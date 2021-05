Les meilleures offres Verizon de mai 2021

Verizon est le plus grand opérateur américain, avec une excellente couverture et une sélection décente de téléphones. Pour ceux qui recherchent un nouvel appareil mais recherchent la meilleure offre possible, trouver les meilleures économies Verizon n’a pas besoin d’être un chalut. Dans cet article, nous avons rassemblé les meilleures offres Verizon dont nous sommes actuellement au courant. Plongeons-nous, d’accord?

Offre en vedette: obtenez un iPhone 12 gratuit

Crédit: David Imel / Autorité Android

Si vous avez hâte de vous procurer l’un des derniers iPhones, Verizon rend la transaction encore plus douce en ce moment. Il existe deux façons d’obtenir un iPhone 12 gratuit: achetez-en un et obtenez-en un gratuitement, ou échangez votre appareil actuel.

En achetant un iPhone 12, 12 Pro ou 12 Pro Max avec un forfait illimité de 24 mois, vous pouvez en obtenir un autre pour 1000 $ de réduction, ce qui rend le deuxième iPhone 12 ou 12 Pro gratuit. Si vous recherchez simplement une offre pour un nouveau téléphone pour vous-même, vous pouvez échanger votre appareil actuel pour obtenir jusqu’à 800 $ de réduction sur votre nouvel iPhone 12 sur un contrat illimité.

Voir également: Comparaison de la série iPhone 12: lequel achèteriez-vous?



Ce n’est pas tous les jours que vous pouvez obtenir gratuitement les dernières nouveautés d’Apple. L’iPhone 12 est doté du nouveau processeur A14 Bionic ultra-rapide, d’un système de caméra arrière à triple objectif et de la nouvelle compatibilité de charge magnétique Magsafe.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour en savoir plus sur l’offre, ou faites défiler pour voir toutes les meilleures offres actuelles de Verizon.

Achetez un iPhone, obtenez-en un gratuitement auprès de Verizon

Meilleures offres Verizon

Achetez un Galaxy S21 Plus, obtenez-en un gratuit Achetez-en un, obtenez un Google Pixel 5 gratuit avec échange Prenez un iPhone SE gratuitement Obtenez le Google Pixel 4a 5G pour 10 $ par mois et des prix promotionnels Obtenez jusqu’à 550 $ de rabais sur les meilleurs téléphones Android lorsque vous changez de militaire, Réductions pour les enseignants, les infirmières et les premiers intervenantsRéductions pour les collèges – économisez jusqu’à 25 $ en illimitéObtenez jusqu’à 450 $ en cartes-cadeaux électroniques Verizon lorsque vous changez

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cet article avec les dernières offres Verizon chaque mois.

1. Achetez un Galaxy S21 Plus, obtenez-en un gratuitement

Si vous cherchez à passer à Verizon et à acheter le dernier et le meilleur de Samsung, alors c’est l’affaire à obtenir. Si vous achetez un Galaxy S21, S21 Plus ou S21 Ultra, vous pouvez économiser 1000 $ en crédits promotionnels sur un deuxième appareil. Pour le S21 ou S21 Plus, cela signifie que vous obtiendrez le deuxième appareil gratuitement.

C’est une bonne affaire pour entrer en contact avec un ami, un membre de la famille ou une autre personne qui cherche également à mettre à niveau son téléphone. Vous devrez payer les téléphones avec 24 ou 30 paiements mensuels et un forfait illimité, mais il est difficile de contester l’obtention de deux téléphones pour le prix d’un.

En rapport: Tout ce que vous devez savoir avant d’acheter un Samsung Galaxy S21

Les derniers téléphones Galaxy S font toujours partie des meilleurs téléphones de l’année, et il est probable qu’il n’y aura pas beaucoup de téléphones lancés en 2021 qui offriront la vitesse, la puissance et la fiabilité d’un smartphone Galaxy S21. Cliquez ci-dessous pour consulter les détails de l’offre.

Achetez-en un, obtenez un Galaxy S21 ou S21 Plus gratuitement

2. Achetez-en un, obtenez un Google Pixel 5 gratuit avec échange

Crédit: David Imel / Autorité Android

Le très attendu Google Pixel 5 est désormais disponible sur Verizon. Mieux encore, vous pouvez l’obtenir gratuitement lorsque vous passez au réseau et achetez deux Pixel 5.

La valeur au détail du Pixel 5 est de 699,99 $, mais vous pouvez économiser la plupart de cela immédiatement avec une offre BOGO populaire. Bien sûr, vous avez besoin d’une nouvelle ligne de paiement illimité et d’un plan de paiement mensuel avant de pouvoir profiter pleinement de ces économies. Vous pouvez également économiser des montants moindres lorsque vous activez une tablette ou profitez d’autres plans de réduction.

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour plus de détails.

Achetez un Google Pixel 5, obtenez-en un autre gratuitement

3. Prenez votre prochain téléphone gratuitement

Crédit: David Imel / Autorité Android

Comment sonne un Google Pixel 4a gratuit? Il existe plusieurs excellents téléphones qui sont actuellement gratuits de Verizon tant que vous ajoutez une nouvelle ligne de service sur un plan illimité éligible. Vous paierez l’appareil à l’avance, mais vous recevrez des crédits de facture pour la valeur totale de celui-ci sur 24 mois.

Le Pixel 4a est l’exemple le plus notable, mais l’accord s’applique également à quelques autres appareils tels que l’iPhone SE, le Moto G Power et le Galaxy A11. Appuyez sur le bouton ci-dessous pour voir le tableau complet.

Obtenez un iPhone SE ou un Google Pixel 4a gratuit

4. Obtenez le Google Pixel 4a 5G pour 5 $ par mois et des prix promotionnels

Crédit: David Imel / Autorité Android

Bien que ce ne soit pas tout à fait gratuit comme les téléphones ci-dessus, il existe actuellement des offres Verizon sur plusieurs appareils, ce qui signifie qu’ils ne coûtent que 5 $ par mois, plutôt que les prix plus élevés qu’ils portent habituellement.

Les économies les plus notables concernent le Pixel 4a 5G. C’est en baisse de 24 $ à 5 $ par mois en ce moment avec une nouvelle ligne sur un plan illimité. Au cours de 24 mois de paiements, cela signifie que vous ne payez que 120 $ pour le téléphone.

Lire la suite: Google Pixel 5 contre Pixel 4a 5G contre Pixel 4a: Lequel devriez-vous acheter?

Une autre option dans ce support est le Samsung Galaxy A51. Il offre l’une des meilleures expériences sur Android dans un châssis bien conçu, pour un tiers du prix des produits phares modernes. Cette offre vous le permet gratuitement pendant toute la durée de votre contrat de 24 mois.

Le bouton ci-dessous vous amène à la sélection complète.

Économisez sur les téléphones de milieu de gamme de Verizon

Achetez-le maintenant

5. Obtenez jusqu’à 550 $ de rabais sur les meilleurs téléphones Android lorsque vous changez

Sur de nombreux autres smartphones phares qui n’ont pas déjà été présentés dans cette liste d’offres Verizon, vous pouvez échanger votre ancien appareil et économiser jusqu’à 550 $. Si vous êtes déjà abonné à Verizon, vous pouvez effectuer une mise à niveau avec un échange et récupérer jusqu’à 400 $ à la place.

Le montant que vous pouvez économiser dépend du changement ou de la mise à niveau, de l’appareil que vous échangez et du téléphone que vous souhaitez.Il existe donc un éventail d’itérations différentes. Votre meilleur pari est de vous diriger vers Verizon et de sélectionner votre téléphone idéal pour voir quelles offres sont actuellement disponibles.

Économisez jusqu’à 550 $ sur les meilleurs appareils Verizon

Achetez-le maintenant

6. Rabais pour les militaires, les enseignants, les infirmières et les premiers intervenants

À une époque où les enseignants, les infirmières et les autres premiers intervenants sont appelés à travailler comme jamais auparavant, Verizon redonne. Le transporteur offre une variété d’avantages et de rabais pour ceux qui servent – des plans illimités pour 30 $ par mois à l’embauche d’anciens combattants; c’est une façon percutante de dire merci. Les rabais sur les plans sont valables sur les plans à quatre lignes, afin que toute votre famille puisse économiser.

Il est facile de s’inscrire – vérifiez simplement votre éligibilité et inscrivez-vous avec vos informations de base. Si vous êtes un membre du service à la recherche d’un emploi, vous et votre conjoint pouvez rejoindre le Verizon Talent Network et rester informés des dernières offres d’emploi.

Économisez avec les remises sur les services de Verizon

7. Réductions pour les collèges – économisez jusqu’à 25 $ sur des

Il y a de fortes chances que votre semestre de printemps se déroule au moins en partie en ligne, ce qui signifie que vous aurez besoin de données fiables. Alors que certaines écoles prévoient d’organiser des cours en personne, d’autres se lancent dans l’apprentissage en ligne. Quelle que soit la situation, Verizon a couvert les étudiants. À l’heure actuelle, vous pouvez économiser 10 $ par mois avec une seule ligne de service illimité ou 25 $ sur une paire de lignes. Tout ce que vous avez à faire est de vérifier votre statut d’étudiant avec UNiDAYS, puis Verizon vous connectera.

L’offre est également valable pour les étudiants en ligne et vous n’avez pas besoin d’ajouter une nouvelle ligne de service. Cependant, l’offre n’est valable que pour un maximum de quatre ans, donc les super-seniors doivent être prévenus.

Bénéficiez d’une réduction pour les étudiants de Verizon College

8. Recevez jusqu’à 450 $ en cartes-cadeaux électroniques Verizon lorsque vous changez

Verizon regorge de bonnes affaires si vous voulez un nouvel appareil, mais que faire si vous êtes satisfait de celui que vous avez? Eh bien, vous pouvez obtenir un remboursement de 450 $ sous la forme d’une carte-cadeau juste pour amener votre appareil actuel sur le réseau et activer un plan illimité.

Contrairement à la plupart des offres, vous devrez ajouter un code promotionnel au centre de remise pour obtenir votre e-carte-cadeau. La réclamation de la carte nécessite un code promotionnel, qui vous sera fourni lors de votre inscription. Pour une durée limitée, la récompense est également fournie gratuitement avec un téléviseur Verizon Stream.

Apportez votre appareil et récupérez de l’argent

Achetez-le maintenant