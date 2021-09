Les meilleures offres T-Mobile de septembre 2021

in

T-Mobile est le deuxième opérateur sans fil aux États-Unis, passant de la troisième place après la fusion avec Sprint. Sa croissance est également due aux nombreuses offres et offres T-Mobile disponibles pour les clients nouveaux et actuels, avec des réductions sur les téléphones et autres accessoires.

Assurez-vous de mettre cette page en signet car nous la mettrons à jour régulièrement avec les nouvelles offres T-Mobile dès qu’elles seront disponibles.

Offre en vedette : économisez 1 000 $ sur le Galaxy Z Fold 3 ou le Z Flip

Bien qu’il ne soit pas aussi cher que le pli Z de la génération précédente au lancement, le Z Fold 3 est toujours à 1 799,99 $ sur étagère. Mais échanger votre appareil actuel peut vous permettre de mettre à niveau pour aussi peu que 799,99 $ (1 000 $ de réduction). Le Z Flip 3 a un prix de détail de 999,99 $, donc en échangeant, vous pouvez l’obtenir gratuitement.

Consultez l’offre ci-dessous ou découvrez quelles autres offres T-Mobile sont intéressantes ce mois-ci en faisant défiler.

Meilleures offres T-Mobile

Note de l’éditeur: Nous mettrons régulièrement à jour cette liste des meilleures offres T-Mobile au fur et à mesure que de nouvelles promotions seront mises en ligne.

1. Échangez contre un iPhone 12 gratuit ou un iPhone 12 Pro pas cher

David Imel / Autorité Android

Les économies que vous réalisez varient en fonction du téléphone que vous voulez et de ce que vous avez à échanger, mais certaines des remises sont assez importantes. Pour recevoir cette offre, vous devez échanger un appareil éligible tout en activant une ligne Magenta Max. Voici un aperçu de ce que le trading de votre ancien appareil peut vous faire économiser :

2. Obtenez jusqu’à 800 $ de rabais sur un nouveau téléphone Galaxy

Robert Triggs / Autorité Android

Samsung est un mastodonte dans le monde de la technologie mobile, produisant des smartphones haut de gamme que vous pouvez acheter maintenant pour bien moins que leur valeur au détail initiale grâce à T-Mobile. Il y a beaucoup d’économies à réaliser sur les appareils Galaxy jusqu’à 800 $ de rabais sur un nouveau téléphone lorsque vous échangez et démarrez une nouvelle ligne.

Si quelque chose comme le Galaxy Note 20 Ultra est plus votre style, T-Mobile en propose un, obtenez 800 $ de rabais sur un deuxième.

Voici la liste complète des téléphones qui font actuellement partie de la promotion Samsung :

3. Obtenez un téléphone gratuitement lorsque vous changez

David Imel / Autorité Android

Vous pouvez obtenir la plupart des meilleurs téléphones phares avec des remises vraiment intéressantes, mais T-Mobile peut également vous connecter avec un téléphone gratuit juste pour vous inscrire. Cet accord couvre de nombreux OEM, et le choix vous appartient.

Par exemple, si vous souscrivez à un forfait Magenta, vous pouvez obtenir gratuitement le tout nouveau Galaxy A12 de Samsung. Tout ce que vous avez à faire est d’échanger un ancien appareil – n’importe quel appareil – et vous obtiendrez 24 crédits de facture pour pirater votre facture. Découvrez plus d’options ci-dessous:

Nord N200 5G — Gratuit (216 $ de rabais) Samsung Galaxy A12 — Gratuit (180 $ de rabais) Samsung Galaxy A11 — Gratuit (180 $ de rabais) Motorola Moto G Play — Gratuit (150 $ de rabais) T-Mobile REVVL V Plus 5G — Gratuit (168 $ de rabais)

4. Offres de montres connectées T-Mobile

Jimmy Westenberg / Autorité Android

T-Mobile propose actuellement une offre qui vous aidera à ajouter une montre connectée à votre collection de technologies portables. Vous pouvez récupérer gratuitement une Samsung Galaxy Watch Active 2 lorsque vous activez une ligne Digits couplée. Comme d’habitude, vous devez acheter le premier appareil en plusieurs fois sur 24 mois, et T-Mobile vous accordera un crédit sur cette période qui totalise la valeur de la Galaxy Watch Active 2.

En rapport: Les meilleures montres connectées de 2021

Eric Zeman / Autorité Android

T-Mobile propose une tonne d’excellents téléphones, mais il existe également des offres de tablettes. Comme les offres de téléphonie, certaines tablettes sont beaucoup moins chères si vous activez une nouvelle gamme de services et T-Mobile propose des offres exceptionnelles sur des tablettes haut de gamme telles que la Galaxy Tab A7 Lite, l’Apple iPad Air, etc.

Lire la suite: Les meilleures tablettes Android pour dépenser votre argent

Voici la gamme d’offres pour tablettes disponibles lorsque vous activez une nouvelle ligne avec T-Mobile dès maintenant :

6. Ajoutez des membres de votre famille et économisez jusqu’à 50 %

Avoir plusieurs transporteurs et lignes différents pour chaque membre de la famille peut devenir très déroutant, surtout avec le nombre de plans disponibles aujourd’hui. Ainsi, T-Mobile essaie de simplifier les choses et de vous aider à économiser en offrant jusqu’à 50 % de réduction lorsque vous ajoutez des lignes aux plans familiaux éligibles.

Lire la suite: Guide d’achat T-Mobile : forfaits, avantages et plus

Les forfaits familiaux commencent à 30 $ par ligne et offrent de nombreux avantages tels que des données haut débit, des appels et des SMS illimités, etc. Découvrez les détails de l’accord en utilisant le bouton ci-dessous.

7. Changez sans frais

Cette offre comprend également jusqu’à 650 $ sous la forme d’une carte prépayée virtuelle pour vous aider à payer tous les frais pouvant résulter du changement d’opérateur. Si vous souhaitez changer d’opérateur, cliquez sur le lien ci-dessous pour en savoir plus.

8. Autres options sur le réseau T-Mobile

Si vous recherchez une bonne affaire sur le réseau T-Mobile qui n’a pas nécessairement le nom de T-Mobile, vous pouvez également envisager de vous tourner vers un MVNO. Un MVNO (Mobile Virtual Network Operator) est un opérateur tiers qui s’appuie sur un réseau majeur pour la couverture. Voici quelques-uns des MVNO basés sur T-Mobile que nous recommandons :

Ce sont toutes les meilleures offres T-Mobile du moment. Restez à l’écoute car nous mettrons à jour cette page avec d’autres offres au fur et à mesure de leur annonce.