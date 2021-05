Les meilleures offres souris de mai 2021

Si vous êtes toujours à la recherche d’accessoires pour perfectionner la configuration de votre bureau à domicile ou pour booster votre console de jeu, vous ne pouvez pas oublier votre souris. Après tout, travailler sur un trackpad d’ordinateur portable pendant de longues heures peut être difficile. Nous avons rassemblé certaines des meilleures offres de souris disponibles pour vous aider à prendre une décision.

Tout comme notre liste des meilleures offres de moniteur, les souris peuvent être divisées en deux catégories de base: Office et jeux. Les souris de bureau sont souvent ergonomiques et sans fil, bien qu’elles ne disposent généralement que de quelques boutons. Les souris de jeu, quant à elles, ont des boutons programmables que vous pouvez utiliser pour prendre le dessus dans les jeux.

Offre en vedette: économisez 31% sur le Razer DeathAdder V2

Razer est l’une des marques d’accessoires de jeu les plus populaires et les plus fiables du moment – et pour une bonne raison. Si vous cherchez à mettre à niveau votre configuration, vous ne pouvez certainement pas vous tromper avec la solide souris de jeu Razer DeathAdder V2. Achetez-le dès maintenant sur Amazon pour seulement 48,18 $ (22 $ de réduction), l’un des prix les plus bas que nous ayons jamais vus.

Bien que Razer ait récemment tenté de pénétrer la scène des téléphones de jeu, en lançant récemment le Razer Phone 2 en 2018, il reste l’un des leaders de l’industrie des équipements de jeux de bureau. Ceci est clairement démontré par le large éventail de souris, de claviers et même d’ordinateurs de haute qualité qu’ils produisent. La Razer DeathAdder V2 en particulier est une bonne souris d’entrée de gamme car son prix ne cassera pas la banque, mais elle offre une bonne ergonomie, une vitesse de suivi de 650 pouces par seconde et une poignée d’autres fonctionnalités clés.

Cette souris de jeu filaire dispose de huit boutons intégrés programmables qui permettent un bon degré de personnalisation de la configuration et la souris elle-même ne pèse que 82 g, donc le réglage rapide d’un réticule à l’écran est rapide et rapide. En plus de cela, le Razer DeathAdder V2 dispose d’une mémoire intégrée afin que vous puissiez stocker jusqu’à cinq configurations de boutons différentes si vous avez un certain nombre de préférences pour divers jeux.

Beaucoup de nos souris de bureau sont de Logitech, tandis que Razer est un équipement de jeu incontournable. Toutes ces offres étaient en ligne au moment de la rédaction de cet article, mais nous mettrons à jour la liste à mesure que nous trouverons de nouvelles options.

Offres de souris de bureau

Ce que vous recherchez dans une souris de bureau est beaucoup plus fondamental que dans une souris de jeu, c’est pourquoi elles sont généralement beaucoup moins chères. Au niveau de base, vous recherchez la durabilité, la portabilité et la longue durée de vie de la batterie. Par exemple, le Logitech M705 peut durer jusqu’à trois ans avec une seule batterie.

Si vous souhaitez affiner cela davantage, vous pouvez rechercher des fonctionnalités telles que la connectivité à trois appareils et le suivi de niveau laser, comme celui de la souris sans fil Logitech MX Anywhere 2S. Notre propre Lily Katz a nommé la MX Anywhere 2S comme l’une des sept choses qu’elle utilise chaque jour. Cette souris est actuellement en rupture de stock chez Amazon, mais nous nous attendons à ce que vous puissiez en acheter une bientôt.

Logitech a à peu près compris les souris informatiques. Chacun comprend un récepteur unificateur qui peut être couplé à d’autres souris et claviers Logitech lors de la mise à niveau. Cela dit, il est difficile de battre la belle esthétique de la Microsoft Arc Mouse.

Offres de souris de jeu

Ce qu’il faut rechercher dans la souris de jeu parfaite dépend de votre style de jeu, mais plusieurs fonctionnalités sont essentielles. Vous voudrez vous assurer que votre souris est conçue avec le jeu FPS à l’esprit, donc une précision et une glisse précises sont importantes. La personnalisation est également essentielle pour certains jeux, les meilleures souris de jeu offrant une gamme de paramètres DPI et de boutons programmables afin que vous puissiez la définir selon votre style optimal.

En termes de construction, vous recherchez une ergonomie adaptée à votre prise en main et une durabilité des boutons afin qu’ils tiennent le coup lorsque vous les martelez à mi-course. La durée de vie de la batterie est également un facteur pour éviter de perdre de l’énergie à des moments critiques. Si le reste de votre configuration de jeu est doté d’un éclairage RVB sympa, c’est bien d’avoir une souris de jeu qui offre le même type d’éclairage.

Logitech a peut-être compris les souris de bureau, mais Razer a une bonne part du marché des souris de jeu. Après tout, la Razer DeathAdder Elite est l’une des souris de jeu les plus vendues de tous les temps.

