Les meilleures offres Ring Doorbell de 2021 se déroulent actuellement sur Amazon – BGR

Amazon propose une série d’offres Ring Doorbell cette semaine qui sont sans aucun doute les meilleures offres sur les produits Ring jusqu’à présent en 2021. En fait, les nouvelles offres Ring de cette semaine rivalisent avec celles que nous avons vues l’année dernière le Black Friday!

La star de l’émission pourrait très bien être deux offres groupées disponibles en ce moment – vous pouvez gagner 190 $ Ensemble Ring Video Doorbell et Echo Show 5 pour 124,99 $ ou 290 $ Ensemble Ring Video Doorbell 3 Plus et Echo Show 5 pour 189,99 $. Vous pouvez également économiser gros sur Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus à eux seuls, et l’entrée de gamme Ring Video Doorbell avec plus de fonctionnalités qu’assez pour la plupart des utilisateurs est tombé à seulement 84,99 $ aujourd’hui!

Nous sommes en 2021 et pour être parfaitement honnête, nous ne pouvons pas penser à une bonne raison de NE PAS avoir de sonnette vidéo chez vous. Avoir la capacité de voir qui est à votre porte et même de communiquer avec eux de n’importe où est fantastique. Ajoutez des fonctionnalités pratiques comme la prise en charge d’Alexa, et ces petits gadgets sont des appareils incontournables.

Il y a quelques années, un coût d’entrée élevé aurait pu dissuader certaines personnes d’en obtenir un et c’est tout à fait compréhensible. Maintenant, cependant, l’entrée de gamme Ring Video Doorbell se vend à seulement 100 $ – et aujourd’hui, il ne coûte que 84,99 $ si vous en achetez un alors qu’il est en vente sur Amazon. Le Ring Video Doorbell 3 et Ring Video Doorbell 3 Plus avec des fonctionnalités de pointe sont également réduits en ce moment, avec des économies de 30 $ sur les deux modèles.

Si vous voulez vraiment la meilleure expérience Ring possible, vous aurez besoin d’un appareil compatible Alexa avec un écran pour que vous puissiez voir instantanément qui est à votre porte lorsqu’un mouvement est détecté ou lorsque quelqu’un sonne à la porte. Les 190 $ Ensemble Ring Video Doorbell et Echo Show 5 est en vente pour 124,99 $ en ce moment, et 290 $ Ensemble Ring Video Doorbell 3 Plus et Echo Show 5 est en baisse à seulement 189,99 $. C’est une énorme économie de 100 $!

Les estimations de livraison commencent déjà à baisser et on ne sait pas quand ces offres disparaîtront, alors entrez dans l’action tant que vous le pouvez encore.

Ring Video Doorbell – 84,99 $ (rég. 100 $)

Sonnette vidéo HD 1080p avec des fonctionnalités améliorées qui vous permettent de voir, d’entendre et de parler à n’importe qui depuis votre téléphone, tablette ou PC.

Une mise à jour de la Ring Video Doorbell originale, profitez d’une détection de mouvement améliorée, de zones de confidentialité et de confidentialité audio, ainsi que d’une vision nocturne plus nette.

Recevez des notifications mobiles lorsque quelqu’un appuie sur votre sonnette ou déclenche vos capteurs de mouvement intégrés.

Ring Video Doorbell – nouvelle génération, version 2020 – vidéo HD 1080p, détection de mouvement améliorée…

Ring Video Doorbell 3 – 149,99 $ (rég. 180 $)

Alimenté par la batterie rechargeable ou se connecte aux fils de la sonnette pour une puissance constante.

Configuration facile en connectant votre Ring Video Doorbell 3 au wifi via l’application Ring et en le montant avec les outils inclus.

Avec un plan Ring Protect (abonnement vendu séparément), enregistrez toutes vos vidéos, révisez ce que vous avez manqué pendant 60 jours et partagez des vidéos et des photos.

Ring Video Doorbell 3 – Wi-Fi amélioré, détection de mouvement améliorée, installation facile

Ring Video Doorbell 3 Plus – 169,99 $ (rég. 200 $)

Exclusif à Ring Video Doorbell 3 Plus, obtenez 4 secondes supplémentaires de vidéo en noir et blanc pour vous montrer ce qui s’est passé avant le déclenchement du mouvement avec le pré-roll.

Recevez des notifications mobiles lorsque quelqu’un appuie sur votre sonnette ou déclenche vos capteurs de mouvement intégrés.

Configuration facile en connectant votre Ring Video Doorbell 3 Plus au wifi via l’application Ring et en le montant avec les outils inclus.

Ring Video Doorbell 3 Plus – Wi-Fi amélioré, détection de mouvement améliorée, aperçu vidéo de 4 secondes…

Ensemble Ring Video Doorbell et Echo Show 5 – 124,99 $ (rég. 190 $)

Cet ensemble comprend l’offre Ring Video Doorbell avec Echo Show 5 – Charcoal.

Connectez votre sonnette Ring à Alexa, puis activez les annonces pour être alertées lorsque votre sonnette est enfoncée ou qu’un mouvement est détecté. Parlez aux visiteurs via des appareils Echo compatibles en disant «Alexa, parle à la porte d’entrée».

Sonnette vidéo HD 1080p avec des fonctionnalités améliorées qui vous permettent de voir, d’entendre et de parler à n’importe qui depuis votre téléphone, tablette ou PC.

Ring Video Doorbell (nickel satiné) avec Echo Show 5 (anthracite)

Ensemble Ring Video Doorbell 3 Plus et Echo Show 5 – 189,99 $ (rég. 290 $)

Cet ensemble contient Ring Video Doorbell 3 Plus et Echo Show 5.

Sonnette vidéo HD 1080p avec des fonctionnalités améliorées qui vous permettent de voir, d’entendre et de parler à n’importe qui depuis votre téléphone, tablette ou PC.

Une mise à niveau de la Ring Video Doorbell 2 d’origine, profitez d’une détection de mouvement améliorée, de zones de confidentialité et de confidentialité audio, ainsi que d’une connectivité wifi bi-bande (2,4 ou 5,0 GHz).

Exclusif à Ring Video Doorbell 3 Plus, obtenez 4 secondes supplémentaires de vidéo en noir et blanc pour vous montrer ce qui s’est passé avant le déclenchement du mouvement avec le pré-roll.

Ring Video Doorbell 3 Plus avec Echo Show 5 (Charbon)

