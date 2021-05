Les meilleures offres PS4 de mai 2021

La PlayStation 5 est là, mais il a été presque impossible d’en mettre la main depuis son lancement. Au lieu de cela, les gens continuent de saisir la PlayStation 4 abandonnée partout où ils le peuvent. Cela signifie que les stocks de consoles sont encore faibles et que les offres sont minces sur le terrain. Nous utilisons généralement cette page pour vous proposer les meilleures offres PS4 disponibles à l’époque, mais sur les consoles, il s’agit plus de vous indiquer où elles sont encore en stock au prix de détail ou à la clôture. Nous avons réussi à trouver de belles économies sur les jeux et les accessoires.

Découvrez ci-dessous les meilleures offres de consoles, de jeux et d’accessoires PS4 sur le Web. Si vous avez eu la chance de mettre la main sur la PS5, les offres de jeu peuvent toujours vous intéresser, en particulier celles qui offrent une mise à niveau de nouvelle génération.

Offre en vedette: Économisez 50% The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition

Il y a très peu de jeux qui font partie de la conversation “ Le meilleur de tous les temps ”, mais The Witcher 3: Wild Hunt a consolidé sa position de véritable prétendant à ce titre. CD Projekt Red, les développeurs derrière le controversé mais étonnant Cyberpunk 2077, se sont fait les dents sur la série Witcher pendant des années et les fruits de leur travail sont exposés en plein écran dans The Witcher 3. Procurez-vous l’édition complète de ce chef-d’œuvre pour seulement 19,99 $ ( 20 $ de rabais) chez Best Buy.

Si vous venez de l’adaptation télévisée de Netflix de l’ensemble exceptionnel de romans, vous allez vous régaler avec The Witcher 3.

Voir également: Meilleurs jeux PS4

Vous incarnez Geralt of Rivia, un anti-héros génétiquement modifié tuant des monstres lors d’un voyage pour récupérer un être cher de la maléfique Wild Hunt. Oui, c’est une prémisse classique, mais CD Projekt Red offre des moments sincères, une histoire captivante, un gameplay riche et passionnant et plus de quêtes secondaires qu’une personne ne pourrait jamais accomplir en une seule vie.

Pour ceux qui recherchent un nouveau monde fantastique dans lequel s’immerger, The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition est un incontournable car il comprend deux énormes packs d’extension ainsi que 16 DLC.

Procurez-vous ce classique pour 50% de réduction en utilisant le widget ci-dessous.

Meilleures offres PS4:

En raison de la forte demande, ces prix et offres PS4 évoluent rapidement. Nous continuerons à mettre à jour le message à mesure que les offres se terminent et que de nouvelles apparaîtront.

Offres PS4 et PS4 Slim

La PS4 Slim est devenue l’option incontournable depuis la suppression progressive de la console PS4 d’origine. Le Slim est plus petit, plus léger et plus économe en énergie que l’original, mais il offre le même niveau de performances. La PS4 Slim prend également en charge les jeux et le streaming HDR pour une meilleure profondeur de couleur et un meilleur contraste.

Vous pouvez partager des jeux avec vos amis en utilisant Share Play tant que vous disposez de PlayStation Plus. La PS4 Slim est également prête pour la réalité virtuelle et contient un disque dur de 1 To pour stocker tous vos jeux préférés. En termes de livraison à domicile, c’était la meilleure option que nous ayons pu trouver:

Offres PS4 Pro

La PS4 Pro reprend toutes les fonctionnalités exceptionnelles du Slim et les porte à onze. Il offre également une sortie de jeu 4K et une optimisation améliorée pour des jeux comme Call of Duty et Gran Turismo Sport. Vous pouvez activer le mode Boost pour améliorer la fréquence d’images des jeux sortis avant le lancement du Pro.

Vous ne pouvez pas garantir qu’une PS4 Pro vous transformera en un meilleur joueur, mais au moins tout ce que vous jouez aura l’air d’un niveau supérieur. Il est presque impossible d’obtenir une nouvelle PS4 Pro sans vider votre compte bancaire pour le moment, mais nous avons trouvé une option:

Amazon a parfois des offres sur la PS4 Slim et la PS4 Pro, mais elles ont tendance à changer rapidement. Voici un lien vers le hub PS4 sur Amazon si vous souhaitez voir toutes les dernières offres. Les lecteurs britanniques peuvent également accéder aux mêmes offres ici.

Offres de jeux PS4

Sony adore se vanter de la sélection de jeux exclusifs que vous ne pouvez acheter que sur PS4, et pour une bonne raison. Des jeux comme The Last of Us Part 2 et Horizon Zero Dawn sont les favoris des fans qui ont également tendance à bien plaire aux critiques. Nous avons attrapé quelques-uns des meilleurs prix que nous ayons pu trouver ci-dessous.

Un abonnement PlayStation Plus est à peu près une exigence pour tout seul joueur PlayStation. Il convient de souligner que le moment est venu de renouveler ou de prolonger votre abonnement, car vous pouvez acheter un abonnement d’un an complet pour seulement 29,39 $ (31 $ de rabais).

Offres d’accessoires PS4

Si vous êtes déjà satisfait de votre bibliothèque de jeux, vous recherchez peut-être des accessoires à la place. Nous avons trouvé des offres PS4 sur un certain nombre d’accessoires intéressants, y compris un abonnement PlayStation Plus à prix réduit pour terminer votre configuration.

C’est le choix des offres PS4 en ce moment. Si vous attendez avec impatience la PS5, consultez notre contenu associé ici: