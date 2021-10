Les meilleures offres sur les vrais écouteurs sans fil octobre 2021

En ce qui concerne les véritables écouteurs sans fil, il existe une tonne de marques et de produits parmi lesquels choisir. Que vous aimiez le design non conventionnel des Galaxy Buds Live de Samsung ou que vous préfériez l’Elite 75t compact de Jabra, il existe une paire d’écouteurs sans fil pour à peu près tout le monde. Heureusement, bon nombre des meilleurs écouteurs sans fil sont régulièrement mis en vente.

Quelle que soit la marque que vous préférez, nous avons compilé certaines des meilleures offres sur les écouteurs sans fil disponibles actuellement. Bien sûr, si vous souhaitez faire plus de recherches avant de prendre une décision d’achat, nous vous encourageons également à lire notre guide des meilleurs écouteurs sans fil, qui peut vous aider à déterminer quelle paire d’écouteurs vous convient le mieux.

Photo par Amelia Holowaty Krales / The Verge

Offres Apple AirPods

Si vous possédez un iPhone ou plusieurs produits Apple, les AirPods Pro sont probablement les meilleurs véritables écouteurs sans fil sur le marché pour vous. Contrairement aux AirPod de base, la variante Pro offre une meilleure qualité sonore et dispose d’une suppression active du bruit, sans parler de l’intégration transparente avec iOS.

Les écouteurs sans fil Pro phare d’Apple ont tendance à être mis en vente fréquemment, et nous les voyons souvent baisser jusqu’à 200 $. À l’heure actuelle, par exemple, vous pouvez obtenir une nouvelle paire pour 180 $ chez Walmart et Amazon.

Apple AirPods Pro

Les écouteurs phares d’Apple améliorent les AirPod classiques avec une meilleure qualité sonore, une excellente suppression active du bruit et un son spatial immersif.

Alternativement, vous pouvez acheter une paire d’AirPod de deuxième génération, qui comprennent un boîtier de charge filaire ou sans fil. Bien qu’ils soient normalement vendus au prix de 160 $, vous pouvez obtenir la version avec le boîtier de charge filaire pour 110 $ chez Walmart ou Amazon.

Apple AirPod

Les AirPods sont la deuxième génération de véritables écouteurs sans fil d’Apple et le modèle le moins cher de la gamme actuelle d’AirPods.

Si vous préférez un peu plus de commodité, vous pouvez également obtenir une nouvelle paire d’AirPod avec un étui de chargement sans fil pour quelques dollars de plus. À leur prix régulier de 200 $, leur valeur n’est pas aussi bonne, mais vous vous retrouverez rarement à payer le prix habituel. Pour le moment, vous pouvez les obtenir pour 160 $ ​​sur Amazon et Walmart.

Samsung Galaxy Buds Live.Photo de Chris Welch / The Verge

Offres Samsung Galaxy Buds

Samsung propose différents écouteurs sans fil, y compris ses derniers écouteurs sans fil phares, les Galaxy Buds Pro. Ces écouteurs incluent la suppression active du bruit et l’une des meilleures qualités sonores de tous les écouteurs Samsung à ce jour.

À l’heure actuelle, Amazon propose le Galaxy Buds Pro à 44 $ de réduction, ce qui porte le prix à 156 $ dans certains coloris. Ce n’est pas le prix le plus bas que nous ayons vu – les écouteurs Samsung populaires se sont vendus à un peu moins de 150 $ dans le passé – mais ce n’est pas loin non plus.

Samsung Galaxy Buds Pro

Les Galaxy Buds Pro de Samsung ont un mélange de technologies trouvées dans les Buds Plus et Buds Live, avec la meilleure qualité sonore que la société ait jamais atteinte dans les écouteurs.

Samsung n’a sorti les Galaxy Buds 2 – une bonne paire d’écouteurs avec suppression active du bruit – que fin août, mais nous commençons déjà à voir des réductions chez des détaillants comme Woot et Amazon. À l’heure actuelle, par exemple, vous pouvez obtenir un tracker Galaxy SmartTag à prix réduit en achetant les Galaxy Buds 2 sur Amazon. Le pack se vend généralement 180 $, cependant, Amazon le vend actuellement dans certaines couleurs pour 174 $.

Samsung Galaxy Buds 2 (avec un Galaxy SmartTag)

Les Galaxy Buds 2 sont les nouveaux écouteurs sans fil d’entrée de gamme de Samsung. Malgré cela, ils regorgent de fonctionnalités suffisantes pour que les personnes à petit budget soient heureuses de les choisir par rapport au Buds Pro, plus cher.

Les Galaxy Buds Plus étaient notre premier choix l’année dernière pour les meilleurs écouteurs sans fil dans l’ensemble. Successeur des Galaxy Buds d’origine, le modèle Plus prolonge la durée de vie de la batterie jusqu’à 11 heures et, contrairement aux AirPods, est disponible dans un assortiment de couleurs. À l’heure actuelle, vous pouvez acheter le Galaxy Buds Plus pour 100 $ sur Amazon, ce qui est le prix le plus bas que nous ayons vu au cours des derniers mois.

Samsung Galaxy Buds Plus

Les Galaxy Buds Plus sont le successeur de dernière génération des Galaxy Buds. Le plus grand changement par rapport à ce modèle est que la durée de vie de la batterie est presque doublée par rapport aux Galaxy Buds d’origine.

Les Galaxy Buds Live font partie des écouteurs sans fil les moins conventionnels du marché à l’heure actuelle, mais ne vous laissez pas tromper par leur conception en forme de haricot. Les Buds Live sont une bonne option si vous voulez des écouteurs qui produisent un son puissant et présentent une autonomie de batterie marathon.

À l’heure actuelle, vous pouvez acheter une paire de Galaxy Buds Live dans une multitude de couleurs pour 130 $ sur Amazon et Target, soit une remise d’environ 40 $. Le modèle rouge est une réduction supplémentaire de 13 $ sur Amazon, ce qui ramène les écouteurs à 117 $.

Samsung Galaxy Buds Live

Les écouteurs sans fil non conventionnels de Samsung ont la forme de haricots, mais ils produisent un son puissant et sont dotés d’une longue durée de vie de la batterie.

Photo de Chris Welch / The Verge

Offres Sony WF-1000XM3

Le WF-1000XM4 de Sony est le véritable casque sans fil à battre, mais il n’a pas encore été réduit compte tenu de la date de son lancement. Leur prédécesseur, le WF-1000XM3, reste cependant une excellente paire d’écouteurs qui sont régulièrement mis en vente.

Comme le modèle le plus récent, le WF-1000XM3 offre une qualité sonore phénoménale et une autonomie considérable, un petit exploit pour une paire de véritables écouteurs sans fil. Ils parviennent également à offrir une suppression du bruit dans un ensemble élégant et orné de cuivre, à la fois attrayant et professionnel. À l’heure actuelle, les WF-1000XM3 de dernière génération de Sony se vendent sur Amazon et Best Buy pour environ 128 $, de loin leur meilleur prix à ce jour.

Sony WF-1000XM3

Initialement sortis en 2018, les WF-1000XM3 se mesurent toujours bien à la concurrence en ce qui concerne la durée de vie de la batterie et la qualité sonore, même s’ils ne sont pas aussi performants que leur successeur.

Autres offres de véritables écouteurs sans fil

Par rapport à la concurrence, les écouteurs sans fil de Jabra ont une caractéristique rare qui n’est pas encore devenue la norme sur le véritable marché des écouteurs sans fil : la possibilité de se connecter à deux appareils simultanément. Idéalement, c’est idéal pour les utilisateurs qui basculent souvent entre deux appareils (comme, par exemple, un téléphone et un ordinateur portable).

L’année dernière, Jabra a lancé les écouteurs sans fil Elite 85t, qui sont le modèle le plus haut de gamme de la gamme Jabra. Ils ont une suppression du bruit plus avancée que le 75t, cependant, ils présentent également moins de basses et un ajustement inférieur. Vous pouvez acheter le Jabra Elite 85t pour 180 $ sur Amazon et Best Buy.

Si le prix de l’Elite 85t est intimidant mais que vous voulez une paire d’écouteurs Jabra, l’Elite 75t est également une bonne option. Nous considérons le Jabra 75t – qui se vend actuellement 130 $ chez Best Buy, Amazon et Target – les meilleurs véritables écouteurs sans fil pour les multitâches, et ils restent une alternative solide si vous ne voulez pas acheter d’AirPod.

Jabra Elite 75t

Les écouteurs Elite 75t de Jabra offrent un son riche en basses, des performances fiables et peuvent se connecter à deux appareils, comme un téléphone et un ordinateur portable, en même temps.

Les Beats Studio Buds sont peut-être les derniers écouteurs de fitness d’Apple, mais si vous êtes actuellement à la recherche d’une paire d’écouteurs sans fil fiables pour vos entraînements, vous ne pouvez pas non plus vous tromper avec leur prédécesseur, le Beats Powerbeats Pro. Ces écouteurs ont un crochet supra-auriculaire qui les maintient en place pendant l’exercice ; ils sont également IPX4 résistants à la sueur et à l’eau, vous n’avez donc pas à vous soucier de les ruiner si votre entraînement devient intense.

Actuellement, différentes remises sont disponibles pour le Powerbeats Pro. Le plus bas que nous voyons actuellement est chez Amazon et Target, qui vendent les écouteurs dans la plupart des coloris pour un peu moins de 180 $.

Beats Powerbeats Pro

Les écouteurs sans fil Beats Powerbeats Pro offrent jusqu’à neuf heures d’autonomie continue, dont 24 heures fournies par l’étui. Ils sont IPX4 résistants à la sueur et à l’eau, et ils sont dotés de la puce H1 d’Apple pour un appariement facile et des commandes vocales mains libres « Hey Siri ».

Tout comme le prédécesseur de première génération, l’édition 2021 des Amazon Echo Buds représente une valeur énorme. Les derniers vrais écouteurs sans fil d’Amazon offrent un confort amélioré et une meilleure suppression du bruit, ainsi qu’un formidable mode passthrough qui vous permet d’entendre toujours ce qui se passe autour de vous. Les écouteurs à 120 $ offrent également une prise en charge Alexa mains libres et un son remarquablement satisfaisant, avec plus de basses que les AirPods Pro et une quantité appropriée de retenue en ce qui concerne le haut de gamme.

Bien que les Amazon Echo Buds de deuxième génération étaient en vente pour 90 $ lors de la vente de la fête du Travail d’Amazon, ils ne sont actuellement réduits nulle part. Cependant, vous pouvez obtenir une remise de 25 % sur Amazon si vous échangez certains appareils.

Amazon Echo Buds (deuxième génération)

Les Echo Buds de deuxième génération d’Amazon améliorent les originaux avec un design plus confortable, un ANC amélioré et un mode de son ambiant plus naturel. Ils prennent également en charge les commandes Alexa mains libres.

Inscrivez-vous à la newsletter Verge Deals



Abonnez-vous pour obtenir les meilleures offres technologiques approuvées par Verge de la semaine.