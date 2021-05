Les meilleures offres tablette de mai 2021

Les tablettes n’ont pas remplacé les ordinateurs portables comme certains l’avaient prévu, mais ce sont toujours des gadgets populaires pour travailler et jouer en déplacement. Apple continue d’améliorer la gamme iPad et les tablettes Fire d’Amazon sont toujours aussi abordables. Nous avons répertorié certaines des meilleures offres sur les tablettes disponibles actuellement pour vous aider à choisir.

L’une des premières décisions que vous devez prendre est le système d’exploitation que vous préférez. Nous avons rassemblé les offres Android et Amazon Fire, les iPad et les tablettes Windows Surface. Vous pouvez également consulter nos listes dédiées d’offres Surface et d’offres iPad si vous avez exclu Android comme option.

Offre en vedette: économisez jusqu’à 42% sur les tablettes Amazon

Dans le cadre d’une plus grande vente de la fête des mères sur ses appareils, Amazon propose actuellement des offres très alléchantes sur bon nombre de ses tablettes. Les économies varient en fonction de la tablette et de la variante de stockage que vous achetez, mais elles peuvent atteindre jusqu’à 42% sur le prix de vente au détail.

Les offres sur le Fire HD 10 se démarquent vraiment, avec les versions 2019 proposées. Cela signifie qu’ils ne sont plus les appareils les plus récents de la série, mais que vous ne manquez que des mises à niveau incrémentielles. Si cela ne vous préoccupe pas, vous pouvez acheter le Fire HD 10 de 32 Go pour 94,99 $ (55 $ de réduction) ou le 64 Go Fire HD 10 pour 109,99 $ (80 $ de réduction).

Cela vaut la peine d’explorer la vente par vous-même, avec d’autres joyaux, notamment la tablette Fire HD 8 pour 64,99 $ (25 $ de rabais), l’édition pour enfants de la même tablette pour 89,99 $ (50 $ de rabais) et le Kindle Paperwhite pour 94,99 $ (35 $ de rabais).

Consultez la vente via le lien ci-dessous, ou continuez à faire défiler pour plus d’offres.

Économisez jusqu’à 42% sur les tablettes Amazon

Meilleures offres sur les tablettes

Toutes ces offres étaient en cours au moment de la rédaction de cet article, mais des sites comme Amazon modifient souvent leurs offres. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour avec les meilleures offres de tablettes au fur et à mesure que nous en trouverons de nouvelles.

Offres Samsung Galaxy Tab

La gamme d’appareils Galaxy de Samsung est certainement très performante en ce qui concerne les ordinateurs portables et les téléphones, et les tablettes ne font pas exception. Vous pouvez souvent trouver le dernier chipset à bord, une RAM et un stockage solides, et même un S-Pen intégré pour dessiner. De nombreuses tablettes Samsung contiennent également les puissants écrans AMOLED de la société pour une expérience visuelle nette et dynamique. Découvrez les meilleures options ici:

Lire la suite: Examen du Samsung Galaxy Tab S7 / S7 Plus: les seules tablettes Android à acheter

Offres sur les tablettes Apple iPad

Il est difficile d’argumenter contre Apple en tant que roi du jeu sur tablette. La gamme iPad s’est agrandie à près d’une demi-douzaine de modèles, et chacun remplit son propre rôle important. Que vous souhaitiez l’iPad Mini ultraportable ou les puissants iPad Air et iPad Pro, vous trouverez forcément la solution idéale. Bien sûr, vous devrez autoriser iOS dans votre vie sous la forme d’iPadOS. Voici quelques meilleurs choix:

Offres Amazon Fire Tablet

La gamme de tablettes Fire d’Amazon est l’un des moyens les plus abordables de profiter de l’expérience, certains modèles commençant bien à moins de 100 $. Vous pouvez choisir parmi plusieurs tailles – 7, 8 ou 10 pouces – et toutes les tablettes exécutent le propre système d’exploitation Fire d’Amazon. Vous ne trouverez pas le Google Play Store familier ici, mais vous devriez pouvoir vous en tirer avec l’application Kindle, Prime Video, etc.

Offres Microsoft Surface Pro

Si vous souhaitez sérieusement envisager de remplacer votre ordinateur portable par une tablette, la gamme Microsoft Surface est la solution. Ils abandonnent souvent le chipset mobile pour un processeur Intel Core de taille normale. Vous trouverez également des écrans 12 pouces plus grands sur la gamme phare Surface Pro. Le Surface Pro X haut de gamme vous permet même de profiter de la connectivité 4G LTE pour travailler en déplacement. Jetez un œil aux offres ici:

Eh bien, cela le fait à peu près pour la liste des meilleures offres de tablettes que nous pourrions trouver. Nous ferons de notre mieux pour garder la liste à jour, mais n’oubliez pas de consulter certains de nos autres articles si vous décidez toujours.