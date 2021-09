Les meilleures offres TV 4K de septembre 2021

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléviseur, vous avez peut-être déjà remarqué que la 4K est partout. Cela devient une fonctionnalité standard et les prix ont lentement commencé à baisser. Cependant, il peut toujours être difficile de décider de ce dont vous avez besoin sur votre prochain téléviseur. Nous avons fait de notre mieux pour préparer le terrain et rassembler certaines des meilleures offres de télévision 4K disponibles dès maintenant en 2021.

Offre en vedette: obtenez le téléviseur intelligent Sony X950H 65 pouces aux prix du Black Friday

Si vous recherchez simplement un maximum d’espace d’écran pour votre argent, consultez la myriade d’offres ci-dessous, mais ce n’est pas qu’une question de pouces. À l’heure actuelle, vous pouvez vous procurer le téléviseur LED intelligent 4K Ultra HD Sony X950H 65 pouces à son meilleur prix depuis le Black Friday de 1 398 $ (202 de rabais) – un prix jamais vu depuis le Black Friday 2020.

Cet excellent téléviseur intelligent figure sur notre liste des meilleurs téléviseurs Android pour une raison. Il améliore très bien l’ancien contenu, offre une luminosité exceptionnelle pour le contenu HDR, une large gamme de couleurs et un rapport de contraste supérieur à la moyenne. Bien sûr, Android TV complète une excellente sélection de fonctionnalités.

Bien sûr, vous pouvez parcourir les films et les épisodes télévisés de Netflix, Disney Plus ou de votre autre service de streaming de votre choix. Google Assistant et Alexa vous offrent tous deux la possibilité de naviguer sans lever le petit doigt.

Les offres Amazon peuvent disparaître à tout moment, alors consultez l’offre via le lien ci-dessous.

Offres TV 4K

Offres sur les téléviseurs 4K de 40 à 49 pouces

Vous êtes moins susceptible de remarquer la différence 4K sur un petit téléviseur, nous commençons donc avec 40 pouces comme référence. Vous ne devriez avoir aucun problème à installer votre nouveau téléviseur dans à peu près n’importe quelle pièce de la maison à cette taille. Ce sont également les téléviseurs les plus abordables, grâce à leur taille légèrement plus petite, ce qui est parfait si vous avez un budget limité. Cependant, ils peuvent sacrifier un ou deux ports HDMI pour faire de la place. Qui a dit que vous ne pouvez pas obtenir un excellent téléviseur 4K à un prix encore meilleur. Voici nos sélections :

Offres TV 4K de 50 à 59 pouces

Une fois que vous avez atteint les téléviseurs 4K de 50 pouces, vous commencez probablement à regarder la pièce maîtresse de votre salon. Ces téléviseurs ne sont pas une blague, et ils offrent souvent des fonctionnalités intelligentes et de nombreux ports. Leur prix commence également à grimper, mais c’est pourquoi nous recherchons des offres pour vous. Jetez un œil à ces options :

Téléviseurs de 60 à 69 pouces

À 60 pouces ou plus, nous sommes fermement dans le territoire du cinéma maison. Ce sont – très probablement – aussi gros que beaucoup de gens iront, et ils offrent un sérieux coup pour un nombre croissant d’euros. Vous ne trouverez pas trop de différence dans les fonctionnalités, mais l’écran plus grand vous aidera à vous sentir au milieu de l’action. Essayez ces offres pour la taille :

Téléviseurs de 70 pouces ou plus

Si vous avez de la place pour un téléviseur 4K de plus de 70 pouces, nous vous en félicitons. Il s’agit d’un matériel sérieux dont nous parlons, et cela ne manquera pas de nuire le plus à votre portefeuille. Vous aurez besoin d’un espace sérieux pour ces téléviseurs haut de gamme, mais vous ne regretterez pas l’incroyable qualité d’image. Que vous jouiez, regardiez le grand match ou renouveliez Game of Thrones, voici les meilleures offres à obtenir :

