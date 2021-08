Les meilleures offres TV d’août 2021

L’une des rares choses qui nous permet de rester sains d’esprit en ces temps difficiles est le nombre de nouvelles émissions et de nouveaux films à regarder. La distanciation sociale a à la fois de bons et de mauvais effets sur les achats à la télévision : vous n’avez pas à regarder un mur de téléviseurs d’un air aveugle, mais il est également difficile de choisir les meilleures affaires en ligne avec la tyrannie du choix.

En rapport: Guide d’achat Android TV

Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres de télévision disponibles en ce moment. Nous avons ventilé les offres de téléviseurs par taille, vous pouvez donc sortir votre ruban à mesurer, puis parcourir la catégorie qui correspond le mieux à votre espace. Plus l’écran est grand, plus les économies sont importantes.

Offre en vedette: Économisez 750 $ sur un téléviseur intelligent Sony Bravia 4K de 75 pouces



Nous avons trouvé ci-dessous des offres de télévision adaptées à tous les budgets, mais celle-ci combine un vaste écran immobilier, une technologie haut de gamme et une valeur exceptionnelle. Le modèle 2021 du Sony Bravia 75 pouces vient d’atteindre un nouveau prix bas sur Amazon, vous permettant de le récupérer pour seulement 1 848 $ (752 $ de rabais).

Sony affirme que le téléviseur intelligent Google X90J Bravia XR 4K UHD de 65 pouces de Sony est le premier téléviseur au monde doté d’une intelligence cognitive. Cela ressemble à quelque chose d’un film de science-fiction, mais le processeur cognitif XR comprend apparemment comment les humains voient et entendent, et adapte l’image et le son en temps réel pour maximiser votre expérience visuelle.

Google TV vous permet de parcourir les films et les épisodes télévisés de Netflix, Disney Plus ou de l’autre service de streaming de votre choix. Google Assistant et Alexa vous offrent tous deux la possibilité de naviguer sans lever le petit doigt.

Les offres Amazon peuvent disparaître à tout moment, alors consultez l’offre via le lien ci-dessous.

Meilleures offres de télévision

Note de l’éditeur: Ces offres changent fréquemment, mais nous mettrons périodiquement à jour cette page avec les dernières offres.

Meilleures offres TV 20-39 pouces

Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur et que votre espace est limité, un téléviseur plus petit est probablement votre meilleur choix. Vous pouvez facilement en installer un dans un bureau à domicile ou un dortoir sans vous sentir submergé. Bien sûr, un téléviseur de 32 pouces sacrifie souvent un port HDMI et une résolution haut de gamme, mais vous pouvez généralement en trouver un pour moins de 200 $.

Voici les meilleures offres que nous pouvons trouver en ce moment :

Meilleures offres TV 40-49 pouces

Les téléviseurs 40 pouces offrent une avancée par rapport à la catégorie 30 pouces en termes de résolution et d’options de port. Vous disposez souvent d’un troisième port HDMI pour ajouter un système de jeu ou un appareil de streaming, et il existe de nombreuses options 4K. Les téléviseurs de 40 pouces sont une excellente option pour de nombreuses pièces, à condition que vous disposiez d’un peu plus d’espace pour travailler.

Voici quelques-unes des meilleures offres disponibles :

Meilleures offres TV 50-59 pouces

À 50 pouces et plus, vous pouvez vous attendre à peu près aux meilleures spécifications sur n’importe quel téléviseur. Les écrans OLED et QLED deviennent de plus en plus standard et vous commencez vraiment à repousser les limites du cinéma maison. Vous pouvez avoir l’impression d’être dans la foule lors de votre match de football préféré ou de traverser la galaxie dans votre émission préférée.

Voir également: Les meilleures applications pour votre téléviseur intelligent Samsung

Voici quelques-unes des meilleures options actuellement disponibles :

Offres 60-69 pouces

Les téléviseurs de 60 pouces offrent bon nombre des mêmes fonctionnalités haut de gamme que les téléviseurs de 50 pouces, mais à plus grande échelle. Vous pouvez vous attendre à des options 4K et OLED et à une qualité HDR, mais vous pouvez également vous attendre à payer un prix plus élevé. Vous ne voudrez peut-être pas vous asseoir trop près d’un téléviseur de cette taille, mais vous devriez pouvoir voir des détails cristallins même de l’autre côté de la pièce.

Voici quelques-unes des meilleures offres de téléviseurs 65 pouces que nous avons pu trouver :

Offres 70 pouces et plus

Si vous avez l’argent et l’espace, un téléviseur de 70 pouces est le plus gros et le meilleur rapport qualité-prix. C’est une grande taille si vous construisez un cinéma maison à grande échelle ou si vous voulez simplement maximiser votre potentiel de visionnement. Il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas de fonctionnalités supplémentaires que les téléviseurs 50 et 60 pouces n’offrent pas, mais vous aurez probablement le plus grand écran du quartier.

Voici quelques remises importantes que nous avons arrondies :

Voilà, les meilleures offres de télévision que nous pourrions trouver en ce moment. Cependant, les offres ont tendance à changer très rapidement, de sorte que certaines d’entre elles peuvent se terminer avant que nous puissions mettre à jour la liste. Si vous voulez quelques hubs généraux d’offres télévisées, vous pouvez consulter ces points de vente :