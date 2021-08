Les meilleures offres Samsung Galaxy Z Flip 3 à pré-commander pour août 2021

La poussière est enfin retombée sur l’événement Samsung Unpacked et les offres Samsung Galaxy Z Flip 3 sont désormais officiellement disponibles en pré-commande. Ce nouvel appareil en vaudra-t-il la peine ? Pour les fans d’appareils flip à l’ancienne, la réponse sera sûrement oui – non seulement cette dernière itération a reçu une tonne d’améliorations sous le capot, mais elle est également moins chère que le modèle précédent.

En fait, son prix de lancement de 999 $ est à peu près le même prix qu’un Galaxy S21 Plus, bien que personne n’oserait appeler le Galaxy Z Flip 3 un appareil «abordable» par effort d’imagination. Cela dit, il existe plusieurs façons astucieuses d’économiser de l’argent sur une précommande avec les offres d’introduction du Galaxy Z Flip 3 de cette semaine que vous pouvez voir ci-dessous.

Les mises à niveau clés incluent un nouveau Snapdragon 888 costaud, un écran de couverture élargi qui est quatre fois plus grand que celui présenté sur le modèle précédent et de nouvelles mises à niveau logicielles de l’appareil photo. Samsung a également amélioré le taux de rafraîchissement de l’écran interne afin qu’il se déroule à une vitesse rapide de 120 Hz, ce qui l’aligne sur tous les derniers appareils phares du marché. Les précommandes sont ouvertes dès maintenant, avec une date de sortie officielle inscrite pour 27 août.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur les spécifications de cet appareil, nous avons joint une mini-revue juste en bas de la page, juste en dessous des meilleures offres Galaxy Z Flip 3 de cette semaine.

Offres Samsung Galaxy Z Flip 3 en précommande

Samsung Galaxy Z Flip 3 : 200 $ de crédit Samsung Store avec précommande

Comme vous vous en doutez probablement, vous pouvez pré-commander des offres Samsung Galaxy Z Flip 3 directement auprès de Samsung lui-même. Et il y a de nombreuses raisons de le faire aussi. Premièrement, Samsung gère un excellent programme d’échange qui propose à la fois des appareils déverrouillés et des appareils porteurs avec des remises maximales allant jusqu’à 500 $, même si votre appareil a un écran fissuré. Même si vous n’échangez pas, vous gagnerez également une carte-cadeau Samsung de 200 $ à dépenser sur n’importe quel nombre d’accessoires. Voir l’offre

Samsung Galaxy Z Flip 3 : économisez jusqu’à 1 500 $ avec un échange, ou achetez-en un et obtenez 1 000 $ de rabais par seconde

Les plus grosses économies sur les précommandes d’appareils de support peuvent être trouvées sur le site de Verizon cette semaine. Ce transporteur offre actuellement d’énormes remises de reprise pouvant aller jusqu’à 1 000 $, les nouveaux clients bénéficiant d’un crédit supplémentaire de 500 $ s’ils transfèrent d’un autre transporteur. Une autre promotion « acheter-en-un-obtenir-un » est également disponible, qui vous rapportera un deuxième appareil sur la maison lorsque vous achetez le premier avec une nouvelle ligne sur un plan de données illimité.Voir l’offre

Samsung Galaxy Z Flip 3 : économisez jusqu’à 1 000 $ avec un échange admissible et un nouveau forfait

Des offres intéressantes pour le transporteur Galaxy Z Flip 3 peuvent également être trouvées chez AT&T cette semaine si vous avez un appareil prêt à être échangé. Faites-le et procurez-vous un Galaxy Z Flip 3 avec un nouveau forfait de données illimitées et vous bénéficierez d’une remise allant jusqu’à 1 000 $. C’est en fait suffisant pour couvrir le coût total de l’appareil, bien que votre remise puisse varier en fonction de la valeur de votre ancien appareil.Voir l’offre

Samsung Galaxy Z Fold 3 : économisez jusqu’à 900 $ avec un échange admissible

En dehors de la major et de Samsung lui-même, vous pouvez également économiser sur une précommande en consultant les offres Galaxy Z Fold 3 de Best Buy cette semaine. Ce même crédit de 200 $ sur le Samsung Store est à gagner, tout comme les remises de reprise assez importantes sur le côté. Combinez-les ensemble et vous économiserez plus que quelques dollars.Voir l’offre

Offres Samsung Galaxy Z Flip 3: ce que vous devez savoir

Spécifications du Samsung Galaxy Z Flip 3

(Crédit image : Samsung)

Système d’exploitation : Android | Taille de l’écran: 6,7 pouces (intérieur) 1,9 pouces (extérieur) | Résolution: 2640 x 1080 (intérieur) 512 x 260 (extérieur) | CPU: Octa-Core 5 nm 64 bits | Mémoire: 8 Go | Poids: S/O |Stockage: 128 / 256 Go | Batterie: 3 300 mAh | Caméra arrière: 12MP principal, 12MP ultra-large | Caméra frontale: 10MP

Enfin, Samsung a finalement réussi à faire ce qui semblait impossible il y a quelques années à peine : produire un appareil pliable qui coûte en réalité à peu près le même prix qu’un appareil « normal » aux spécifications similaires. Eh bien, relativement parlant, le Samsung Galaxy Z Flip 3 coûte toujours 999 $ au lancement, ce qui n’est pas exactement un changement de poche.

Cela le place dans la même fourchette de prix que les produits phares de taille «plus» comme l’iPhone 12 Pro et le Samsung Galaxy S21 Plus – des appareils puissants, mais pas plus puissants que le Samsung Galaxy Z Flip 3, grâce à son nouveau chipset Snapdragon 888. En termes simples, vous ne payez pas cette taxe sur les nouveautés technologiques pour utiliser un appareil pliable, et même pour obtenir quelques nouvelles améliorations de conception.

Alors que lors de l’inspection initiale, le Flip 3 peut ressembler beaucoup à son prédécesseur, il est désormais doté d’un écran de couverture quatre fois plus grand, d’un écran interne amélioré capable d’un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une charnière renforcée qui semble beaucoup plus solide que celles des précédents Plier les appareils. Samsung a également abandonné le design du dos extérieur en verre pour cette nouvelle itération, optant plutôt pour un nouveau design « glastique ». Certains n’apprécieront peut-être pas ce changement, mais cela signifie un appareil moins cher – et plus durable.

Voir notre pratique Samsung Galaxy Z Flip 3 revoir