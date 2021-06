Les meilleures offres Verizon de juin 2021

Verizon est le plus grand opérateur américain, avec une excellente couverture et une bonne sélection de téléphones. Pour ceux qui recherchent un nouvel appareil mais recherchent la meilleure offre possible, trouver les meilleures économies Verizon ne doit pas être un chalut. Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures offres Verizon dont nous avons actuellement connaissance. Plongeons-nous, voulez-vous?

Offre en vedette : obtenez un iPhone 12 gratuit

Si vous avez hâte de vous procurer l’un des derniers iPhones, Verizon rend l’affaire encore plus agréable en ce moment. Il existe deux façons d’obtenir un iPhone 12 gratuit : en acheter un et en obtenir un gratuitement, ou échanger votre appareil actuel.

En achetant un iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max avec un forfait illimité de 24 mois, vous pouvez en obtenir un autre pour 1 000 $ de réduction, ce qui rend le deuxième iPhone 12 ou 12 Pro gratuit. Si vous recherchez simplement une offre pour un nouveau téléphone pour vous-même, vous pouvez échanger votre appareil actuel pour obtenir jusqu’à 700 $ de réduction sur votre nouvel iPhone 12 avec un contrat illimité. En plus de cela, si vous passez à Verizon Unlimited, vous recevrez également une Mastercard prépayée virtuelle de 300 $.

Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez obtenir gratuitement les dernières nouveautés d’Apple. L’iPhone 12 est doté du nouveau processeur A14 Bionic ultra rapide, d’un système de caméra arrière à triple objectif et de la nouvelle compatibilité de charge magnétique Magsafe.

Appuyez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur l’offre, ou faites défiler pour voir toutes les meilleures offres actuelles de Verizon.

Si vous cherchez à passer à Verizon et à acheter les derniers et les meilleurs de Samsung, alors c’est l’affaire à obtenir. Si vous achetez un Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra, vous pouvez économiser 1 000 $ sur des crédits promotionnels sur un deuxième appareil. Pour le S21 ou le S21 Plus, cela signifie que vous obtiendrez le deuxième appareil gratuitement.

C’est une bonne affaire à faire avec un ami, un membre de la famille ou un autre proche qui cherche également à mettre à niveau son téléphone. Vous devrez payer pour les téléphones avec 24 ou 30 paiements mensuels et un forfait illimité, mais il est difficile de contester l’achat de deux téléphones pour le prix d’un.

Les derniers téléphones Galaxy S font toujours partie des meilleurs téléphones de l’année, et il est probable qu’il n’y aura pas beaucoup de téléphones lancés en 2021 qui offriront la vitesse, la puissance et la fiabilité d’un smartphone Galaxy S21. Cliquez ci-dessous pour consulter les détails de l’accord.

2. Prenez votre prochain téléphone gratuitement

David Imel / Autorité Android

Comment sonne un iPhone 11 gratuit ? Il existe plusieurs excellents téléphones gratuits dès maintenant de Verizon tant que vous ajoutez une nouvelle ligne de service sur un forfait illimité éligible. Vous paierez l’appareil à l’avance, mais vous recevrez des crédits de facture pour la valeur totale de celui-ci sur 24 mois.

L’iPhone 11 est l’exemple le plus notable, mais l’accord s’applique également à quelques autres appareils tels que l’iPhone SE, le Motorola One 5G UW et le Galaxy A02s. Cliquez sur le bouton ci-dessous pour voir la gamme complète.

3. Obtenez le Samsung Galaxy S20 FE 5G UW pour 10 $ par mois

Bien qu’ils ne soient pas tout à fait gratuits comme les téléphones ci-dessus, il existe actuellement des offres Verizon sur plusieurs appareils, ce qui signifie qu’ils sont aussi bas que 10 $ par mois, plutôt que les prix plus élevés qu’ils proposent habituellement.

L’une des offres les plus notables concerne le Samsung Galaxy S20 FE 5G UW, que vous pouvez acheter pour seulement 10 $ par mois. La FE (« Fan Edition ») rassemble de nombreuses fonctionnalités que les consommateurs Samsung adorent tout en évitant un prix plus élevé. En fait, l’accord en cours chez Verizon propose cet appareil qui plaira aux fans à un prix de 66%.

Le FE a un grand écran AMOLED, Wireless PowerShare et un processeur octa-core 2,8 GHz. Bien que ce téléphone ne soit pas l’appareil Galaxy le plus puissant du marché, si vous ne prévoyez pas de faire de l’informatique ou des jeux intenses, ce modèle pourrait être pour vous.

Le bouton ci-dessous vous amène à l’offre chez Verizon.

4. Remises pour les militaires, les enseignants, les infirmières et les premiers intervenants

À une époque où les enseignants, les infirmières et les autres premiers intervenants sont invités à travailler comme jamais auparavant, Verizon redonne. Le transporteur offre une variété d’avantages et de réductions pour ceux qui servent – des forfaits illimités pour 30 $ par mois à l’embauche d’anciens combattants; c’est une façon percutante de dire merci. Les remises sur les forfaits sont valables sur les forfaits à quatre lignes, afin que toute votre famille puisse économiser.

C’est facile de s’inscrire – il suffit de vérifier votre éligibilité et de vous inscrire avec vos informations de base. Si vous êtes un militaire à la recherche d’un emploi, vous et votre conjoint pouvez rejoindre le Verizon Talent Network et rester informé des dernières offres d’emploi.

5. Rabais universitaires — économisez jusqu’à 25 $ sur illimité

Il y a de fortes chances que votre semestre de printemps se déroule au moins en partie en ligne, ce qui signifie que vous aurez besoin de données fiables. Alors que certaines écoles prévoient d’organiser des cours en personne, d’autres se tournent vers l’apprentissage en ligne. Quelle que soit la situation, Verizon a couvert les étudiants. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ par mois avec une seule ligne de service illimité ou 25 $ sur une paire de lignes. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier votre statut d’étudiant avec UNiDAYS, puis Verizon vous connectera.

L’offre est également intéressante pour les étudiants en ligne et vous n’avez pas besoin d’ajouter une nouvelle ligne de service. Cependant, l’offre n’est valable que pour un maximum de quatre ans, alors les super-seniors doivent être prévenus.

6. Obtenez jusqu’à 650 $ en cartes-cadeaux électroniques Verizon lorsque vous changez

Verizon regorge de bonnes affaires si vous voulez un nouvel appareil, mais que faire si vous êtes satisfait de celui que vous avez ? Eh bien, vous pouvez récupérer 650 $ sous la forme d’une carte-cadeau simplement pour avoir mis votre appareil actuel sur le réseau et activé un forfait illimité.

Contrairement à la plupart des offres, vous devrez ajouter un code promotionnel au centre de remise pour obtenir votre carte-cadeau électronique. Pour réclamer la carte, vous devez disposer d’un code promotionnel, que vous recevrez lors de votre inscription. Pour une durée limitée, la récompense est également livrée avec un Verizon Stream TV gratuitement.