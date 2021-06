Les meilleures offres OnePlus de juin 2021

Avec la sortie du “tueur phare” original en 2014, OnePlus s’est engagé à proposer des téléphones dotés de spécifications haut de gamme à des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Avance rapide jusqu’à aujourd’hui, et la société propose désormais une gamme complète de téléphones pour tous les budgets, ainsi que des écouteurs, des accessoires et la nouvelle montre OnePlus. Et il y a plein de bonnes affaires à faire.

Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé les meilleures offres OnePlus que nous avons pu trouver, du Nord N100 au 9 Pro.

Offre en vedette: Première baisse de prix sur le OnePlus 9

Le OnePlus 9 est le dernier grand smartphone de la série fabriqué par une société chinoise du même nom. OnePlus produit des téléphones haut de gamme qui peuvent vraiment rivaliser avec Samsung et Apple, et pour la première fois depuis sa sortie en mars, le dernier modèle est en vente. Vous pouvez le récupérer sur Amazon pour seulement 686,91 $ (43 $ de rabais).

Le OnePlus 9 contient une multitude de nouvelles fonctionnalités et de spécifications améliorées qui l’élèvent au-dessus du OnePlus 8 et d’autres itérations précédentes de la série. Ce nouveau smartphone utilise le processeur Qualcomm Snapdragon 888, peut absorber une journée d’alimentation en seulement 15 minutes et intègre la fonctionnalité Alexa. En termes de spécifications, le OnePlus 9 dispose d’un écran HD 120 Hz de 6,55 pouces, d’un système de triple caméra (48MP, 50MP ultra-large et 2MP monochrome), 8 Go de RAM et des capacités 5G.

Découvrez l’offre via le lien ci-dessous. Si vous continuez à faire défiler, vous trouverez plus d’offres de OnePlus.

Les OnePlus 9, 9 Pro et 9R sont les derniers ajouts à la gamme d’appareils OnePlus. Le 9 Pro est le modèle haut de gamme de cette année, avec toutes les dernières spécifications et un système à quatre caméras à l’arrière doté de la technologie Hasselblad. Le OnePlus 9 standard sera la meilleure option pour la plupart des gens, avec un prix de vente de départ inférieur de 240 $ à celui du Pro. Le 9R n’est actuellement disponible qu’en Inde, il n’y aura donc pas beaucoup d’offres à trouver, mais nous vous informerons si cela change.

Depuis que ces téléphones viennent d’être annoncés, nous n’avons pas encore vu de baisses de prix majeures, à l’exception de celle mise en évidence dans la section ci-dessus. Cependant, nous continuerons à mettre à jour cette liste avec les offres au fur et à mesure que nous les repérons :

2. Offres OnePlus 8, 8 Pro et 8T

Si vous recherchez un téléphone puissant, les OnePlus 8, 8 Pro et 8T ont encore beaucoup à offrir. De plus, avec l’annonce de la série 9, nous avons constaté d’énormes baisses de prix dans tous les domaines sur les 8, 8 Pro et 8T. Vous pouvez désormais acheter l’un de ces téléphones puissants avec certaines des meilleures spécifications de l’année dernière pour moins de la moitié du prix de nombreux téléphones phares.

Découvrez toutes les offres du moment, à commencer par le modèle Pro haut de gamme :

Si cela ne vous dérange pas de vous engager dans un contrat, nous ajouterons toutes les offres de transporteur que nous trouverons ici :

3. Offres Nord

Si vous recherchez un téléphone de milieu de gamme capable avec tous les avantages d’Oxygen OS, la série OnePlus Nord vaut le détour. Du Nord original au N10 et N100, il y a parfois des offres à faire sur ces appareils.

Des deux appareils les plus récents, le OnePlus Nord N100 est le plus logique pour la plupart des gens. Il touche un segment d’acheteurs à petit budget qui, jusqu’à présent, évitaient simplement OnePlus car il ne leur offrait rien. Le N100 leur permettra d’essayer Oxygen OS (même s’il est basé sur Android 10) pour un prix incroyablement bas.

Il n’y a pas de grosses promotions sur la série Nord pour le moment, mais il y a quelques cadeaux à avoir :

4. Plus d’offres sur les téléphones OnePlus

Si vous n’avez pas besoin des dernières spécifications, nous avons plus d’offres sur les anciens téléphones OnePlus. Pour un téléphone qui se démarque vraiment, vous pouvez consulter un appareil du bref partenariat de OnePlus avec McLaren. Nous garderons également un œil sur les modèles OnePlus remis à neuf ici, ou sur toute autre offre que nous pouvons repérer sur les téléphones OnePlus de la génération précédente.

5. Écouteurs et appareils portables OnePlus

OnePlus propose une variété d’écouteurs qui se marient bien avec un téléphone OnePlus, y compris les Bullets Wireless Z et les véritables OnePlus Buds Z sans fil.

OnePlus est maintenant également entré dans le jeu des montres intelligentes, avec la nouvelle montre OnePlus Watch. Découvrez toutes les offres de technologie portable OnePlus ci-dessous :

Ce sont toutes les offres OnePlus pour le moment, mais assurez-vous de revenir ici souvent car nous continuerons à mettre à jour la liste à mesure que de nouvelles offres se présentent.