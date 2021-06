Les meilleures offres Prime Day que vous pouvez obtenir dès maintenant, avant le début du Prime Day – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Prime Day 2021 commence officiellement dans seulement quatre jours et il ne fait aucun doute que les premières offres Prime Day d’Amazon sont incroyables cette année. Soit dit en passant, ce n’était pas une faute de frappe – croyez-le ou non, le Prime Day 2021 approche à grands pas ! Amazon a peut-être dû retarder sa plus grande vente annuelle l’année dernière, mais elle devrait avoir lieu juste à temps en 2021. En fait, si vous jetez un œil à cette page spéciale sur le site d’Amazon, vous verrez que Prime Day a commencé au début de l’année parce que ces offres sont folles !

La vente massive Prime Day d’Amazon commence officiellement à minuit le lundi 21 juin et se poursuit jusqu’à la fin de la journée le mardi 22 juin. Cela fait 48 heures d’offres exceptionnelles sur tous les produits les plus populaires de la saison, et il comprend d’innombrables listes de toutes les catégories et départements sur le site d’Amazon. Le premier détaillant en ligne du pays a annoncé qu’il y aura plus de 2 millions d’offres disponibles dans le monde lors du grand événement de vente Prime Day de cette année, et elles seront toutes disponibles exclusivement pour les personnes qui s’abonnent à Amazon Prime. Cela signifie que si vous n’êtes pas un membre Prime, vous ne pouvez participer à aucune des actions qu’Amazon prévoit la semaine prochaine ! La bonne nouvelle est que vous pouvez vous inscrire à un essai gratuit de 30 jours d’Amazon Prime vous pouvez donc marquer toutes ces offres folles sans payer un centime pour Prime.

En plus de cela, vous pourrez acheter les incroyables offres Prime Day dont nous allons vous parler ici dans cet article !

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro viennent d’être épuisés – ils sont maintenant de retour en stock au prix le plus bas d’Amazon en 2021 ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Comme nous l’avons déjà dit, vous verrez une multitude d’offres Prime Day qui sont déjà disponibles dès maintenant si vous vous dirigez vers cette page spéciale sur le site d’Amazon. “Prime Day” n’est jamais vraiment un jour, après tout. Amazon lance toujours une tonne d’offres précoces dans les semaines précédant le grand événement. Avec seulement quelques jours avant le début du Prime Day, Amazon a vraiment fait monter la pression sur ses premières offres Prime Day cette année.

Tout d’abord, Amazon propose certaines des remises les plus importantes de l’année sur des produits populaires que tout le monde peut acheter. Les exemples comprennent AirPods Pro pour 197 $ au lieu de 249 $, best-seller Prises connectées Wi-Fi qui sont en quelque sorte à seulement 4,24 $ chacun, un Ensemble d’accessoires Instant Pot de 93 pièces pour 26,59 $, et le fantastique nouveau Projecteur home cinéma portable YABER V7 Pro pour seulement 269,99 $. Vous avez bien lu… vous pouvez obtenir un projecteur à 600 $ pour seulement 269,99 $ !

Ces offres sont toutes phénoménales, mais certaines ventes ne sont disponibles que pour les membres Amazon Prime.

Vous trouverez des dizaines et des dizaines d’offres Prime uniquement si vous vous rendez sur La page des offres Prime Day d’Amazon, et cela comprend 10 remises importantes différentes sur les téléviseurs intelligents avec des prix commençant à seulement 99,99 $ ! Il y a tellement de choix, cependant, que nous avons décidé de faire le travail pour vous et de choisir les cinq meilleures offres Prime Day que vous pouvez obtenir dès maintenant. Les prix commencent à seulement 14,99 $ pour le Écho automatique qui ajoute Alexa mains libres à n’importe quelle voiture, et c’est un prix très bas pour ce gadget génial qui se vend généralement 50 $. Encore plus incroyable est le fait que vous pouvez obtenir le Echo Auto avec 6 mois d’Amazon Music Unlimited pour le même prix réduit de 14,99 $.

C’est un forfait de 98 $ pour seulement 15 $ !!

Voulez-vous voir ce qu’Amazon a prévu d’autre pour les abonnés Prime ? Faites défiler vers le bas pour voir les cinq meilleures offres Prime Day que vous pouvez obtenir dès maintenant, et vous trouverez le reste ici.

Echo Auto – 14,99 $ (rég. 50 $-98 $)

Echo Auto – Alexa mains libres dans votre voiture avec votre téléphone Prix : 14,99 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Auto et 6 mois d’Amazon Music Unlimited GRATUIT Prix catalogue : 24,99 $ Prix : 14,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (40 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ensemble Fire TV Stick 4K Essentials – 55,97 $ (rég. 83 $)

Fire TV 4K Essentials Bundle comprenant Fire TV Stick 4K, télécommande (rouge) et câble d’alimentation USB… Prix catalogue : 72,97 $ Prix : 55,97 $ Vous économisez : 17,00 $ (23%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Offres bonus :

Appareil de streaming Fire TV Stick 4K avec télécommande vocale Alexa (comprend les commandes du téléviseur) | Dolby Vision… Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 39,99 $ Vous économisez : 10,00 $ (20 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Fire TV Gaming Bundle comprenant Fire TV Stick 4K et Luna Controller Prix catalogue : 119,98 $ Prix : 73,98 $ Vous économisez : 46,00 $ (38%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Achetez un Echo Dot, obtenez-en un gratuitement avec le code promo PDDOT2PK

Tout nouveau Echo Dot (4e génération, version 2020) | Haut-parleur intelligent avec Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 49,99 $ Prix : Achetez-en un, obtenez-en un gratuitement Vous économisez : 5,00 $ (10 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode coupon : PDDOT2PK

Offre bonus :

Écho (4e génération) | Avec un son premium, un hub domestique intelligent et Alexa | Charbon de bois Prix catalogue : 99,99 $ Prix : Économisez 80 $ sur deux Vous économisez : 25,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenantCode promo : ECHOPRIME

Écho Show 5 – 44,99 $ (rég. 80 $)

Echo Show 5 (1ère génération, version 2019) – Écran intelligent avec Alexa – restez connecté avec vidéo c… Prix catalogue : 59,99 $ Prix : 44,99 $ Vous économisez : 15,00 $ (25 %) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Bonus :

Echo Show 5 Sandstone avec Blink Mini Caméra de Sécurité Intelligente Intérieure, 1080 HD avec Détecteur de Mouvement… Prix catalogue :$69.99 Prix :$54.99 Vous économisez :$15.00 (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Echo Buds – 79,99 $ à 99,99 $ (rég. 120 $ à 140 $)

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Noir… Prix catalogue :119,99 $ Prix :79,99 $ Vous économisez :40,00 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Nouveaux Echo Buds (2e génération) | Écouteurs sans fil avec suppression active du bruit et Alexa | Wirel… Prix catalogue : 139,99 $ Prix : 99,99 $ Vous économisez : 40,00 $ (29%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

