Les meilleures offres TV bon marché en 2021

Si vous lisez ceci, vous êtes ici parce que vous voulez simplement économiser le plus possible sur votre nouveau téléviseur. Et qui peut vous en vouloir? Les téléviseurs sont chers, et le prix peut augmenter de façon exponentielle plus vous en voulez. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Trouvez le meilleur téléviseur possible pour votre budget, mais plus que cela, ce tour d’horizon mettra en vedette des téléviseurs qui parviennent toujours à intégrer de nombreuses fonctionnalités. Une télévision bon marché ne doit pas non plus signifier une mauvaise télévision. Vous seriez surpris de tout ce que vous pouvez obtenir même si vous ne voulez pas faire des folies sur les ensembles plus avancés. Saviez-vous qu’il y a même un tas d’excellents téléviseurs Android à découvrir?

En général, plus le téléviseur est grand, plus il coûte cher, nous avons donc séparé ce tour d’horizon en différentes tailles pour vous aider à naviguer parmi les meilleures options bon marché.

Que pouvez-vous attendre d’un téléviseur bon marché? Que devriez-vous rechercher? Eh bien, tout d’abord, il existe de nombreuses façons de ne pas faire de compromis. Par exemple, vous ne devriez pas vous contenter d’une résolution inférieure à 4K. À ce stade du monde de la télévision, 4K est la valeur par défaut. Vous pouvez trouver des téléviseurs 4K bon marché pour moins de 260 $ dans certains cas. Dans la même veine, essayez de trouver des ensembles compatibles HDR. Désormais, le vrai HDR n’aura pas vraiment d’impact sur la qualité de votre image à moins que votre téléviseur n’atteigne une luminosité maximale de 400 nits ou plus. Cependant, le simple fait de disposer de la technologie signifie que vous disposez d’un ensemble qui valorise la qualité d’image et la couleur.

Vous devriez également rechercher des fonctions intelligentes. Une plate-forme intelligente comme un téléviseur Roku, webOS sur LG ou Fire TV d’Amazon ouvre de nombreuses façons d’utiliser votre téléviseur. Un Chromecast intégré signifie que vous pouvez utiliser votre appareil mobile pour diffuser vos émissions préférées. La facilité d’utilisation ne peut pas être sous-estimée, et comme la 4K, c’est le genre de fonctionnalité qui est devenue la norme pour de nombreux téléviseurs, même si certains sont meilleurs que d’autres.

Meilleures offres télévisées bon marché de moins de 50 “

Moins cher vous allez, moins vous aurez de chances de trouver certaines de ces fonctionnalités essentielles comme la 4K. Ce n’est pas grave car même les téléviseurs non 4K parviennent toujours à en entasser autant qu’ils le peuvent. Par exemple, les téléviseurs Fire d’Amazon peuvent coûter jusqu’à 80 $ mais sont toujours dotés de fonctionnalités intelligentes, notamment une télécommande qui vous permet de contrôler le téléviseur avec votre voix.

Amazon Fire TV à partir de 150 $



Vos options varient de résolutions 720p à 4K. Certains ont déjà Alexa intégré et certains sont livrés avec une télécommande vocale que vous pouvez utiliser pour les contrôler. Les tailles vont aussi jusqu’à 50 pouces, donc même si elles sont très peu coûteuses, elles sont toujours assez grandes pour la plupart des pièces de la maison.

Aussi bas que 150 $ chez Amazon

Téléviseur Roku TCL 32 pouces 720p



Basse résolution, mais vous pouvez l’utiliser comme une télévision latérale ou une télévision pour une chambre d’enfants. Cet ensemble TCL dispose d’une plate-forme intelligente Roku intégrée afin que vous puissiez accéder à toutes vos applications de streaming préférées. Il est facile de se connecter au Wi-Fi et il y a de la place pour d’autres accessoires avec trois entrées HDMI. Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant.

145 $ chez Walmart

Téléviseur Roku 4K 43 pouces TCL 43S435



Excellent prix qui vous offre à la fois des résolutions 4K et une plate-forme intelligente Roku sur laquelle travailler. Accédez à toutes vos applications de streaming préférées. Il est facile de se connecter au Wi-Fi et il y a de la place pour d’autres accessoires avec trois entrées HDMI. Fonctionne avec Amazon Alexa et Google Assistant.

288 $ chez Amazon

Téléviseur Roku 1080p de 42 pouces de Westinghouse



Si vous connectez une antenne HD, vous pouvez unir vos émissions en direct et vos applications de streaming rapidement et facilement avec Fire TV. Restez simplement à vos applications préférées comme Netflix, Hulu et YouTube si vous le souhaitez. Il est même livré avec une télécommande qui peut lancer des applications, contrôler votre maison intelligente et tout faire avec la commande vocale.

199,99 $ chez Best Buy

Insignia 43 pouces 4K Amazon Fire TV Edition



279,99 $ chez Amazon

Série V Vizio 50 pouces | 10 $ de rabais



La série V est la gamme économique de Vizio et plusieurs versions sont en vente en ce moment. Et ils sont malgré tout à des prix extrêmement abordables. Possède un Chromecast intégré et fonctionne avec Apple AirPlay afin que vous puissiez diffuser votre contenu préféré à partir de votre appareil mobile. Fonctionne avec Siri, Amazon Alexa et Google Assistant pour le contrôle vocal.

319,99 $ chez Best Buy

Insignia 50 pouces 4K Fire TV Edition | 20 $ de rabais



L’édition Fire TV signifie que vous obtenez un accès complet à la plate-forme intelligente d’Amazon avec un accès facile aux applications populaires telles que Netflix, Prime Video et autres. Associez-le à un Echo Dot pour les commandes vocales. Il est également livré avec une télécommande qui peut accéder à Amazon Alexa. Prend en charge les résolutions 4K et le contenu HDR.

339,99 $ chez Amazon

Meilleures offres TV bon marché de plus de 50 “

Les téléviseurs de cette gamme sont vraiment très bons. C’est juste autour du prix qu’une personne moyenne veut dépenser pour un téléviseur, et les fabricants ont tendance à mettre beaucoup de fonctionnalités moins chères dans ces ensembles. Vous pouvez vous attendre à trouver des mises à niveau de la qualité d’image avec des éléments tels que la prise en charge HDR. Vous obtiendrez également des fonctionnalités telles que Dolby Atmos, des plates-formes intelligentes plus robustes, Chromecast et peut-être même la prise en charge d’Apple HomeKit.

onn. Téléviseur intelligent Roku 4K de 70 pouces



Probablement le téléviseur le moins cher que vous verrez jamais à cette taille. Il s’agit du téléviseur 4K interne de Walmart et a la réduction de prix qui convient à un téléviseur Walmart. Vous bénéficiez d’une diffusion sans fil, de la plate-forme intelligente Roku et même d’un montage mural via la norme VESA 400 x 200 mm. Le téléviseur dispose de trois ports HDMI et d’un port USB pour la connectivité.

528 $ chez Walmart

Hisense 65 pouces H65G LED 4K Android TV | 20 $ de rabais



Ce téléviseur contient beaucoup de choses. Non seulement vous obtenez des résolutions 4K et un accès à la plate-forme intelligente Android TV facile à utiliser, mais vous disposez également de Chromecast pour regarder à partir de votre appareil mobile et de Google Assistant pour le contrôle vocal. Il dispose même de Bluetooth pour une écoute sans fil.

479,99 $ chez Best Buy

Téléviseur intelligent Roku 4K 70 pouces JVC



Vous obtenez une résolution 4K, la bibliothèque de contenu Roku complète avec toutes vos applications préférées et des centaines de milliers de films et d’épisodes télévisés, et même une section gratuite en vedette qui vous relie à des films et des actualités gratuits et plus encore. La plate-forme intelligente de Roku fonctionne également avec l’application mobile Roku, vous pouvez donc ajouter une recherche vocale et une écoute privée aux fonctionnalités de ce téléviseur.

548 $ chez Walmart

Vizio M55Q8-H1 Téléviseur Quantum 4K série M 55 pouces | 50 $ de rabais



Combine la technologie Quantum Color de Vizio avec un rétroéclairage actif à matrice complète avec 90 zones de gradation locales pour un volume de couleur cinématographique et une qualité d’image incroyable. Peut fournir jusqu’à 800 nits de luminosité, ce qui est idéal pour le contenu HDR.

549,99 $ chez Amazon

Téléviseur Android 4K 65 pouces de la série X750H de Sony



Utilise 4K X-Reality Pro et le processeur X1 pour garantir que tout est la plus haute résolution et la meilleure qualité d’image possible pendant que vous regardez. Vous pouvez monter à l’échelle aussi près que possible de la 4K et obtenir tous ces détails riches. Comprend Google Assistant pour le contrôle vocal et Android TV afin que vous puissiez accéder à toutes vos applications de streaming préférées et obtenir des tonnes d’émissions de télévision et de films.

699,99 $ chez Best Buy

Téléviseur intelligent Samsung QN55Q60T 55 pouces Q60T 4K HDR



Dispose d’un système dualLED avec rétroéclairage LED chaud et froid pour un contraste amélioré. Utilise Quantum HDR pour étendre la gamme de couleurs et les détails. De plus, vous obtenez une plate-forme intelligente alimentée par Tizen qui vous donne accès à toutes vos applications préférées. Amazon Alexa est-il intégré pour que vous puissiez ouvrir des applications, contrôler votre maison intelligente et bien plus encore avec seulement des commandes vocales.

779 $ chez Amazon

Téléviseur intelligent NanoCell série 85 4K de 55 po de LG



Ce téléviseur a une résolution 4K et un processeur de 3ème génération conçu pour la conversion ascendante 4K avec AI Picture et AI Sound. Il a une gradation locale qui peut équilibrer le contre-jour et améliorer le contraste. Il intègre également Amazon Alexa et Google Assistant, vous n’avez donc pas besoin d’un appareil séparé. Il prend également en charge HDR, Dolby Atmos et prend en charge Apple AirPlay 2 et Apple HomeKit.

849,99 $ chez Best Buy

Que recherchez-vous dans un téléviseur bon marché?

De toute évidence, vous regardez le prix. C’est la première chose que vous devez décider. Combien d’argent veux-tu dépenser? Mais après cela, pensez également à ce que vous attendez de votre téléviseur. Où va-t-il aller? S’agit-il d’un ensemble pour une chambre d’enfants ou une chambre? Combien de fonctionnalités voulez-vous? A-t-il besoin de 4K? Doit-il se concentrer sur le taux de rafraîchissement parce que vous souhaitez l’utiliser pour les jeux? Et qu’en est-il d’une plateforme intelligente? Si vous utilisez votre propre appareil de diffusion multimédia comme une clé de diffusion Roku, vous ne vous souciez peut-être pas trop de la plate-forme intégrée du téléviseur. Mais même un appareil de streaming peu coûteux peut prendre en charge le contenu 4K, ce qui pourrait faire de la résolution une priorité plus élevée pour vous.

Quand il s’agit de rechercher de bons téléviseurs bon marché, vous voudrez vous en tenir aux principaux détaillants. Amazon, Best Buy, Walmart et les autres grands noms sont vraiment là où vous voulez regarder, car ce sont les endroits qui offrent les prix les plus bas possibles sur des articles à gros prix comme les téléviseurs. De plus, gardez un œil sur les grosses ventes. Nous avons déjà vu d’énormes offres pendant la saison des achats des Fêtes, et il y a peut-être encore une chance pour quelques autres.

À quel autre moment devriez-vous rechercher des prix de télévision bas? La plupart des fabricants de téléviseurs annoncent de nouvelles files d’attente au début de l’année, en utilisant des émissions technologiques comme le CES en janvier pour montrer les nouvelles files d’attente. Les nouveaux modèles sortent ensuite quelques mois plus tard vers le mois de mars. Les choses ont été un peu désordonnées en 2020, mais l’année prochaine, ce sera probablement de retour dans les délais. C’est donc le moment où vous souhaitez rechercher des offres télévisées en dehors des grands événements d’achat mentionnés ci-dessus, car les nouveaux modèles signifient que les anciens modèles sont fortement réduits.

