Les meilleures offres Samsung Galaxy Tab pas chères (juillet 2021)

L’iPad est peut-être la tablette la plus populaire, mais c’est loin d’être la seule option. Samsung a peaufiné la gamme Galaxy Tab depuis quelques années maintenant, et cela a conduit à certaines des meilleures tablettes Android. Cependant, ces meilleures tablettes peuvent devenir assez chères. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures offres Samsung Galaxy Tab bon marché pour vous aider.

Les Galaxy Tabs de Samsung ont beaucoup de sens par rapport aux iPad si vous êtes déjà dans l’écosystème Samsung ou si vous utilisez une tablette Android. Nous avons inclus la plupart des appareils des dernières années, vous devriez donc être en mesure de faire correspondre votre budget.

Meilleures offres Samsung Galaxy Tab pas chères :

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais nous ferons de notre mieux pour mettre à jour la liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles options. Assurez-vous de vérifier fréquemment !

Samsung Galaxy Tab S7 et S7+

La tablette la plus récente de la gamme Samsung, la Galaxy Tab S7, offre le meilleur de ce que l’OEM peut offrir. Il est livré avec le son Dolby Atmos, un stylet S Pen et jusqu’à 16 heures d’autonomie. Vous pouvez même tester le mode Dex pour connecter la Tab à votre ordinateur. Si vous prenez le Samsung Keyboard Cover pour l’accompagner, vous êtes sûr de tout améliorer encore. Amazon propose actuellement la Galaxy Tab S7 à 549,99 $ (100 $ de réduction), tandis que Samsung propose un excellent programme d’échange où vous pouvez échanger un appareil et obtenir jusqu’à 500 $ de crédit instantané en plus de la remise déjà de 100 $. Ce sont deux bonnes affaires qui valent vraiment la peine d’être vérifiées si vous recherchez la dernière tablette de Samsung.

Samsung Galaxy Tab S5e (renouvelé)

Le Samsung Galaxy Tab S5e est un an plus récent que le Tab S4, et c’est en fait l’appareil le plus abordable entre les deux. Non seulement il est livré avec Android 9 Pie à bord, mais il offre également jusqu’à 14 heures d’autonomie. La Samsung Galaxy Tab S5e est également l’une des tablettes les plus fines et les plus légères de la gamme, pesant moins d’une livre. Amazon propose actuellement une Galaxy Tab S5e renouvelée pour seulement 339,99 $ (134 $ de réduction), ce qui est une bonne affaire sur une tablette très appréciée.

Samsung Galaxy Tab S6

Si vous avez besoin de l’une des tablettes les plus puissantes proposées par Samsung, vous ne pouvez pas vous tromper avec la Galaxy Tab S6. Il pourrait essentiellement remplacer un ordinateur portable, avec jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage fonctionnant sur un processeur Snapdragon 855. La Galaxy Tab S6 dispose également d’un stylet S Pen amélioré qui se fixe magnétiquement et offre le contrôle Bluetooth de nombreuses fonctions. La version 256 Go de la Galaxy Tab S6 est actuellement en vente sur Amazon à seulement 631,90 $ (100 $ de réduction). Si vous n’avez pas besoin de la dernière tablette de Samsung, la Tab S6 est sûre de remplir toutes les boîtes dont vous aurez besoin pour vos besoins en matière de tablette.

Samsung Galaxy Tab Active2

Comme son nom l’indique, la Tab Active 2 est un choix intelligent si vous souhaitez emmener votre tablette à l’aventure. La Tab Active 2 est un peu ancienne en ce qui concerne les spécifications, avec Android 9 Pie préinstallé et seulement 3 Go de RAM. Cependant, l’étui en caoutchouc et la conception durable en font une bonne option si vous avez besoin d’une tablette robuste pour travailler à l’extérieur. Si vous cherchez à en acheter un, Amazon est là pour vous. Il ne coûte actuellement que 307 $ (197 $ de réduction) – une bonne affaire pour ceux qui ont besoin d’une tablette plus robuste dans leur vie.

Samsung Galaxy Tab A7, 10 pouces

Le Galaxy Tab A de 10,4 pouces est le grand frère du modèle de 8 pouces à peu près à tous points de vue. Non seulement l’écran est plus grand, mais il est livré avec une batterie plus grosse. C’est un excellent choix pour une première tablette si vous ne voulez pas vous inquiéter quand quelque chose lui arrive. Il est actuellement en vente sur Amazon et coûte actuellement 229,99 $ (50 $ de réduction).

Samsung Galaxy Tab A, 8 pouces

Si vous voulez une tablette qui se rapproche de la gamme Tab S en termes de taille mais que vous n’avez pas besoin de RAM ou de stockage, la Tab A de 8 pouces est parfaite. Il est livré avec 2 Go de RAM et 64 Go de stockage extensible pour vous aider à rester productif. Vos émissions Netflix et vidéos YouTube préférées sonneront même parfaitement avec quatre haut-parleurs Dolby Atmos. C’est une tablette économique qui couvre tous les éléments essentiels et est vendue sur Amazon pour 149,99 $ (50 $ de réduction).

Samsung Galaxy Tab A, 10,1 pouces

La Galaxy Tab A de 10,1 pouces est votre meilleur choix si vous souhaitez rester connecté au LTE où que vous alliez. Il est livré avec GSM déverrouillé avec 2 Go de RAM et 32 ​​Go de stockage. La Galaxy Tab A de 10,1 pouces est également parfaite pour la consommation multimédia avec des bordures minces sur les quatre côtés, une autonomie de 13 heures et des haut-parleurs Dolby Atmos. Cette tablette en déplacement est disponible sur Amazon dès maintenant pour 272 $ (38 $ de réduction), alors récupérez-la pendant la durée de l’offre.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Le Samsung Galaxy Tab S6 est une plate-forme puissante, mais tous les utilisateurs n’ont pas besoin des spécifications maximales. C’est là qu’intervient la Tab S6 Lite – un stylet S est toujours inclus et l’écran est toujours un écran dynamique de 10,4 pouces, mais le prix est beaucoup plus facile à gérer. Jusqu’à 13 heures d’autonomie et les haut-parleurs Dolby Atmos réglés par AKG aident à étoffer les spécifications, et les options de couleurs élégantes correspondent à coup sûr à votre équipement actuel. Samsung l’a actuellement pour 239 $ (110 $ de rabais) avec un échange – une bonne affaire pour une tablette fin 2020.

Ce sont les meilleures offres Samsung Galaxy Tab pas chères que nous puissions trouver en ce moment. Nous mettrons à jour la liste au fur et à mesure que nous en trouverons plus. En attendant, voici d’autres ressources utiles pour les tablettes :