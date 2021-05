Les meilleures offres OnePlus de mai 2021

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

Avec sa sortie du «tueur phare» original en 2014, OnePlus s’est engagé à proposer des téléphones dotés de spécifications haut de gamme à des prix inférieurs à ceux de la concurrence. Aujourd’hui, la société propose désormais une gamme complète de téléphones pour tous les budgets, ainsi que des écouteurs, des accessoires et la nouvelle montre OnePlus. Et il y a beaucoup d’offres à faire.

Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé les meilleures offres OnePlus que nous avons pu trouver, du Nord N100 au 9 Pro.

Offre en vedette: ne payez que 399,99 $ pour le OnePlus 8

Le OnePlus 8 a peut-être maintenant un successeur, mais ce n’est pas léger. Ce téléphone alimenté par Snapdragon 865 reprend en grande partie l’attrait du plus grand OnePlus 8 Pro, avec des fonctionnalités telles qu’un écran 90 Hz et une charge rapide. Que vous exécutiez l’écran réglé sur 60 Hz ou 90 Hz, vous obtiendrez des performances de classe mondiale. Le téléphone s’est bien comporté sur les benchmarks, battant 99% des autres appareils dans les bases de données de 3DMark, Geekbench et GFXBench.

La batterie de 4300 mAh du OnePlus 8 a une capacité inférieure de seulement 4,6% à celle de la version Pro et beaucoup plus grande que le pack de 3800 mAh du OnePlus 7T. Cela nous a constamment poussé à travers un jour et demi d’utilisation normale, et s’est parfois prolongé près d’un jour et trois quarts. Un écran AMOLED de 6,78 pouces, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage complètent l’ensemble.

B&H propose le téléphone dès maintenant pour seulement 399,99 $ (400 $ de réduction) en Onyx Black et Polar Silver. Ils sont déverrouillés par Verizon, ce qui signifie qu’ils ne sont pas connectés à Big Red mais qu’ils ne sont compatibles qu’avec certains opérateurs. Vous pouvez facilement vérifier sur la page de l’offre si votre carte SIM sera compatible.

Découvrez l’offre via le lien ci-dessous. Si vous continuez à faire défiler, vous trouverez plus d’offres, y compris le OnePlus 8T pour moins de 600 $.

Meilleures offres OnePlus

Offres OnePlus 9, 9 Pro et 9ROffres OnePlus 8, 8 Pro et 8TOffres OnePlus NordAutres offres sur les téléphones OnePlusOffres sur les casques et appareils portables OnePlus

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures offres OnePlus au fur et à mesure de l’annonce de nouvelles.

1. Offres OnePlus 9, 9 Pro et 9R

Les OnePlus 9, 9 Pro et 9R sont les derniers ajouts à la gamme d’appareils OnePlus. Le 9 Pro est le modèle haut de gamme de cette année, avec toutes les dernières spécifications et un système à quatre caméras à l’arrière doté de la technologie Hasselblad. Le OnePlus 9 standard sera la meilleure option pour la plupart des gens, avec un prix de détail de départ inférieur de 240 $ à celui du Pro. Le 9R n’est actuellement disponible qu’en Inde, il n’y aura donc pas beaucoup d’offres à trouver, mais nous vous informerons si cela change.

Depuis que ces téléphones viennent d’être annoncés, nous n’avons pas encore constaté de baisse de prix majeure. Cependant, nous continuerons à mettre à jour cette liste avec les offres au fur et à mesure que nous les repérerons:

2. Offres OnePlus 8, 8 Pro et 8T

Si vous recherchez un téléphone puissant, les OnePlus 8, 8 Pro et 8T ont encore beaucoup à offrir. De plus, avec l’annonce de la série 9, nous avons constaté d’énormes baisses de prix dans tous les domaines sur les 8, 8 Pro et 8T. Vous pouvez maintenant acheter l’un de ces téléphones puissants avec certaines des meilleures spécifications de l’année dernière pour moins de la moitié du coût de nombreux téléphones phares.

Découvrez toutes les offres du moment, à commencer par le modèle Pro haut de gamme:

Si cela ne vous dérange pas de souscrire à un contrat, nous ajouterons toutes les offres de transporteur que nous trouvons ici:

3. Offres Nord

Si vous recherchez un téléphone de milieu de gamme capable avec tous les avantages d’Oxygen OS, la série OnePlus Nord vaut le détour. Du Nord original au N10 et au N100, il y a parfois des offres à faire sur ces appareils.

Parmi les deux appareils les plus récents, le OnePlus Nord N100 est le plus logique pour la plupart des gens. Il touche un segment d’acheteurs à petit budget qui, jusqu’à présent, évitaient simplement OnePlus parce qu’il ne leur proposait rien. Le N100 leur permettra de donner une chance à Oxygen OS (même s’il est basé sur Android 10) pour un prix incroyablement bas.

Il n’y a pas de grandes promotions sur la série Nord pour le moment, mais il y a quelques cadeaux à avoir:

4. Plus d’offres de téléphone OnePlus

Si vous n’avez pas besoin des dernières spécifications, nous avons plus d’offres sur les anciens téléphones OnePlus. Pour un téléphone qui se démarque vraiment, vous pouvez consulter un appareil issu du bref partenariat de OnePlus avec McLaren. Nous garderons également un œil sur les modèles OnePlus remis à neuf ici, ou sur toute autre offre que nous pouvons repérer sur les téléphones OnePlus de la génération précédente.

5. Écouteurs et appareils portables OnePlus

OnePlus propose une variété d’écouteurs qui se marient bien avec un téléphone OnePlus, y compris le Bullets Wireless Z et le véritable OnePlus Buds Z sans fil.

OnePlus est maintenant également entré dans le jeu de la smartwatch, avec la nouvelle montre OnePlus. Découvrez toutes les offres OnePlus sur les technologies portables ci-dessous:

Ce sont toutes les offres OnePlus pour le moment, mais assurez-vous de revenir souvent ici car nous continuerons à mettre à jour la liste à mesure que de nouvelles offres se présenteront.