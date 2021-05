Les meilleures offres Roku pas chères de mai 2021

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel appareil de streaming, vous connaissez probablement déjà la plupart des grands noms du jeu. Il y a Amazon Fire TV, Nvidia Shield, etc., mais il existe également de nombreuses options de Roku. Si vous êtes un fan de Roku, vous serez heureux de savoir qu’il existe de nombreuses offres Roku. Nous avons résumé les meilleures offres Roku bon marché dans cet article.

Voir également: Guide de l’acheteur Roku: Quel appareil de streaming Roku vous convient le mieux?

Roku est une excellente option pour les coupe-câbles, avec de nombreux appareils à différents prix et des centaines d’applications pour accéder à votre contenu préféré. Roku fonctionne même avec Disney Plus maintenant pour tous vos besoins de streaming Star Wars. Nous avons rassemblé certaines des meilleures options de plug-ins ainsi que des téléviseurs intelligents au cas où vous voudriez encore plus mettre à niveau.

Offre en vedette: économisez 31 $ sur le Roku Ultra 2020

La plupart d’entre nous diffusons presque tout le contenu que nous regardons ces jours-ci, et vous ne voulez probablement pas débourser plus de 200 $ juste pour une Apple TV. Entrez dans le Roku Ultra 2020. Vous pouvez l’obtenir pour seulement 69 $ (31 $ de réduction) et diffuser vos émissions avec la même qualité qu’une Apple TV 4K haut de gamme pour moins de la moitié du prix. En fait, c’est le moins cher que le Roku Ultra ait été cette année.

Tous les appareils Roku sont capables de se connecter à une variété de services de streaming tels que Netflix, Disney Plus, Youtube, etc. Le Roku Ultra n’est pas différent, sauf que vous pouvez afficher toutes ces plates-formes en magnifique 4K.

Voir également: Nos choix pour les meilleurs services de streaming

Le Roku Ultra mesure moins de cinq pouces carrés, il est donc idéal pour une configuration de streaming compacte haute performance dans un dortoir ou un petit appartement. Dans la boîte, vous trouverez une télécommande avec une prise audio, ce qui signifie que vous n’avez pas à vous soucier de déranger les autres dans la pièce pendant que vous regardez. Mais si vous pensez que les télécommandes appartiennent au passé, vous pouvez diffuser des films, des vidéos, des émissions de télévision, de la musique et des podcasts sur votre Roku à l’aide de votre smartphone.

Parmi une multitude d’autres fonctionnalités comme un viseur à distance perdu et une commande vocale, le Roku Ultra 2020 dispose d’un port Ethernet afin que vous ne soyez pas interrompu par une mise en mémoire tampon embêtante lorsque vous regardez le jeu gagnant sur un service de streaming sportif.

Meilleures offres Roku pas chères

Roku Express HDRoku PremierePremiere PlusRoku Streaming Stick PlusRoku Ultra avec casque JBLRoku Smart TV Deals

Ironiquement, la plupart de ces offres proviennent d’Amazon, la maison de Fire TV. Cela signifie qu’ils peuvent être sujets à changement fréquemment, nous ferons donc de notre mieux pour garder la liste à jour avec de nouvelles économies.

1. Roku Express HD

Le point de départ le plus simple et le plus abordable est le Roku Express HD. Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de le brancher sur un câble HDMI et de vous connecter à Internet, puis de diffuser au contenu de votre cœur. Roku Express HD offre une qualité d’image allant jusqu’à 1080p, bien qu’il n’ait pas la même télécommande vocale que certaines des options les plus chères.

Il existe également une version blanche en édition limitée du Roku Express appelée Roku SE. Vous pouvez le récupérer pour environ 17 $ chez Walmart.

2. Roku Premiere

Le Roku Premiere est très facile à configurer et prend en charge un contenu de meilleure qualité que le Roku Express. Là où l’Express ne prend en charge que le contenu 1080p, Premiere diffuse jusqu’à 4K UHD à 60 ips avec HDR10 et HLG. Vous pouvez toujours accéder au catalogue complet d’applications et de fonctionnalités, mais Premiere ne prend pas non plus en charge une télécommande vocale.

Voir également: Les meilleurs lecteurs de streaming Roku

3. Roku Premiere Plus

Nous avons déjà mentionné la télécommande vocale deux fois et c’est le Roku Premiere Plus qui entre en jeu. Si vous ne voulez vraiment pas utiliser de boutons pour naviguer dans votre contenu, utilisez de simples commandes vocales pour trouver toutes vos émissions préférées. Outre la télécommande vocale, la Premiere Plus est généralement la même que la Premiere en termes de qualité de streaming. La dernière fois que nous avons vérifié, cette offre était actuellement en rupture de stock chez Walmart, mais nous mettrons à jour cette page si nous remarquons qu’elle est réapprovisionnée.

4. Roku Streaming Stick Plus

Le Roku Streaming Stick Plus a la plus longue portée de tous les appareils Roku grâce à son puissant récepteur sans fil. Cela signifie que vous pouvez facilement transmettre des commandes vocales et choisir des émissions de l’autre côté de la pièce. La configuration est aussi simple que toujours – juste deux étapes simples. Nous avons en fait examiné le Streaming Stick Plus, alors découvrez-en plus ici si vous êtes toujours indécis.

Roku Streaming Stick Plus

5. Roku Ultra avec écouteurs JBL

Le Roku Ultra est l’appareil de streaming le plus grand et le plus puissant de la famille. Pour rendre le Roku Ultra encore meilleur, il est livré avec une paire d’écouteurs JBL haut de gamme pour une écoute privée via la télécommande vocale. Il dispose également d’un câble Ethernet pour le streaming filaire et d’une connexion Internet.

Roku Ultra LT avec écouteurs JBL

6. Offres Roku Smart TV

Les offres Roku bon marché sont relatives et vont jusqu’à certains téléviseurs très abordables. Il y a plus d’offres Roku TV que nous ne pourrions jamais espérer couvrir ici, mais ce ne sont là que quelques-unes des meilleures chances d’économiser. Découvrez-les ci-dessous:

Ce sont les meilleures offres Roku bon marché actuellement disponibles. Nous mettrons à jour ce post avec de nouveaux une fois qu’ils seront mis en ligne.