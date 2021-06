Les meilleures offres Visible de juin 2021

Si vous souhaitez passer à un opérateur prépayé sans contrat aux États-Unis, mais que vous souhaitez également conserver la couverture nationale du réseau 5G de Verizon, alors Visible est la meilleure option pour vous. Nous avons creusé profondément et dressé une liste des meilleures offres Visible qui sont actives en ce moment.

Notre propre Andrew Grush a même essayé Visible comme alternative à Internet par satellite et a trouvé un changement pour le mieux.

Visible simplifie les choses sur le plan du plan en n’en proposant qu’un. Cependant, de réelles opportunités d’économies apparaissent lorsque vous achetez un nouveau téléphone ou ajoutez une ligne de service. Vous pouvez choisir parmi n’importe quel téléphone de l’arsenal Verizon, ce qui signifie que le Samsung Galaxy S21 est plus abordable que jamais.

Voici quelques-unes des meilleures offres Visible actuellement proposées.

Offre en vedette : deux mois de données illimitées pour seulement 15 $ par mois

Visible simplifie les choses avec un seul forfait, vous offrant des données, des appels et des SMS illimités. C’est généralement 40 $ par mois, mais vous pouvez économiser beaucoup si vous vous inscrivez avant le 1er juillet. L’ÉTÉ, vous pouvez obtenir vos deux premiers mois d’abonnement sans fil pour seulement 15 $ par mois.

C’est à peu près le long et le court de l’affaire. Comme d’habitude avec Visible, il n’y a pas de contrats annuels ni de frais d’annulation si vous ne souhaitez pas vous engager au-delà de la fin de la période de prix promotionnel. Vous pouvez soit apporter votre téléphone au réseau, soit en acheter un auprès de Visible lorsque vous vous inscrivez.

Si vous choisissez de ne pas annuler après deux mois, vous serez transféré sur le paiement de 40 $ sur une base mensuelle, mais vous pouvez le réduire à 25 $ par mois de manière permanente en utilisant Party Pay.

Vous avez moins de deux semaines pour profiter de cette excellente offre, alors cliquez sur le widget ci-dessous pour la vérifier.

Faisant partie de la dernière gamme de téléphones Galaxy A, le Samsung Galaxy A42 n’était jusqu’à présent disponible que chez un nombre limité d’opérateurs. Désormais, Visibile en fait partie et vous pouvez obtenir gratuitement des extras épiques lors de votre achat.

Le Galaxy A42 offre 4 Go de RAM et 128 Go de stockage. Son écran AMOLED de 6,6 pouces et 60 Hz ne fera pas envie aux autres, mais la puce Snapdragon 750G, la configuration de la triple caméra arrière de 48 MP et le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran en font un choix solide. De plus, vous êtes instantanément prêt pour le réseau 5G de Visible.

Le téléphone est proposé pour seulement 408 $. En plus de cela, vous obtenez également une paire gratuite de Samsung Galaxy Buds Live (jusqu’à épuisement des stocks) et une Mastercard prépayée de 150 $ à dépenser en goodies.

Cliquez sur le widget ci-dessous pour découvrir la promotion.

2. Obtenez un forfait de recharge Nimble lorsque vous achetez un nouveau téléphone

À l’heure actuelle, Visible propose une offre intéressante pour accessoiriser votre nouveau téléphone. Si vous prenez un nouvel appareil de Samsung, Apple et plus, Visible vous connectera gratuitement avec un pack de recharge de Nimble.

Vous n’obtenez pas non plus un simple bloc de charge et un simple câble. Cette configuration est livrée avec une banque d’alimentation et un chargeur sans fil pour que vous puissiez obtenir du jus en déplacement. Mieux encore, Nimble utilise des matériaux recyclés dans la mesure du possible, afin que vous ne nuisiez pas à Mère Nature avec votre achat.

Comme nous l’avons dit, vous pouvez à peu près obtenir cet accord avec l’un des meilleurs téléphones que Visible a à offrir. Visible a également la famille iPhone 12 d’Apple dans la nouvelle teinte violette brillante si vous espérez effectuer une mise à niveau.

Cliquez ci-dessous pour saisir cette offre pendant que vous le pouvez, ou continuez à faire défiler pour voir toutes les meilleures offres Visible disponibles en ce moment.

3. Échangez gratuitement votre ancien téléphone contre un nouveau

Il n’y a aucune raison de laisser un ancien téléphone vous retenir d’un nouvel opérateur puissant. Si votre téléphone actuel ne fonctionne pas sur Visible, vous pouvez l’échanger contre un autre qui fonctionnera gratuitement. Leur sélection d’appareils gratuits évolue constamment, mais pour le moment, le seul appareil disponible dans le cadre de cette offre est le Visible ZTE Blade A3 Prime.

4. Payez aussi peu que 25 $ par mois avec Party Pay

Le service Visible pour une seule ligne coûte 40 $ par mois, mais comme une vraie fête, tout est mieux entre amis. C’est-à-dire que lorsque vous ajoutez plus de lignes sur Party Pay, vous pouvez économiser jusqu’à 15 $ par mois. Deux utilisateurs peuvent payer 35 $, et trois ne paient que 30 $, et quatre ou plus paient 25 $ par mois pour le service. Vous n’aurez pas à vous inquiéter si quelqu’un d’autre dans votre groupe glisse un mois. Avec cette offre Visible, tous les membres de votre groupe ont un compte individuel, vous n’aurez donc pas à gérer le service de quelqu’un d’autre.

Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de vous rendre directement dans la section Party Pay de votre compte et d’inviter vos amis. En savoir plus via le bouton ci-dessous.

5. Recevez jusqu’à 200 $ en crédit-cadeau Samsung

À l’heure actuelle, lorsque vous vous inscrivez au service Visible et transférez votre numéro de téléphone actuel, vous pouvez recevoir jusqu’à 200 $ en crédit-cadeau Samsung. Il vous suffit d’acheter l’un des appareils Samsung éligibles proposés, et après deux paiements de service, vous recevrez un e-mail avec votre crédit cadeau.

Cliquez ci-dessous pour voir quels appareils Samsung sont actuellement proposés dans le cadre de cette offre :

6. Obtenez jusqu’à 50 % de réduction sur votre téléphone actuel lorsque vous effectuez une mise à niveau

Si vous êtes toujours en train de basculer avec un vieil iPhone 8, Pixel 3 ou Galaxy S9, il n’y a pas de jugement ici. Néanmoins, si vous envisagez une mise à niveau, Visible rend le processus moins cher et plus facile, car il rembourse jusqu’à 50% de votre téléphone actuel lorsque vous passez à un modèle éligible.

C’est certainement le moment idéal pour passer à un smartphone de nouvelle génération, car le déploiement de la 5G se poursuit à l’échelle nationale et de nouvelles mises à jour logicielles sont attendues bientôt comme Android 12 et potentiellement quelque chose de nouveau d’Apple.

Vous pouvez consulter les téléphones éligibles en utilisant le bouton ci-dessous.

7. Obtenez 100 $ lorsque vous changez

Comment pourriez-vous dire non à l’argent gratuit ? Si vous activez votre téléphone actuel sur une nouvelle carte SIM chez Visible et conservez votre numéro de téléphone actuel, vous recevrez une carte-cadeau gratuite de 100 $ après deux mois complets de paiement de service. Vous avez le choix entre une multitude d’options de cartes-cadeaux, notamment Amazon, Best Buy, Chevron, Uber Eats, etc.

Cliquez ci-dessous pour voir si votre téléphone actuel est éligible.

Et voilà – les meilleures offres Visible qui sont en ligne en ce moment. Nous mettrons à jour la publication avec les nouvelles offres lors de leur lancement.