Les meilleures offres sur les cartes-cadeaux en ce moment, ainsi que d’autres bonnes idées de cartes-cadeaux

Vous l’avez déjà entendu : les retards d’expédition, les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et d’autres problèmes affligent la saison des achats des Fêtes 2021. Il est préférable de commencer à magasiner tôt cette année, mais que se passe-t-il si même si vous l’avez fait, vous ne pouvez toujours pas trouver le cadeau parfait dans les rayons des magasins ?

Cette année, pensez à une carte-cadeau. L’un des plus grands marchands, Amazon, propose actuellement une offre de cartes-cadeaux à ne pas manquer : lorsque vous acheter une valeur de 50 $ de cartes-cadeaux Amazon, vous obtenez un crédit Amazon de 10 $ deux jours plus tard. C’est comme de l’argent gratuit dans votre poche en cette période des fêtes. (Notez que vous devrez être connecté à votre compte Amazon pour voir et encaisser l’offre.)

👉 Voir cette offre maintenant sur Amazon

Il n’y a pas de problèmes de chaîne d’approvisionnement avec les cartes-cadeaux – les cartes électroniques peuvent être envoyées virtuellement sans avoir recours à UPS ou à la poste. Et d’autres cartes-cadeaux sont également en vente, offrant des crédits aux acheteurs intelligents ou des remises en argent.

Si vous ne voulez pas faire face aux ralentissements de la livraison du courrier et aux problèmes de chaîne d’approvisionnement, les cartes-cadeaux sont un excellent choix de cadeau en 2021. Considérez les cartes-cadeaux, de Walmart, Amazon et plus, à venir.

Offre de carte-cadeau Amazon : achetez 50 $, obtenez 10 $ en retour

(Photo : Amazon)

Voici une offre vraiment intéressante pour les acheteurs de cartes-cadeaux : vous obtiendrez un crédit de 10 $ sur votre compte Amazon lorsque vous dépensez 50 $ sur une carte-cadeau Amazon maintenant. (Cette offre est limitée aux nouveaux acheteurs de cartes-cadeaux uniquement, et vous devez être connecté à votre compte Amazon pour la voir.)

Carte cadeau Mejuri

(Photo : Mejuri)

La marque de joaillerie de tous les jours Mejuri propose des options de cartes-cadeaux numériques et physiques de 25 $ à 500 $.Obtenez une carte-cadeau Mejuri

Carte-cadeau Sorel

(Photo : Sorel)

Laissez-les choisir leur nouvelle paire de bottes d’hiver cette année avec une carte-cadeau Sorel. Choisissez entre 25 $ et 500 $ en carte-cadeau numérique ou en plastique.

Carte-cadeau Sunbasket

(Photo: Sunbasket)

Permettez-leur d’essayer un service de livraison de repas par abonnement avec une carte-cadeau Sunbasket. Vous pouvez le charger avec autant d’argent que vous le souhaitez et l’envoyer par courrier électronique à son destinataire ou l’imprimer à la maison.

Carte cadeau Bandier

(Photo : Bandier)

Offrez des vêtements de sport de luxe avec une carte-cadeau numérique Bandier. Choisissez entre 25 $ et 1 000 $ dans cette carte échangeable en magasin ou en ligne.

Cartes-cadeaux Starbucks à prix réduit

Une carte-cadeau Starbucks est un cadeau classique pour un amateur de café. Si vous souhaitez économiser quelques dollars sur votre achat, envisagez d’acheter vos cartes-cadeaux sur CardCash – le site offre actuellement jusqu’à 4,1% de réduction sur les achats par carte Starbucks. (Vous pouvez obtenir des remises encore plus importantes chez CardCash sur d’autres franchises de café et adjacentes au café, telles que Dunkin Donuts, The Coffee Bean and Tea Leaf et Krispy Kreme.)

Cartes-cadeaux Visa personnalisées

(Photo : ANATOLIY SADOVSKIY / EYEEM ET HOLLY HILDRETH VIA GETTY)

Les cartes-cadeaux peuvent parfois sembler impersonnelles, mais pas celle-ci. Vous pouvez mettre la photo de votre choix sur une carte-cadeau Visa sur GiftCardMall.com. Vous pouvez choisir n’importe quel montant entre 10 $ et 250 $ à mettre sur la carte personnalisée.

Cartes-cadeaux Nordstrom

(Photo : Scott Olson / .)

Walmart est un bon guichet unique pour les nouvelles cartes-cadeaux, surtout si vous souhaitez une sélection de plusieurs détaillants. Choisissez parmi des cartes-cadeaux de 25 $ ou 50 $ à dépenser chez Nordstrom – ou quel que soit le grand magasin préféré de votre destinataire.

Cartes cadeaux Sephora

(Photo : Alex Tai / Sopa Images / Lightrocket via .)

Shopping pour un amateur de maquillage? Choisissez parmi une carte-cadeau en plastique ou électronique, et choisissez le montant que vous souhaitez y mettre sur GiftCards.com. Vous pouvez même programmer la livraison de votre e-carte cadeau Sephora pour le moment ou plus tard.

Cartes-cadeaux Uber Eats à prix réduit

(Photo : TUNVARAT PRUKSACHAT / GETTY IMAGES)

Raise est une autre option intelligente pour les cartes-cadeaux à prix réduit : vous pouvez obtenir 2% en Raise Cash lorsque vous en achetez une, et il y a encore plus de remises disponibles pour les premiers acheteurs. Trouvez des cartes-cadeaux de 25 $, 50 $, 100 $ et 200 $ à dépenser sur Uber Eats ou d’autres marques.

Carte-cadeau électronique de choix de thérapie au détail

(Photo : Giftcards.com)

Cette carte cadeau électronique est un bon choix car elle peut être dépensée chez Ulta, Lululemon, Wayfair, Gap, Macy’s ou Nordstrom Rack. Choisissez la quantité que vous souhaitez mettre dessus et programmez sa livraison pour maintenant ou dans le futur.