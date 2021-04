Les meilleures offres TV de mai 2021

L’une des rares choses qui nous garde sain d’esprit en ces temps difficiles est le nombre de nouvelles émissions et de nouveaux films à regarder. La distanciation sociale a à la fois de bons et de mauvais effets sur les achats télévisés: vous n’êtes pas obligé de regarder un mur de téléviseurs sans rien dire, mais il est également difficile de trouver les meilleures affaires en ligne avec la tyrannie du choix.

Pour rendre les choses un peu plus faciles, nous sommes allés de l’avant et avons rassemblé certaines des meilleures offres télévisées disponibles à l’heure actuelle. Nous avons ventilé les offres de télévision par taille, afin que vous puissiez sortir votre ruban à mesurer puis parcourir la catégorie qui correspond le mieux à votre espace. Plus l’écran est grand, plus les économies sont importantes.

Offre en vedette: obtenez un téléviseur 4K de 65 pouces pour seulement 389 $



Bien qu’il y ait diverses considérations que les gens prennent lors de l’achat d’un nouveau téléviseur, beaucoup recherchent simplement l’immobilier le plus d’écran pour leur argent. Si c’est vous, vous aurez du mal à faire mieux que le téléviseur Scepter 65 pouces Class 4K UHD. Il est offert dès maintenant chez Walmart pour seulement 389 $ (90 $ de rabais).

Vous obtenez un téléviseur 4K UHD qui remplira la majeure partie de votre mur pour moins de 400 $, quel est le problème? Eh bien, mis à part le manque de reconnaissance de la marque, c’est l’un des seuls téléviseurs que vous trouverez dans notre aperçu qui n’est pas un téléviseur intelligent. C’est le compromis, mais il dispose de quatre ports HDMI pour connecter d’autres appareils, intelligents ou non. Si votre pilote principal améliore vos jeux ou vos films, vous serez heureux.

Ceux qui insistent sur une télévision intelligente et une expérience QLED n’ont pas non plus besoin de se ruiner. Walmart propose également le téléviseur intelligent RCA Roku QLED 65 pouces 4K UHD. Le processeur Quantum de ce téléviseur optimise la luminosité de l’écran et le contrôle du son, et vous pouvez profiter du service de streaming Roku en Ultra HD. Il est disponible pour seulement 492 $ (207 $ de rabais).

Découvrez ces offres via les widgets ci-dessous, ou faites défiler pour bien d’autres.

Meilleures offres TV

Note de l’éditeur: Ces offres changent fréquemment, mais nous mettrons périodiquement à jour cette page avec les dernières offres.

Meilleures offres sur les téléviseurs 20-39 pouces

Si vous avez besoin d’un nouveau téléviseur et que vous disposez d’un espace limité, un téléviseur plus petit est probablement votre meilleur choix. Vous pouvez facilement en installer un dans un bureau à domicile ou dans un dortoir sans vous sentir dépassé. Bien sûr, un téléviseur 32 pouces sacrifie souvent un port HDMI et une résolution haut de gamme, mais vous pouvez généralement en trouver un pour moins de 200 $.

Voici les meilleures offres que nous pouvons trouver en ce moment:

Meilleures offres TV 40-49 pouces

Les téléviseurs 40 pouces offrent une avancée par rapport à la catégorie 30 pouces à la fois en termes de résolution et d’options de port. Vous obtenez souvent un troisième port HDMI pour ajouter un système de jeu ou un appareil de streaming, et il existe de nombreuses options 4K. Les téléviseurs de 40 pouces sont une excellente option pour de nombreuses pièces, à condition que vous disposiez d’un peu plus d’espace pour travailler.

Voici quelques-unes des meilleures offres disponibles:

Meilleures offres TV 50-59 pouces

À 50 pouces et plus, vous pouvez vous attendre à peu près aux meilleures spécifications de n’importe quel téléviseur. Les écrans OLED et QLED deviennent de plus en plus standard et vous commencez vraiment à pousser le territoire du cinéma maison. Vous pouvez avoir l’impression d’être dans la foule à votre match de football préféré ou à traverser la galaxie dans votre émission préférée.

Voici quelques-unes des meilleures options actuellement disponibles:

Meilleures offres TV 60-69 pouces

Les téléviseurs de 60 pouces offrent bon nombre des mêmes caractéristiques haut de gamme que les téléviseurs de 50 pouces, mais à une plus grande échelle. Vous pouvez vous attendre à des options 4K et OLED et à une qualité HDR, mais vous pouvez également vous attendre à payer un prix plus élevé. Vous ne voudrez peut-être pas vous asseoir trop près d’un téléviseur aussi grand, mais vous devriez pouvoir voir des détails d’une clarté cristalline même de l’autre côté de la pièce.

Voici trois des meilleures offres TV 65 pouces que nous ayons pu trouver:

Meilleures offres TV 70 pouces et plus

Si vous avez l’argent et l’espace, un téléviseur de 70 pouces est le plus gros et le meilleur pour le plus d’argent. C’est une taille idéale si vous construisez un cinéma maison à grande échelle ou si vous souhaitez simplement maximiser votre potentiel de visionnage. Il y a de fortes chances que vous ne trouviez pas de fonctionnalités supplémentaires que les téléviseurs 50 et 60 pouces n’offrent pas, mais vous aurez probablement le plus grand écran du quartier.

Voici quelques rabais importants que nous avons arrondis:

Voilà, les meilleures offres télévisées que nous pouvions trouver en ce moment. Cependant, les offres ont tendance à changer très rapidement, de sorte que certaines d’entre elles peuvent prendre fin avant que nous puissions mettre à jour la liste. Si vous voulez quelques hubs généraux d’offres TV, vous pouvez consulter ces points de vente: