Les meilleures offres Prime Day encore disponibles

Après plus de deux jours passés à vous proposer les meilleures offres du Web, Amazon Prime Day 2021 est sur le point de se terminer. Bien que vous trouviez toujours une collection de remises en direct jusqu’à ce que l’événement commercial ferme ses portes virtuelles, trier toutes les démarques pour trouver ces réductions de prix vraiment notables une fois par an peut être une corvée. Si vous avez un abonnement Prime, il vous reste encore quelques heures pour profiter de certaines des meilleures offres de l’événement de cette année. Ci-dessous, vous trouverez les 10 meilleures offres Prime Day encore disponibles, y compris des baisses de prix notables d’Apple, Bose, DJI et bien d’autres. Sachez simplement que ces offres seront terminées à 3 h HNE.

10) Assemblez des remises LEGO importantes

Prime Day propose la plus grande collection de remises LEGO de l’année à ce jour, marquant les prix sur à peu près tous les thèmes, allant de Star Wars et Harry Potter à Technic, Architecture et bien plus encore. Il s’agit non seulement de la sélection de kits la plus diversifiée en vente tout au long de 2021, mais également des meilleurs prix à ce jour, à partir de 11 $. Assurez-vous donc d’assembler de nouvelles créations avant la fin de toutes les économies.

9) Score ANC avec le Bose Headphones 700

Bien que vous ne trouviez pas de pénurie d’offres d’écouteurs ce Prime Day, aucun ne se démarque autant que le populaire casque sans fil Bose ANC 700. Ce sont quelques-uns des meilleurs boîtiers antibruit actifs sur le marché, et maintenant le 40 % de remise en fait un moyen encore plus attrayant de se défouler tout en bloquant les distractions. Cela s’ajoute à 20 heures de lecture sur une seule charge et à un accès rapide aux assistants vocaux. Mais agissez vite – vous ne pourrez marquer les écouteurs que pour un plus bas historique de 229 $ jusqu’à la fin de la journée.

8) Marquez un Apple TV 4K à partir de 99 $

Normalement, la gamme Apple TV 4K est rarement mise en vente, et lorsqu’elle le fait, les remises ne sont pas si élevées. Mais avec les nouveaux modèles désormais disponibles (et également en promotion), vous pouvez obtenir les meilleurs prix à ce jour sur les modèles de la génération précédente, à partir de 99 $. Offrant tous les accès aux fonctionnalités Apple TV +, Apple Arcade et HomeKit que vous attendez, ces offres vous permettent d’économiser jusqu’à 70 $. On ne s’attend pas à ce qu’il soit là encore longtemps, ce sont encore quelques-unes de nos offres Prime Day préférées disponibles.

7) Ces offres DJI prennent leur envol à partir de 79 $

Si vous cherchez à vous lancer dans le jeu de drones ou à mettre à niveau votre kit iPhoneography, ces offres DJI Prime Day sont certainement parmi les meilleures du marché. En plus des remises sur ses populaires cardans pour smartphone, vous pourrez vous envoler avec un nouveau plus bas historique sur ce pack Mavic Mini. Fournissant le quadricoptère compact et son appareil photo 2,7K avec une carte microSD, ce package est un moyen idéal pour débuter avec la photographie aérienne à 397 $. Apprenez-en plus dans notre examen pratique.

6) Développez votre maison intelligente avec de nouveaux plus bas historiques

Les offres de maison intelligente ont offert les meilleurs prix de l’année dans tous les domaines, et les meilleures remises Prime Day de cette année ont réduit les accessoires de grandes marques comme Wyze, August, Arlo, etc. Que vous cherchiez enfin à entrer dans le jeu Alexa, Assistant ou Siri avec un éclairage à commande vocale ou à surveiller votre propriété avec des caméras intelligentes, il y a beaucoup de bas de tous les temps à marquer. Il y a trop d’offres alléchantes pour choisir votre préférée, alors allez tout simplement vérifier par vous-même ici.

5) Les meilleures offres Amazon sont toujours en ligne

Et en parlant d’équipement pour votre maison intelligente, Amazon lui-même ne sera pas en reste et continue de proposer des réductions de prix sur l’ensemble de son catalogue d’appareils. Que vous souhaitiez essayer Alexa avec l’un des nombreux écrans ou haut-parleurs intelligents en vente sur 15 $ ou prévoyez d’équiper un téléviseur plus ancien avec les derniers streamers Fire TV de 18 $, il y en a pour tous les goûts dans l’écurie d’appareils internes d’Amazon.

Du côté de la mode, Nike domine les remises en prenant autant que 70% de réduction une collection de vêtements d’entraînement, de baskets et plus encore. Avec la transition du printemps à l’été, c’est le moment idéal pour rafraîchir votre garde-robe d’entraînement ou simplement pour prendre une nouvelle paire de chaussures de sport. Il y a aussi beaucoup de styles notables ici, y compris les chaussures FlyKit de Nike pour 128 $ et plus. Assurez-vous donc de consulter toutes les réductions de prix ici tant qu’elles sont encore disponibles.

3) Anker propose l’essentiel pour iPhone et Android

Anker est toujours l’un de nos fabricants d’accessoires pour smartphones préférés, et avec toutes les offres Prime Day toujours disponibles, c’est encore plus le cas. Nous n’avons pas vu une collection d’offres de la marque aussi étendue depuis un certain temps, avec tout, des chargeurs MagSafe pour votre nouvel iPhone 12 aux centrales électriques portables, aux écouteurs et bien plus encore. Tout commence à 9 $ et offre également les meilleurs prix de l’année. Alors, allez rafraîchir votre configuration quotidienne de transport ou de table de chevet pendant que les offres sont toujours en cours.

2) Prime Day entraîne des baisses de prix importantes sur les téléviseurs 4K

Les téléviseurs 4K massifs bénéficient des réductions les plus notables sur Prime Day et Black Friday, et l’événement de magasinage d’Amazon a encore beaucoup de choix. Parmi le lot encore disponible, les tout nouveaux téléviseurs Samsung The Frame QLED commencent à 488 $ pour le modèle 32 pouces, grimper jusqu’à la version 77 pouces avec autant 600 $ d’économies à réaliser. Pas tout à fait comme n’importe quel autre téléviseur sur le marché, la dernière offre de Samsung offre un design aussi élégant pour se fondre dans le reste de votre décor que riche en fonctionnalités. Cependant, vous pourrez également économiser jusqu’à 900 $ de rabais une sélection d’autres modèles, aussi.

1) Le dernier iPad Air d’Apple remporte le Prime Day avec une remise de 79 $

Prime Day 2021 a livré une collection de baisses de prix Apple, et notre offre préférée qui est toujours disponible tombe sur le dernier Apple iPad Air. Après avoir chuté du taux habituel de 599 $, vous pouvez maintenant verrouiller un 79 $ remise tout en marquant l’expérience iPadOS 10,9 pouces au meilleur prix à ce jour à partir de 520 $. Avec la prise en charge d’Apple Pencil et de Magic Keyboard, c’est une excellente option pour ceux qui n’ont pas besoin de toute la puissance des nouveaux iPad Pros M1. Vous trouverez la recharge USB-C et le grand retour de Touch ID dans le bouton d’alimentation pour rendre ces remises encore meilleures.

