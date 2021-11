Les meilleures offres Trust pour le Black Friday. Vivez le meilleur vendredi de tous les temps ! | Jeux

Le Black Friday est là ! Et, bien sûr, Trust le célèbre avec style en proposant de vivre le meilleur vendredi de tous les temps. Et y a-t-il quelque chose de mieux que d’avoir nos appareils préférés à un prix imbattable ?

Confiance présente son meilleures offres pour le Black Friday, qui cette année relève du slogan « Le meilleur vendredi de l’histoire ! Et la vérité est qu’il est très bien choisi, car du 19 au 28 novembre, nous pourrons profiter de réductions allant jusqu’à 35%.

Des meilleurs produits à bureau et télétravail, en passant par l’essentiel accessoires de jeu, l’offre de Trust est aussi attractive que nombreuse. Et pour échantillon, ces produits à prix réduit que nous recommandons. Ne les laissez pas s’échapper !

Souris Rondelle

Les Souris Palet par confiance est conçu pour pouvoir l’emmener partout avec confort grâce à sa design ultra-mince et sa batterie rechargeable.

A aussi double connectivité sans fil et comprend un Micro-récepteur USB pour connecter l’appareil à n’importe quel PC ou ordinateur portable ou via Bluetooth, ce qui permet la connexion à un ordinateur portable et à un iPad.

Cette souris a un design minimaliste et est disponible en trois couleurs : noir, rose et bleu. Il dispose d’une hauteur de 27 mm et de boutons silencieux qui réduisent les clics gênants de 90 % par rapport aux autres souris.

D’ailleurs, son commutateur dpi Il vous permet de basculer entre différentes vitesses, facilitant ainsi la commutation agile entre les tâches et bénéficiant toujours de la meilleure précision.

Claviers sans fil : ODY et Nado

Les Ody clavier est parfait pour obtenir un bureau propre et augmenter la productivité, car il a connexion sans fil.

Ses clés sont 50% plus silencieux que les modèles conventionnels, ce qui signifie que même les utilisateurs qui tapent fort ne dérangeront pas leurs collègues ou leur famille. De plus, il a été conçu pour être résistant aux déversements il est donc protégé contre les chutes de liquides.

Pour sa part, Faites confiance au clavier Nado comprend connexion bluetooth et a un conception ultra-mince. Ce clavier se distingue par multi-connexioncar il vous permet de jumeler jusqu’à trois appareils en même temps, et est compatible avec les PC, tablettes et smartphones.

Cela en fait un accessoire polyvalent qui donne à l’utilisateur la liberté de changer d’appareil et de travailler à un nouveau niveau. Il a douze touches de fonction multimédia, qui vous permettent de basculer facilement entre les fonctions les plus utilisées de chaque système d’exploitation, Windows, iOS ou Android.

Webcam Trino HD

La Trille HD est une webcam conçue pour obtenir la meilleure qualité d’image dans les conférences d’affaires, car elle fonctionne à une résolution HD 720p.

Avec un balance des blancs automatique et son objectif à focale fixe garantit que tout est enregistré avec une qualité nette et fluide.

Aussi, grâce à son support universel, la caméra peut être fixée en haut du moniteur ou placée sur le bureau, ce qui en fait une webcam stable et sécurisée pour tous les types d’équipements et de situations.

GXT 833 Thado

Ce clavier de jeu est métallique, compact et dispose d’un éclairage LED multicolore. Les GXT 833 Thado de Trust présente un Conception TKL, ce qui signifie qu’il n’occupe que 80% de l’espace qu’occuperait un clavier avec une disposition pleine taille.

Il a une plaque métallique et fonction anti-fantôme, qui permet d’appuyer sur jusqu’à 10 boutons simultanément sans perdre aucune commande.

Pour sa part, étant orienté vers le monde du jeu, permet de désactiver la touche Windows pour ne pas interrompre les jeux, et il dispose de 12 touches d’accès direct au contenu multimédia qui garantissent un contrôle total de la musique et des vidéos.

Packs de jeu : GXT 838 Azor, GXT 845 Tural et GXT 1180RW

Les GXT 838 Autour des palombes C’est le combo parfait dont chaque joueur a besoin et a un prix imbattable. est pack clavier et souris dispose d’un éclairage pleine grandeur et clés anti-fantômes, dont certains dédiés au multimédia.

Le clavier permet au joueur d’être rapide dans les jeux, car il permet d’effectuer des actions appuyer sur jusqu’à 8 touches simultanément. De son côté, la souris dispose de 6 boutons de réponse et permet de choisir sa sensibilité et sa vitesse grâce au bouton de sélection dpi (800-3000 dpi).

Le combo GXT 845 Tural comprend les outils nécessaires pour que le joueur puisse gagner n’importe quel match.

Le clavier a une disposition et des fonctionnalités pleine grandeur Éclairage LED en trois couleurs et luminosité réglable. Il a une technologie anti-fantôme et 12 touches multimédias pour les raccourcis, vous permettant de contrôler la musique ou l’éclairage du clavier.

La souris, également conçue par Eclairage RVB a 6 boutons de réponse et un 1000-3200 dpi vitesse.

Finalement, le Pack 4 en 1 GXT 1180RW Contient un clavier et une souris confortables et éclairés écouteurs multiplateformes et une tapis de souris antidérapant. C’est le pack le plus complet qui permet de renouveler l’ensemble du set pour lancer la nouvelle saison de jeu le plus équipé possible.