Les meilleures offres Surface Pro de mai 2021

L’iPad Pro n’est pas la seule tablette à vouloir remplacer votre ordinateur portable. Si vous êtes plus familier avec Windows, vous vous sentirez peut-être plus chez vous sur une Microsoft Surface Pro. C’est pourquoi nous sommes allés de l’avant et avons sélectionné certaines des meilleures offres Surface Pro sur le Web.

La Surface Pro est disponible dans une variété de tailles et de spécifications, nous avons donc fait de notre mieux pour la décomposer un peu plus pour vous. Nous avons tout, de la Surface Pro X haut de gamme à la Surface Go économique. Nous avons également quelques options pour les versions précédentes de la gamme Surface Pro.

Il est important de se rappeler que la plupart des offres Surface Pro n’incluent pas toujours les couvertures de caractères ou les accessoires du stylet Surface. Heureusement, les accessoires dont vous avez besoin ne sont pas difficiles à trouver et vous pouvez souvent les acheter également.

Offre en vedette: économisez 300 $ sur la Surface Pro X

La Surface Pro X est l’un des meilleurs hybrides ordinateur portable-tablette du marché, vous devez donc être prêt à faire une dépense sérieuse pour en mettre la main. Vous pouvez cependant faire des économies importantes cette semaine, les détaillants offrant jusqu’à 300 $ de réduction sur l’appareil.

Vous trouverez ci-dessous toutes les offres sur les variantes de la Surface Pro X, mais la meilleure option à notre avis est le modèle 8 Go / 256 Go. Habituellement vendu au prix de 1 300 $, vous pouvez l’obtenir pour 999,99 $ (300 $ de rabais) dès maintenant. Le processeur Microsoft SQ1 et un impressionnant écran 13 pouces 2880 x 1920 s’ajoutent à une conception légère et fine pour un excellent outil de productivité.

Cette offre concerne uniquement l’appareil, vous devrez donc acheter la coque du clavier séparément pour obtenir toutes les fonctionnalités de l’ordinateur portable de la Surface Pro X. Heureusement, cette offre est également proposée par Best Buy pour seulement 99,99 $ (40 $ de réduction).

Microsoft Surface Pro X 8 Go de RAM, 256 Go de SSD

La Surface Pro X a été conçue pour fournir de la puissance lors de vos déplacements. Avec la connectivité 4G LTE et les cadres minces, vous pouvez rester connecté et productif à peu près n’importe où.

Meilleures offres Surface Pro

Toutes ces offres étaient en ligne au moment de la rédaction de cet article et nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles économies.

1. Offres Surface Pro X

Si vous voulez le haut de gamme de Microsoft, la Surface Pro X est l’option qu’il vous faut. Il combine une connectivité LTE rapide avec une flexibilité deux-en-un et un écran tactile ultra-fin de 13 pouces pour vous aider à rester productif. La Surface Pro X fonctionne sur le propre processeur SQ1 de Microsoft et un modem Snapdragon X24 pour vous garder connecté.

Si vous êtes prêt à tirer le meilleur parti de la Surface Pro, voici une opportunité d’économiser de l’argent:

2. Offres Surface Pro 7

La Surface Pro 7 est sortie en même temps que la Surface Pro X, mais avec un travail acharné à l’esprit. La Surface Pro 7 n’est pas dotée de la capacité LTE, mais elle contient un processeur Intel Core de dixième génération pour vous aider à passer la journée. Il est conçu pour gérer des applications en taille réelle comme Photoshop plutôt que pour se connecter en déplacement.

Si vous êtes prêt à travailler dur et à jouer dur, voici quelques-unes des meilleures offres Surface Pro 7:

3. Offres Surface Pro 6

Si vous voulez une Surface Pro mais que vous ne vous inquiétez pas des internes de dernière génération, la Surface Pro 6 est toujours une option viable. Il correspond à la taille de la Surface Pro 7 mais échange le processeur Intel Core de dixième génération contre une option de huitième génération. Surface Pro 6 dispose également d’une connexion Bluetooth 4.2 plus faible.

Surface Pro 6 échange également le port USB-C de la Surface Pro 7 contre un Mini DisplayPort. Voici quelques options si la Surface Pro 6 est le choix pour vous:

4. Offres Surface Go and Go 2

La Surface Go 2 est un choix parfait si vous souhaitez maximiser la portabilité et minimiser le poids. Il contient un écran tactile de 10,5 pouces et pèse un peu plus d’une livre, vous pouvez donc l’emporter n’importe où avec facilité. Le Surface Go d’origine est également proposé.

Si vous souhaitez emmener votre Surface n’importe où, voici vos meilleurs paris:

5. Accessoires de surface

Maintenant que vous avez eu la chance de découvrir tous les appareils Surface, il est temps de les accessoiriser! Après tout, vous ne pouvez pas vraiment remplacer un ordinateur portable sans clavier. Microsoft propose une variété de claviers, stations d’accueil et autres périphériques pour vous aider à terminer votre configuration, et nous aborderons quelques-uns de nos favoris ici.

Voilà: les meilleures offres Microsoft Surface Pro. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour avec les économies les plus récentes et les plus importantes. Vous pourriez également être intéressé de consulter notre hub d’offres sur les ordinateurs portables.