Les meilleures offres TV OLED d’août 2021

Un téléviseur OLED est une pièce maîtresse de rêve pour votre salon. Mais mon garçon, peuvent-ils être chers. Les téléviseurs 4K OLED ont tendance à commencer à plus de 1 000 $ pour les modèles plus petits, et les prix augmentent de façon exponentielle à partir de là. Nous savons que vous voudrez obtenir le meilleur rapport qualité-prix, nous avons donc rassemblé certaines des meilleures offres de téléviseurs OLED sur Internet en ce moment.

Sony et LG sont les seules marques de téléviseurs OLED que vous pouvez obtenir aux États-Unis. C’est parce que LG est le seul fabricant de grands panneaux OLED, mais un accord est en place pour permettre à Sony de les utiliser dans ses téléviseurs. Nous avons inclus plusieurs options des deux dans notre liste, qui sont classées à la fois par taille d’écran et par prix pour vous aider à respecter votre budget.

Offre en vedette : économisez 33 % sur un téléviseur OLED LG de 55 pouces

Bien qu’il soit difficile de classer un téléviseur OLED comme économique, nous rencontrons parfois des offres qui rendent la technologie d’affichage haut de gamme un peu plus accessible. Cet accord entre dans cette catégorie, car vous pouvez économiser plus de 900 $ et acheter un nouveau téléviseur 4K LG OLED 55 pouces pour 1 796 $ (903 $ de rabais).

C’est aussi un excellent système audio pour accompagner ses superbes visuels. Il dispose d’un système audio Dolby Atmos et du son AI de LG qui optimise votre son grâce à un contrôle adaptatif du son.

Dans l’ensemble, c’est un téléviseur de grande qualité qui ne manquera pas de vous offrir une expérience de visionnement incroyable. Nous ne savons pas combien de temps l’offre restera en stock, alors assurez-vous de la vérifier quand vous le pouvez en cliquant sur le widget ci-dessous.

Téléviseurs OLED de 55 pouces

Il n’est pas juste d’appeler cette première section les petits téléviseurs OLED, alors peut-être que nous les appellerons simplement les plus abordables à la place. Il existe de nombreuses offres pour moins de 2 000 $ de LG et de Sony, et vous ne pouvez vraiment pas vous tromper. Une chose que vous voudrez peut-être considérer est la base de chaque téléviseur – certains reposent sur une seule base tandis que d’autres utilisent quatre pieds. Découvrez ces meilleures offres de téléviseurs OLED de 55 pouces :

Téléviseurs OLED de 65 pouces

Au milieu de la gamme OLED, vous trouverez un certain nombre de bêtes de 65 pouces. Ils ne sont ni les plus grands ni les plus petits, mais ils fourniront des images incroyables et nettes en tant que pièce maîtresse de votre salon. Ne soyez pas trop surpris alors que vous vous rapprochez et dépassez la barre des 2 000 $. Voici quelques-uns de nos favoris de Sony et LG :

Téléviseurs OLED de 77 pouces

Si vous souhaitez installer un téléviseur – et seulement un téléviseur – dans votre salon, alors ces options de 77 pouces sont la voie à suivre. Ils sont de loin les plus gros et les plus lourds, mais vous ne pourrez pas quitter l’écran des yeux. Vous pouvez avoir l’impression d’être sur la touche la prochaine fois qu’un gros match se déroule. Soyez juste prêt à ce que votre portefeuille fasse un peu mal. Voici vos meilleurs paris :

Cela conclut notre liste, mais tous les téléviseurs ne sont pas aussi chers. Notre liste des meilleures offres de télévision contient certains des meilleurs prix de télévision et des offres de télévision sur grand écran, alors consultez-la pour plus d’options.