Les meilleures offres visibles d’avril 2021

Si vous souhaitez passer à un opérateur prépayé sans contrat aux États-Unis, mais que vous souhaitez également conserver la couverture nationale du réseau 4G LTE de Verizon, Visible est la meilleure option pour vous. Nous avons creusé profondément et dressé une liste des meilleures offres visibles actuellement actives.

Notre propre Andrew Grush a même essayé Visible comme alternative à Internet par satellite et a constaté que c’était un changement pour le mieux.

Visible garde les choses simples au niveau du plan en n’en proposant qu’un seul. Cependant, les réelles opportunités d’économies surgissent lorsque vous achetez un nouveau téléphone ou ajoutez une ligne de service. Vous pouvez choisir parmi n’importe quel téléphone de l’arsenal Verizon, ce qui signifie que le Samsung Galaxy S21 est plus abordable que jamais.

Voici quelques-unes des meilleures offres visibles actuellement proposées.

Offre en vedette: Google Pixel 5 avec carte Mastercard prépayée gratuite de 200 $ et clé Fire TV

À l’heure actuelle, Visible propose une offre incroyable sur les derniers et les meilleurs de la gamme Google Pixel. Si vous achetez un nouveau Pixel 5 pour aussi peu que 29 $ par mois, Visible vous offrira une Mastercard de 200 $ plus une clé Amazon Fire TV gratuite.

Si vous recherchez une expérience Android pure, il n’y a pas de meilleure option que le dernier téléphone Google Pixel. Vous pouvez déverrouiller rapidement l’appareil avec un masque avec le capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et la résistance à l’eau et à la poussière IP68 garantissent que le téléphone peut gérer tout ce que vous lui lancez.

Lire la suite: Guide d’achat de Google Pixel 5: tout ce que vous devez savoir

Le téléphone dispose d’un excellent écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement rapide de 90 Hz. Au lieu de la puce phare Snapdragon 865, Google a opté pour le Snapdragon 765G optimisé dans le Pixel 5. À moins que vous ne jouiez aux jeux les plus exigeants du Play Store, vous ne remarquerez aucun ralentissement sur l’appareil. La batterie de 4080 mAh alimente également facilement le téléphone pendant une journée complète d’utilisation intensive.

Cliquez ci-dessous pour saisir cette offre tant que vous le pouvez, ou continuez à faire défiler pour voir toutes les meilleures offres visibles disponibles en ce moment.

Google Pixel 5 + Mastercard 200 $ + clé Fire TV

Meilleures offres visibles:

Obtenez une Mastercard prépayée d’une valeur allant jusqu’à 200 $ lorsque vous changez Échangez votre ancien téléphone et obtenez un nouvel Android gratuitementPayez aussi peu que 25 $ par mois avec Party PayObtenez un crédit cadeau Samsung d’une valeur allant jusqu’à 200 $ Amazon Fire TV StickGet 100 $ lorsque vous changez

Note de l’éditeur: Nous mettrons périodiquement à jour la liste des offres visibles au fur et à mesure que les offres changent.

1. Obtenez jusqu’à 200 $ Mastercard prépayée lorsque vous changez

Lorsque vous cherchez à passer à un nouveau fournisseur de services sans fil, un peu de corruption ne fait jamais de mal à personne. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir jusqu’à 200 $ de compte virtuel Mastercard prépayé lorsque vous apportez votre numéro de téléphone actuel à Visible. Tout ce que vous avez à faire est d’acheter un téléphone éligible lorsque vous vous inscrivez, et bon nombre de ces téléphones sont également déjà à prix réduit. Vous pouvez choisir de payer le prix à l’avance ou en mensualités.

Vous trouverez ci-dessous la liste actuelle des téléphones parmi lesquels vous pouvez choisir. Certaines d’entre elles peuvent même être combinées avec les autres offres de cette liste telles que le Amazon Fire Stick gratuit pour une offre encore meilleure.

Visible propose également des comptes Mastercard prépayés de 150 $, 100 $ et 50 $ pour différents modèles de téléphones. Assurez-vous de consulter la liste complète des offres disponibles pour voir quels téléphones sont éligibles.

Obtenez jusqu’à 200 $ lorsque vous changez

2. Échangez votre ancien téléphone contre un nouveau gratuitement

Il n’y a aucune raison de laisser un ancien téléphone vous retenir d’un nouvel opérateur puissant. Si votre téléphone actuel ne fonctionne pas sur Visible, vous pouvez l’échanger contre un autre qui fonctionnera gratuitement. Leur sélection d’appareils gratuits est en constante évolution, mais pour le moment, le seul appareil disponible dans le cadre de cette offre est le Visible ZTE Blade A3 Prime.

Vous avez un ancien téléphone Android? Obtenez-en un nouveau gratuitement

3. Payez aussi peu que 25 $ par mois avec Party Pay

Le service de Visible pour une seule ligne coûte 40 $ par mois, mais tout comme une vraie fête, tout va mieux avec des amis. C’est-à-dire que lorsque vous ajoutez plus de lignes sur Party Pay, vous pouvez économiser jusqu’à 15 $ par mois. Deux utilisateurs peuvent payer 35 $, trois ne paient que 30 $ et quatre ou plus paient 25 $ par mois pour le service. Vous n’aurez pas à vous inquiéter si quelqu’un d’autre dans votre groupe perd un mois. Avec cette offre Visible, tous les membres de votre groupe ont un compte individuel, vous n’aurez donc pas à gérer le service de quelqu’un d’autre.

Tout ce que vous avez à faire pour commencer est de vous rendre directement dans la section Party Pay de votre compte et d’inviter vos amis. En savoir plus via le bouton ci-dessous.

Utilisez Party Pay et bénéficiez d’une couverture pour aussi peu que 25 $ par mois

4. Recevez jusqu’à 200 $ en crédit cadeau Samsung

À l’heure actuelle, lorsque vous vous inscrivez au service Visible et transférez votre numéro de téléphone actuel, vous pouvez recevoir jusqu’à 200 $ en crédit-cadeau Samsung. Il vous suffit d’acheter l’un des appareils Samsung éligibles proposés et, après deux paiements de service, vous recevrez un e-mail avec votre crédit cadeau.

Cliquez ci-dessous pour voir quels appareils Samsung sont actuellement proposés dans le cadre de cette offre:

5. Obtenez une clé Amazon Fire TV gratuite

Passez votre numéro au plan de service de 40 $ par mois de Visible et obtenez une clé Amazon Fire TV gratuite à l’achat d’un appareil éligible. Cette offre est disponible sur une large sélection d’appareils plus anciens et de téléphones de milieu de gamme, dont l’iPhone SE et le Google Pixel 4a. Le widget ci-dessous vous amènera à la liste complète des appareils éligibles proposés.

6. Recevez 100 $ lorsque vous changez

Comment pouvez-vous dire non à l’argent gratuit? Si vous activez votre téléphone actuel sur une nouvelle carte SIM chez Visible et que vous conservez votre numéro de téléphone actuel, vous recevrez une carte-cadeau gratuite de 100 $ qui vous sera envoyée après 2 mois complets de paiement de service. Il existe des tonnes d’options de cartes-cadeaux parmi lesquelles choisir, notamment Amazon, Best Buy, Chevron, Uber Eats, etc.

Cliquez ci-dessous pour voir si votre téléphone actuel est éligible.

Recevez 100 $ lorsque vous passez à Visible

Et voilà, les meilleures offres visibles actuellement en ligne. Nous mettrons à jour l’article avec de nouvelles offres lors de leur lancement.