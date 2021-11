Les meilleures offres technologiques du Black Friday 2021 encore disponibles

Encore de belles économies à faire

Le Black Friday est peut-être terminé, mais le souvenir – et les offres – restent. À l’heure actuelle, il existe encore une tonne de remises intéressantes sur les téléviseurs 4K, les écouteurs antibruit et les accessoires de jeu. Certaines de ces offres expireront probablement bientôt ou seront en rupture de stock, mais nous ferons tout notre possible pour maintenir cette page à jour avec toutes les offres restantes, dont beaucoup seront probablement reportées au Cyber ​​Monday. De plus, si vous recherchez d’autres bonnes idées de cadeaux, n’oubliez pas de consulter notre guide des cadeaux des Fêtes 2021 pour quelques suggestions.

Faits saillants de la dernière offre :

Amazon propose les AirPod de deuxième génération avec le boîtier de charge filaire pour 100 $ au lieu de 159 $, ce qui correspond presque au meilleur prix que nous ayons vu. Lire notre critique complète. L’écran tactile…

