant

Économisez 21, 50 $ 21, 49 $

Offres Nintendo Switch

Note des éditeurs: toutes les offres étaient en ligne au moment de la rédaction, mais le marché des consoles et des jeux Switch évolue rapidement. Nous mettrons régulièrement à jour la page à mesure que les offres se terminent et apparaissent.

Offres de jeux Nintendo Switch

Si vous avez la chance de posséder déjà un Switch ou un Switch Lite, il existe actuellement de bonnes affaires sur les jeux. Vous pouvez consulter la gamme complète de dizaines d’offres de jeux de commutation Amazon, Walmart et Best Buy. Nous avons sélectionné les meilleurs ci-dessous, en commençant par le Mario-verse:

Si vous n’êtes pas fan de Mario, vous avez peut-être la mauvaise console. Heureusement, les offres s’étendent à d’autres titres de premier plan, notamment Legend of Zelda: Breath of the Wild et Animal Crossing: New Horizons.

Voir également: Les meilleurs jeux exclusifs pour la Nintendo Switch

Offres d’accessoires Nintendo Switch

Étant donné que la Nintendo Switch a plus de trois ans à ce stade, il existe un écosystème d’accessoires florissant. Des contrôleurs, des boîtiers, des dongles de connectivité et même des outils de personnalisation sont tous disponibles pour le commutateur.

Nous avons une liste complète des meilleurs accessoires que vous pouvez obtenir pour la Nintendo Switch. Acheter à la valeur au détail, c’est bien, mais voici quelques offres sur les accessoires Switch qui peuvent vous faire économiser un peu d’argent.

Avec toutes les offres de jeu ci-dessus, il ne faudra pas longtemps avant que vous ayez besoin de plus de stockage pour votre console. Voici quelques bonnes affaires sur les cartes mémoire SanDisk pour le commutateur.

Voir également: Les meilleurs étuis Nintendo Switch: protégez votre Switch avec style



Consoles Nintendo Switch

Il y a une raison pour laquelle la Nintendo Switch était en pénurie pendant une grande partie de la pandémie. Nintendo a vraiment réussi avec cette console hybride, les ventes étant constamment élevées depuis son lancement en 2017. Contrairement à la PS4 et à la Xbox One S, elle peut être utilisée comme un appareil portable sans fil – un peu comme la Nintendo 3DS, un autre produit Nintendo incroyablement populaire – ou il peut être ancré et connecté à un téléviseur pour être lu dans le style normal d’une console de salon.

Vous ne trouverez pas de grosses réductions sur les consoles Nintendo Switch, mais il y a des économies à réaliser. Voici quelques-unes des meilleures options:

Consoles Switch Lite

Plus de deux ans après le lancement de la Nintendo Switch originale, la société a annoncé une nouvelle variante de la console: la Nintendo Switch Lite. Comme son nom l’indique, cette console est une version édulcorée de l’original. Cela signifie que vous obtenez moins de fonctionnalités mais aussi un prix inférieur.

La Nintendo Switch Lite ne lésine pas sur la bibliothèque de jeux. Presque tous les jeux que le commutateur d’origine prend en charge, le Switch Lite prend également en charge (à l’exception des jeux qui nécessitent l’utilisation de Joy-Con, tels que 1-2-Switch). Si vous achetez un jeu physique pour votre Switch principal, cette cartouche fonctionnera également dans votre Switch Lite. De plus, si vous utilisez le même compte Nintendo sur les deux consoles, vous aurez accès aux jeux numériques que vous avez payés via le Nintendo eShop.

Le Switch Lite n’est pas aussi rare que le Switch, mais vous avez encore du mal à trouver de grandes affaires pour le moment. Voici quelques-uns des meilleurs prix que nous pourrions trouver:

C’est tout pour notre liste d’offres Nintendo Switch, mais ce n’est pas la seule console en ville. Si vous êtes curieux de connaître les autres offres disponibles, consultez nos offres Xbox ou nos hubs d’offres PS4.