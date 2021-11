Les meilleures offres que vous pouvez toujours obtenir sur les appareils Microsoft

De nombreuses offres du Black Friday de Microsoft sont toujours en vigueur, offrant de solides remises sur sa gamme d’ordinateurs portables Surface et d’accessoires associés, certains modèles bénéficiant de remises allant jusqu’à 600 $. Beaucoup de ces modèles sont également disponibles sous forme d’offre groupée qui vous permet d’obtenir des remises sur des services tels que Microsoft 365 et des accessoires tels que le Surface Headphones 2 et le Surface Pen.

Bien que certains de ces extras ne bénéficient d’une remise que si vous les achetez dans le cadre d’un ensemble, nous avons inclus quelques-uns des accessoires que vous pouvez acheter individuellement et qui sont actuellement en promotion. Et si vous recherchez des offres plus intéressantes cette semaine, assurez-vous de consulter notre tour d’horizon des meilleures offres du Black Friday encore disponibles.

Le modèle haut de gamme du Microsoft Surface Laptop Go est actuellement en vente pour 700 $, soit 200 $ de moins que le prix standard. Dans notre examen initial, Monica Chin a trouvé le prix d’origine de 900 $ un peu élevé. Cependant, cet accord rend l’itération originale de cet ordinateur portable un peu plus acceptable. Cet ordinateur portable compact est équipé d’un processeur Intel Core i5, de 8 Go de RAM et de 256 Go de stockage intégré. Bien que ce soit de loin le meilleur prix que nous ayons vu pour cet ordinateur portable, nous ne recommandons pas de payer plus pour cette configuration particulière.

Ordinateur portable Microsoft Surface Go

La version économique du Surface Laptop de Microsoft, le Laptop Go, a un écran de résolution inférieure, moins de puissance et moins de fonctionnalités. Mais c’est considérablement moins cher, et c’est peut-être ce que vous recherchez si le Surface Go est trop petit.

La suite légèrement améliorée de l’original Laptop Go, le Surface Go 2, bénéficie également d’une remise solide, la plupart des configurations bénéficiant d’une remise de 150 $ sur leur prix régulier. Le modèle le plus haut de gamme comprend un processeur Intel Core M3, 8 Go de RAM et 128 Go de stockage et est descendu à 580 $, ce qui en fait le prix le plus bas que nous ayons vu pour cet ordinateur portable. Selon notre test, le Surface Go 2 s’est amélioré par rapport à l’original mais à peine. Tout comme le modèle précédent, le prix rendait les spécifications de cet ordinateur portable un peu difficiles à vendre. Cependant, avec cette offre, il est un peu plus facile de recommander.

Surface Go 2

La Surface Go 2 de Microsoft est une tablette Windows complète avec un clavier détachable et un stylet compatible. Il est léger et compact, avec une webcam solide et une béquille robuste.

Ce modèle de Surface Pro 7 a été réduit de 400 $, ramenant le prix total à seulement 800 $. Cette configuration coûte normalement plus de 1 000 $, ce qui en fait l’un des meilleurs prix que nous ayons jamais vus pour ce modèle particulier. Cette configuration comprend un processeur Intel Core i5, 8 Go de RAM et 256 Go d’espace de stockage. Microsoft propose également une excellente offre sur un modèle plus puissant qui comprend un processeur Core i7 et double la RAM et l’espace de stockage pour 1 300 $, en réduisant de 600 $ le PDSF normal. C’est également une excellente affaire, mais si vous avez juste besoin de plus de stockage, il serait plus rentable d’investir dans une carte MicroSD. Aucun de ces modèles n’est livré avec un Typer Cover ou un Surface Pen, mais Microsoft propose également des remises sur ces accessoires, que vous les achetiez seuls ou dans le cadre d’un ensemble. Lire notre avis.

Microsoft Surface Pro 7

La Surface Pro 7 est l’un des meilleurs convertibles Windows que vous puissiez acheter. Ce modèle comprend un Intel Core i5, un SSD de 128 Go et 8 Go de RAM.

Une entrée solide dans la gamme d’ordinateurs portables Surface, le Surface Pro 7 Plus est actuellement disponible à un prix avantageux, mais uniquement si vous en achetez un dans le cadre d’un forfait. Les deux modèles proposés incluent tous deux 8 Go de RAM et un SSD de 128 Go, mais utilisent des processeurs différents. La version bas de gamme utilise un processeur Intel Core i3 et coûte 650 $, tandis que la version Core i5 coûte 750 $. Quelle que soit la version avec laquelle vous optez, cette remise de 250 $ est le meilleur prix que vous puissiez actuellement obtenir pour cet ordinateur portable, en particulier lorsque vous ajoutez le Surface Pro Type Cover au mélange.

La couverture est la seule partie requise de cet ensemble, qui est normalement disponible au prix de 130 $ mais est réduite à 50 $ dans le cadre de cet ensemble. Vous pouvez également économiser sur d’autres accessoires, comme le Surface Pen et des services comme Microsoft 365, mais ceux-ci sont entièrement facultatifs. Lire notre avis.

Microsoft Surface Pro 7 Plus

La version mise à jour de la Surface 7 apporte de solides améliorations aux performances et aux graphiques en plus d’ajouter une connectivité LTE et des SSD amovibles.

Bien que Microsoft n’ait pas fait de remise sur la Surface Pro 8, il propose actuellement ses accessoires à prix réduit si vous achetez tout dans le cadre d’un forfait. Certains des points forts incluent 56 $ de réduction sur un clavier Surface Pro Signature avec le stylet Slim Pen 2 et une paire de casques Surface 2 pour 200 $, une réduction de 50 $ sur leur PDSF habituel. Cependant, contrairement au pack 7 Plus proposé, vous êtes obligé d’ajouter à votre achat un abonnement Microsoft 365 et un plan de protection Microsoft. Ces modules complémentaires obligatoires ajouteront au moins 190 $ à votre achat. Si vous êtes à la recherche de ces cadeaux supplémentaires, c’est un excellent moyen d’économiser sur les accessoires, mais sinon, nous vous recommandons d’opter pour le pack 7 Plus proposé à la place.

Microsoft Surface Pro 8

La nouvelle Surface Pro 8 est la plus grande mise à niveau de Microsoft depuis des années. Le prochain 2-en-1 prend en charge Thunderbolt 4, un écran 120 Hz, un meilleur appareil photo et une apparence plus moderne.

Le meilleur prix que nous ayons jamais vu pour le Surface Laptop 4, de nombreux modèles de cet ordinateur portable de 15 pouces sont actuellement réduits de 150 $. Le modèle spécifique utilisé par Monica Chin dans notre examen est tombé à seulement 1 550 $. Elle a noté l’amélioration considérable de ce modèle par rapport au Surface Laptop 3 et en particulier l’impact positif de l’ajout d’un processeur AMD sur les performances globales. Ce modèle utilise un processeur Ryzen 7 associé à 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go, mais il existe des options disponibles avec jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage.

Ordinateur portable Microsoft Surface 4

Le Surface Laptop 4 2021 offre d’excellentes performances, de meilleures puces, une autonomie solide et un excellent écran 3:2.

Cette souris ergonomique courbée est actuellement disponible à un prix avantageux, ramenant le prix régulier de 100 $ à 80 $ en blanc. Cette souris rechargeable peut durer jusqu’à trois mois avec une seule charge et convient parfaitement. La souris peut être couplée avec votre appareil via Bluetooth ou en utilisant le dongle sans fil 2,4 GHz inclus. Il y a six boutons programmables, et tout comme la série Master de souris ergonomiques de Logitech, la souris Precision Mouse dispose d’une molette de défilement qui peut soit se déplacer par étapes, soit être relâchée pour parcourir de grandes pages.

Souris Microsoft Surface Precision

La souris Surface Precision Mouse offre une excellente autonomie de batterie, peut se connecter via Bluetooth ou sans fil 2,4 GHz et dispose d’une molette de défilement déverrouillable.

Cet ensemble, maintenant disponible sur Amazon et Best Buy, réduit de 65 $ le prix régulier de cet incroyable package ergonomique. Pour seulement 65 $, vous obtenez le clavier Sculpt à l’aspect futuriste, une souris ergonomique et un pavé numérique autonome. Si vous achetez chez Best Buy, vous obtiendrez même un abonnement gratuit de trois mois à Microsoft 365 pour adoucir l’affaire.

Combo clavier Microsoft Sculpt

Ce clavier ergonomique présente un design profilé avec un repose-poignet détachable pour soutenir pleinement vos mains et vos poignets. Cet ensemble est également équipé d’un pavé numérique autonome et d’une souris profilée pour réduire la fatigue du poignet.

