Les meilleures offres US Cellular de septembre 2021

Edgar Cervantes / Autorité Android

US Cellular est le quatrième opérateur aux États-Unis et excelle à offrir des remises créatives. Vous pouvez généralement économiser une bonne partie de la monnaie si vous êtes prêt à changer. Nous avons sélectionné une poignée des meilleures offres US Cellular actuellement disponibles.

Si vous voulez vraiment changer, vous voudrez peut-être également consulter les meilleurs forfaits et téléphones cellulaires américains. En attendant, jetez un œil à ces économies potentielles.

Offre en vedette : économisez jusqu’à 1 200 $ sur un téléphone 5G

Avez-vous regardé le Samsung Galaxy S21? Ou peut-être l’Apple iPhone 12 Pro ? US Cellular vous aidera à obtenir l’un de ces téléphones gratuitement avec cette offre. Bien qu’il ne soit disponible que dans quelques États américains, il est tout simplement trop beau pour nous de ne pas le souligner ici.

On dirait qu’il y a pas mal de petits caractères ici, mais en réalité, l’affaire est assez simple. Vous devez vivre dans un État éligible et acheter le téléphone en plusieurs versements pendant 30 mois pour profiter de cette offre. Le prix réduit sera payé sur 30 mois en plusieurs versements, et vous devez souscrire à des plans particuliers pour certaines des offres. Avant de pouvoir effectuer votre achat en utilisant l’offre, vous devrez entrer votre emplacement pour vérifier que vous êtes éligible.

Contrairement à certaines des autres offres de notre liste, vous n’avez pas besoin d’échanger, ni d’être un nouveau client. Si vous utilisez US Cellular depuis un certain temps maintenant mais que vous envisagez une mise à niveau, le moment est peut-être venu d’appuyer sur la gâchette de cet achat. Si vous choisissez de combiner l’accord avec un échange, vous pouvez économiser encore plus.

David Imel / Autorité Android

Bien que nous soyons des fans d’appareils Android chez Android Authority, nous ne pouvons pas nier que la gamme iPhone 12 d’Apple est l’une des meilleures lignes téléphoniques lancées au cours de la dernière année. Ainsi, lorsque nous avons vu cet accord, nous avons su que nous devions le souligner. L’iPhone 12 Mini d’Apple est l’un des meilleurs petits smartphones du marché à l’heure actuelle et vous pouvez l’obtenir gratuitement sur US Cellular.

L’iPhone 12 Mini est peut-être petit, mais il a du punch. Il comprend la puissante puce A14 Bionic d’Apple, un écran OLED de 5,4 pouces et le même système de caméra que l’iPhone 12 standard. Inutile de dire que si vous êtes un fan de l’écosystème Apple et que vous recherchez un téléphone plus petit, le L’iPhone 12 Mini est presque une évidence.

Si vous avez envie d’en acheter un pour vous-même, utilisez le widget ci-dessous pour profiter de cette offre.

2. Récupérez 300 $ lorsque vous apportez un téléphone

Si vous voulez faire le changement mais que vous ne voulez pas nécessairement acheter un téléphone, il existe toujours des offres US Cellular qui vous couvrent. Ils offrent actuellement une excellente option pour économiser lorsque vous changez et apportez votre propre téléphone. L’important est d’économiser de l’argent, et vous pouvez récupérer 300 $ sous forme de crédits de facture lorsque vous vous inscrivez. Tout ce que vous avez à faire est de vous assurer que votre appareil est éligible avec le numéro IMEI et de souscrire à un forfait illimité.

US Cellular vous créditera ensuite 10 $ par mois pendant 30 mois, à partir de trois cycles. Vous devrez vous assurer que vous activez le paiement automatique pour rester pleinement éligible.

3. Économisez jusqu’à 500 $ lors de l’échange

L’échange d’un ancien téléphone devrait certainement devenir une pratique courante si vous ne le faites pas encore. Vous pouvez économiser des centaines de dollars chaque année et bénéficier en permanence des derniers et des meilleurs produits que des entreprises comme Samsung et Apple ont à offrir. Bien que ce ne soit pas le meilleur accord d’échange que nous ayons vu, si vous souhaitez rester avec US Cellular, c’est certainement un élément à surveiller lorsque vient le temps de passer à un nouvel appareil.

4. Prenez un smartphone gratuit sur US Cellular prépayé

Il existe toujours des incitations pour vous attirer vers US Cellular pour ceux d’entre vous qui envisagent l’itinéraire prépayé. Vous pouvez obtenir un téléphone gratuit simplement en rejoignant le réseau avec le forfait prépayé de 8 Go ou supérieur. Si vous optez pour le LG K8x ou le Moto e, vous obtiendrez le téléphone gratuitement sous la forme d’un crédit de compte unique.

Cela résume à peu près les meilleures offres US Cellular disponibles actuellement, mais nous continuerons à mettre à jour la liste au fur et à mesure que de nouvelles offres seront disponibles.