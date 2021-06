Les meilleures offres sur les produits de sport sur Amazon’s Prime Day

21/06/2021

Le à 19:46 CEST

Profitez de ces offres uniques que nous avons sélectionnées dans une nouvelle édition d’Amazon Prime Day. N’oubliez pas qu’ils seront valables 48 heures, il n’y a donc pas de temps à perdre.

Pour mesurer votre formation

Si vous aimez mesurer et analyser les différentes métriques que vous générez lors de l’exercice, avec ce modèle de montre Garmin Forerunner 735 XT, vous pouvez le faire à merveille. De plus, elle bénéficie désormais d’une remise de 42%, ce qui représente une économie de plus de 90 euros sur une montre haut de gamme qui mesure la fréquence cardiaque au poignet et offre une dynamique avancée pour le cyclisme, la natation ou la course à pied.

€ 199,99 (€ 116,99)

A vélo, protégez-vous du froid

Faire du vélo dans des températures très froides est plus difficile qu’il n’y paraît. Par conséquent, il peut être pratique pour vous de vous procurer cette veste spécialement conçue pour ces conditions météorologiques. La veste Gore Wear C5, imperméable, coupe-vent et extrêmement respirante, bénéficie d’une remise de 40 %, soit une remise de plus de 50 euros sur son prix habituel.

219,95 € (131,80 €)

Montre de plongée

Si vous recherchez une montre-ordinateur performante pour vous immerger dans les profondeurs de la mer et ne pas perdre de détails, ce modèle Seac est un candidat, désormais avec une remise de 26% et une économie de 56 euros. Conçu et fabriqué en Italie, cet appareil dispose d’un mode plongée et apnée. Un “bijou”, allez.

219,90 € (163,08 €)

Montre d’aventurier

Il y a des gens qui aiment se perdre, littéralement, et profiter des endroits reculés. Si vous êtes l’un d’entre eux, cette montre GPS Garmin extrêmement résistante pourra devenir votre fidèle compagnon dans vos aventures. De plus, son prix bénéficie d’une remise de 24% pendant ces 48 heures de Prime Day, jusqu’à 229,95 euros.

299,00 € (169,99 €)

Pantalon de sport

Pour seulement 44,71 euros, vous pouvez vous procurer ce pantalon de sport confortable, pratique et de haute qualité qui conserve également la chaleur corporelle, ce qui le rend particulièrement adapté aux mois d’hiver à venir.

(à partir de 44,71 €)

Pour vous entraîner avec votre vélo à la maison

Si vous cherchez un rouleau d’entraînement pour le cyclisme, n’hésitez pas, car ce modèle Arion bénéficie désormais d’une remise de 25% et peut être le vôtre pour un peu plus de 150 euros. Ce rouleau se distingue avant tout par sa légèreté et sa simplicité d’utilisation et, en plus, il prend très peu de place et fait peu de bruit.

238,45 € (164,95 €)

Masque de plongée Cressi

Pour moins de 40 euros, vous pouvez avoir tout ce dont vous avez besoin pour faire du snorkeling. Et, pendant ces 48 heures d’Amazon Prime Day, vous pourrez profiter de la remise offerte par ce kit masque plus tube qui vous fera passer un moment inoubliable à observer les profondeurs de la mer et ses habitants, et en tout confort.

(35,99 €)

crampons 19 pointes

Remise difficilement comparable à celle présentée de nos jours par ce modèle Vgeby. Avec une structure en acier trempé et laqué, ce modèle de crampons est spécialement conçu pour l’alpinisme classique. Bien sûr, sous toutes ses formes.

(30,49 €)

