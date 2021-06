Les meilleures offres Prime Day au Royaume-Uni

in

Edgar Cervantes / Autorité Android

Amazon Prime Day est là, avec le colosse de la vente au détail en ligne promettant une variété d’offres pour les abonnés Prime. Des téléphones et des téléviseurs au contenu numérique, il existe de nombreuses réductions qui valent le détour.

Le Royaume-Uni n’est pas non plus en reste, car il existe également une variété de remises intéressantes pour ce marché. Voici quelques-unes des meilleures offres Prime Day UK qui se démarquent pour nous.

Meilleures offres Prime Day au Royaume-Uni :

Appareils Amazon

Serait-ce vraiment Prime Day sans économies sur le propre portefeuille d’appareils d’Amazon ? Quoi qu’il en soit, ce sont quelques-unes des promotions les plus importantes sur les appareils Amazon.

Ordinateurs portables

Vous cherchez à mettre à niveau votre ordinateur portable pour un usage professionnel ou personnel ? Eh bien, il existe également quelques offres exceptionnelles à cet égard. Découvrez quelques-uns des faits saillants ci-dessous.

Téléphones intelligents

Robert Triggs / Autorité Android

Amazon propose une multitude de promotions sur les smartphones pour Prime Day, allant de Samsung et OnePlus à Xiaomi et plus encore. Donc, si vous recherchez une mise à niveau, vous voudrez peut-être d’abord vérifier certaines de ces listes.

Autres spéciaux

Lily Katz / Autorité Android

Amazon propose également une variété d’offres sur des catégories d’appareils telles que les moniteurs, le stockage, les tablettes, les véritables écouteurs sans fil, etc. Vous pouvez voir quelques choix remarquables ci-dessous.