Les meilleures offres Samsung Galaxy d’août 2021

Avec le Samsung Galaxy S21 sorti depuis un certain temps déjà, des économies sont disponibles sur la ligne, ainsi que sur de nombreuses lignes précédentes Galaxy S et Note. Si cela ne vous dérange pas d’opter pour un produit phare légèrement plus ancien, vous pouvez économiser encore plus. Nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé les meilleures offres Samsung Galaxy, du Galaxy S21 au Galaxy S9.

Que vous soyez à la recherche d’un appareil pliable haut de gamme, de la série A plus économique ou de la famille Galaxy S20 toujours puissante, vous êtes au bon endroit.

Offres en vedette : économisez jusqu’à 600 $ sur le Fold 3 ou le Flip 3 avec l’échange

Le Galaxy Z Fold 3 et le Z Flip 3 sont arrivés en grande pompe, et tous deux ont des prix à la hauteur de leur innovation. Vous pouvez économiser de l’argent via les offres de l’opérateur sur les deux téléphones, mais si vous voulez un modèle déverrouillé, le seul moyen d’éviter le prix de détail complet est via un échange. Avec des pièces de téléphone à un prix élevé ces jours-ci, vous pouvez économiser jusqu’à 600 $.

Le Z Flip 3 est plus accessible dans le budget de plus de personnes, avec un prix de détail de 999,99 $. Le même crédit d’échange maximum de 600 $ est disponible, il est donc possible d’obtenir le Z Flip 3 déverrouillé pour aussi peu que 399,99 $ (600 $ de réduction) plus votre ancien téléphone.

Il y a un édulcorant supplémentaire lorsque vous achetez l’un ou l’autre téléphone en ce sens que vous obtenez un crédit instantané de 200 $ pour les accessoires avec le Z Fold 3, ou 150 $ avec le Z Fold 2. La meilleure partie de ce crédit supplémentaire est qu’une partie peut être appliquée à votre téléphone acheter pour passer aux modèles de stockage supérieurs sans douleur supplémentaire pour votre portefeuille.

Consultez les offres via les widgets ci-dessous, ou continuez à faire défiler pour de nombreuses autres offres Samsung Galaxy.

Les meilleures offres Samsung Galaxy

1. Offres Samsung Galaxy S21

Il existe également de nombreuses offres de reprise sur ces téléphones. Voici quelques-unes des meilleures options :

Verizon : Achetez un Galaxy S21, obtenez-en un gratuitement via des crédits de facture. Vous pouvez également bénéficier d’une remise de 750 $ avec un échange sur une nouvelle ligne, ou de 600 $ lors de la mise à niveau et de l’échange. AT&T : Obtenez jusqu’à 800 $ de crédits de facture avec l’échange. T Mobile: Obtenez-en un gratuitement avec un échange. US Cellular : passez à US Cellular et obtenez un Galaxy S21 gratuitement ou 800 $ de réduction sur les autres téléphones S21. Aucun échange nécessaire, aucune exigence de plan et aucun frais d’activation.

Commentaires: Galaxy S21 | Galaxy S21 Plus | Galaxy S21 Ultra

2. Offres Samsung Galaxy S20

Si vous recherchez un téléphone haut de gamme, la série Galaxy S20 a encore beaucoup à offrir. Que vous souhaitiez l’incroyable zoom 100x du S20 Ultra ou le SoC rapide Qualcomm qui alimente toute la gamme, ne cherchez pas plus loin.

Si cela ne vous dérange pas de vous engager dans un contrat, vous pouvez également consulter les offres Samsung Galaxy S20 sur Best Buy :

3. Offres Samsung Galaxy Note

Le Samsung Galaxy Note est devenu synonyme du terme phablet. L’écran massif, le S-Pen intégré et la forme rectangulaire pointue sont autant de caractéristiques de marque de la ligne. Prendre un Galaxy Note est un choix évident si vous voulez le plus gros appareil du quartier ou si vous prenez constamment des notes sur votre téléphone.

Si vous devez avoir le dernier et le meilleur, les nouveaux Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra de Samsung sont disponibles. Le Note 20 est peut-être une mise à niveau nominale par rapport à la dernière génération, mais le Note 20 Ultra montre à quel point la gamme de phablettes peut être luxueuse. Comme pour de nombreux nouveaux téléphones, vous pouvez les acheter chez tous vos détaillants préférés. Cependant, le meilleur moyen d’économiser de l’argent est de retourner votre appareil à Samsung.

Vous pouvez dire au revoir à votre appareil actuel et économiser jusqu’à 500 $ sur le Note 20 ou le Note 20 Ultra ici :

Si vous êtes heureux d’aller avec un transporteur, consultez ces liens :

Le Galaxy Note 20 et le Note 20 Ultra sont les nouveaux enfants du quartier, mais le Galaxy Note 10 de Samsung est toujours là, avec le Note 9. Les versions déverrouillées sont disponibles via ces liens :

4. Offres Galaxy Z Flip

Vous vous souvenez du bon vieux temps des téléphones à clapet ? Ces jours sont de retour. Samsung a présenté le Galaxy Z Flip pour rivaliser avec le Motorola Razr, entre autres, et maintenant vous pouvez économiser de l’argent et découvrir le battage médiatique. Si vous voulez faire tourner les têtes lorsque vous sortez votre téléphone, le Z Flip est fait pour vous. Vous devrez peut-être faire attention à quel point vous êtes brutal avec le paravent.

Découvrez les offres Z Flip ci-dessous :

Lisez notre critique si vous voulez en savoir plus.

5. Offres Samsung Galaxy Z Fold

Si le Samsung Galaxy Fold était le parrain en termes d’innovation, le Galaxy Z Fold 2 est la suite qui surpasse l’original à tous points de vue. Samsung a écouté les points faibles des consommateurs et a corrigé presque tous les défauts qui affectaient son premier pliable. Cela signifie que le Z Fold 2 est un appareil puissant, bien que coûteux, pour ceux qui recherchent un matériel qui agit comme un téléphone et une tablette.

Vous ne pourrez jamais acheter l’un ou l’autre appareil à des prix abordables, bien que nous recherchions des pliables plus abordables en 2021. En attendant, voici quelques-unes des meilleures offres que vous pouvez trouver sur la gamme Z Fold :

6. Offres Samsung Galaxy S10

Si vous voulez un téléphone qui a toujours du punch mais qui n’a peut-être plus les dernières spécifications, le Samsung Galaxy S10 devrait vous convenir. Il s’agissait de la première gamme de Samsung à proposer des caméras perforées à tous les niveaux et à fonctionner sur le skin Samsung One UI.

Vous pouvez également faire votre choix parmi le Galaxy S10e économique, le Galaxy S10 standard et le plus grand Galaxy S10 Plus. Les grosses économies sur les versions déverrouillées de ces téléphones se sont un peu taries récemment, mais vous pouvez trouver des offres ici et là.

Voici quelques options :

Consultez notre revue Galaxy S10 ici pour plus d’informations.

7. Offres Galaxy S9

Si vous n’avez pas besoin des appareils les plus récents ou si votre budget est limité, vous pouvez toujours vous procurer un Samsung Galaxy S9 renouvelé. Il est doté d’une puce Snapdragon 845 et fonctionne sous Android 10, mais vous n’avez qu’une seule caméra arrière avec laquelle travailler. Tout comme les autres offres de Samsung, vous pouvez choisir entre la taille standard ou le Plus selon ce que vous préférez.

Il existe actuellement de bons prix sur les unités Galaxy S9 remises à neuf. Découvrez les options ci-dessous.

9. Offres Samsung Galaxy A

Samsung peut proposer la gamme Galaxy S comme produit phare, mais vous pouvez également consulter la gamme Galaxy A si votre budget est plus limité. Il prend du recul en termes de processeurs, en proposant les Snapdragon séries 400 à 600. La série Galaxy A est plutôt une gamme de milieu de gamme, offrant également des encoches en forme de larme et des caméras perforées.

Voici quelques-unes des meilleures offres que vous pouvez obtenir sur ces téléphones :

Maintenant que vous avez, espérons-le, fait votre choix parmi les offres Samsung Galaxy, voici quelques ressources supplémentaires qui pourraient être utiles :