Les meilleures offres VPN de juillet 2021

De plus en plus de personnes utilisent un réseau privé virtuel (VPN) pour améliorer leur expérience de navigation. Il y a tellement de fournisseurs parmi lesquels choisir que vous ne savez peut-être pas par où commencer. Pour vous donner un coup de main, nous avons rassemblé les meilleures offres VPN de la plupart des meilleurs fournisseurs.

Si vous vous posez la question, un VPN crypte votre connexion Internet et vous permet de la router via des serveurs dans différents pays. Cela peut sembler suspect, mais c’est tout à fait légal et cela signifie que personne ne peut accéder à vos données. Les pirates ne peuvent pas intercepter vos coordonnées bancaires, votre FAI ne peut pas surveiller votre activité, etc. La nouvelle adresse IP que vous obtenez dans un emplacement différent signifie que votre connexion ne peut pas non plus être retracée jusqu’à vous, vous êtes donc à la fois anonyme et sécurisé.

Voir également: Qu’est-ce qu’un VPN ?

Ces fonctionnalités offrent également plus de possibilités. Par exemple, avoir une adresse IP dans un autre pays vous permet d’accéder à du contenu géo-restreint, comme regarder UK Netflix depuis l’Espagne ou US Hulu depuis le Japon. Personnellement, mon VPN n’est jamais éteint.

La qualité des fournisseurs de VPN varie énormément, il est donc essentiel de trouver le bon. Vous souhaitez rechercher des vitesses rapides, de nombreux serveurs à travers le monde et d’autres fonctionnalités premium. Il existe de nombreux VPN gratuits, mais la plupart sont inférieurs à la moyenne en termes de performances ou offrent une quantité très limitée d’utilisation de données par mois.

Notre résumé des meilleures offres VPN est ci-dessous. Bien que nous nous concentrions sur les économies, nous n’incluons que des services réputés, vous pouvez donc choisir celui qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget.

Offre en vedette : Payez moins de 3 $ par mois pour NordVPN

NordVPN prétend être le premier VPN au monde, et il a certainement des références impressionnantes. Il dispose d’un réseau massif de plus de 5 500 serveurs NordVPN dans 59 pays, et vous pouvez même passer par deux serveurs pour ce qu’il appelle le « Double VPN ». Pour être honnête, c’est probablement un peu exagéré – vos données sont incroyablement sécurisées sur un seul cryptage – mais si la sécurité est votre priorité absolue, c’est une bonne tranquillité d’esprit.

Lire la suite: Avis NordVPN

Dans notre examen de NordVPN, nous avons dit que ce VPN offre tout ce que vous pouvez attendre d’un réseau privé virtuel. La sécurité est excellente, grâce aux mises à jour, les applications sont devenues plus faciles à utiliser et les vitesses du réseau sont incroyables. Inutile de dire que nous avons vraiment apprécié NordVPN.

Nord coûte 11,95 $ par mois sur une base mensuelle, mais plus vous vous engagez longtemps, plus vous pouvez économiser. Il existe des offres sur des plans de six mois et de deux ans. Si vous vous engagez pour deux ans, vous paierez l’équivalent de seulement 2,93 $ par mois pour l’un des meilleurs VPN du marché. De plus, vous bénéficiez de trois mois supplémentaires gratuits.

Appuyez sur le widget ci-dessous pour découvrir l’offre pendant que vous le pouvez, ou continuez à faire défiler pour plus d’offres des meilleurs fournisseurs VPN.

Meilleures offres VPN

Toutes les offres ci-dessous étaient en ligne au moment de la rédaction. Les fournisseurs de VPN proposent régulièrement des promotions, nous ferons donc de notre mieux pour mettre régulièrement à jour la publication avec les dernières offres.

Voir également: Meilleurs VPN : nos quatre meilleures recommandations

1. ExpressVPN

ExpressVPN est plus cher, mais vous en avez pour votre argent. Cela inclut des vitesses ultra-rapides, un vaste réseau de plus de 3 000 serveurs VPN mondiaux, une politique de non-journalisation et bien plus encore. C’est notre service VPN préféré et c’est aussi mon fournisseur de choix. Je l’utilise toute la journée, tous les jours, et il ne me laisse jamais tomber.

ExpressVPN coûte 12,95 $ par mois si vous payez au mois, mais si vous vous engagez sur un contrat de 12 mois, vous pouvez faire d’énormes économies dès maintenant. Non seulement vous l’obtenez pour l’équivalent de 6,67 $ par mois, mais vous bénéficierez également de trois mois supplémentaires gratuits. Il existe une garantie de remboursement de 30 jours si vous n’êtes pas satisfait du service.

Lire la suite: Avis sur ExpressVPN

2. Le VPN le plus rapide

Cela vaut la peine de payer pour un VPN sur les capacités limitées des options gratuites, mais les services payants peuvent être coûteux. Nous avons résumé ci-dessous les meilleures offres VPN que vous pouvez trouver sur les meilleurs services, mais aucune ne correspond tout à fait à l’abordabilité de cette offre. Pour une durée limitée, vous pouvez obtenir un abonnement à vie à FastestVPN, plus 2 To de stockage cloud, pour seulement 20 $ (580 $ de réduction).

Voir également: Comment configurer un VPN sur Android, Windows et d’autres plateformes

Est-ce réellement le VPN le plus rapide ? Nous ne l’avons pas examiné, nous ne pouvons donc pas commenter, mais c’est un fournisseur bien considéré avec des fonctionnalités solides. Au-delà de la vitesse, il se concentre sur des fonctionnalités de blocage des publicités et de puissantes capacités anti-malware pour vous protéger. Il offre également une disponibilité de 99,99%, mais vous pouvez faire confiance au killswitch pour vous protéger en cas de problème avec votre connexion. FastestVPN propose également une politique stricte de non-enregistrement pour protéger vos informations. Un VPN est aussi utile que le nombre de serveurs dont il dispose, et FastestVPN donne accès à 52 emplacements dans 41 pays. Vous pouvez accéder au contenu Netflix géo-restreint, utiliser Smart Connect pour trouver le serveur le plus rapide et diviser le tunnel pour utiliser certaines applications sans protection.

Les 2 To gratuits d’espace de stockage en nuage sont la cerise sur le gâteau, et il y a une garantie de remboursement de 15 jours si vous n’êtes pas satisfait.

3. Ours des tunnels

TunnelBear n’est pas tout à fait au sommet de l’élite d’ExpressVPN ou NordVPN. L’accent (à part les ours mignons) est mis sur la simplicité et la facilité d’utilisation. C’est sans aucun doute vrai, mais cela se traduit également par les fonctionnalités, avec des serveurs dans seulement 23 pays. Vous n’obtiendrez pas non plus de garantie de non-enregistrement, car le fournisseur est basé au Canada. Les bases sont bien faites, avec de bonnes vitesses et des applications pour plusieurs plates-formes.

TunnelBear est plus abordable que les deux options précédentes à 9,99 $ par mois. Mais inscrivez-vous pour deux ans et vous économiserez 58% en payant l’équivalent de seulement 4,17 $ par mois.

Certains membres de l’équipe Android Authority ont Surfshark comme VPN de prédilection, citant la combinaison de performances et d’abordabilité. Vous en avez vraiment pour votre argent, et contrairement à la plupart des fournisseurs, Surfshark vous permet d’utiliser un nombre illimité d’appareils sur votre abonnement. Une foule de fonctionnalités comprend 15 bibliothèques Netflix, une politique de non-journalisation et un kill-switch. Plus de 63 pays hébergent plus de 1700 serveurs.

À 12,95 $ par mois, Surfshark ne semble pas être une option abordable, mais la plupart des gens profitent d’abonnements plus longs. À l’heure actuelle, les 24 mois sont disponibles pour un montant unique de 59,76 $, soit à peine 2,49 $ par mois, et vous bénéficierez de trois mois supplémentaires gratuits. C’est un excellent rapport qualité-prix et remboursable dans les 30 premiers jours si vous n’êtes pas satisfait.

5. Proton VPN

ProtonMail est l’un des services de messagerie les plus sécurisés du marché, il va donc de soi que la même équipe sait également comment protéger votre activité en ligne. C’est ainsi que ProtonVPN est né, et c’est un service qui a beaucoup à offrir.

ProtonVPN utilise les normes de cryptage et les protocoles VPN les plus élevés. Il gère également l’ensemble de son réseau sur des serveurs dédiés et ne dépend pas de serveurs virtuels. Il est livré avec un kill switch réseau, une option de tunneling fractionné et une fonctionnalité à double saut appelée Secure Core. Basé en Suisse, il ne collecte pas non plus de journaux d’activité ou de connexion.

Contrairement à beaucoup de ses concurrents sur cette liste, ProtonVPN vous offre la possibilité d’un service gratuit. Bien que très limité, c’est évidemment un bel avantage. Il propose également différents niveaux de service payant, le niveau Plus étant le plus proche des autres options ci-dessus et ci-dessous. Les économies les plus importantes concernent le plan de deux ans, qui est actuellement de 33% à 159 $ (81 $ de rabais).

IPVanish ne se démarque pas parmi les offres VPN, mais c’est un choix solide. De bonnes vitesses, plus de 1 400 serveurs dans plus de 75 emplacements et une bande passante illimitée s’ajoutent à l’ensemble.

Il est basé aux États-Unis, ce qui pourrait plaire au patriote en vous par rapport à d’autres VPN basés dans des endroits comme le Panama et les îles Vierges britanniques. Il y a cependant une raison pour laquelle ces fournisseurs choisissent ces pays. Les États-Unis sont une juridiction Five Eyes, ce qui signifie que les autorités peuvent théoriquement exiger vos informations personnelles et les partager avec le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande et l’Australie. Pourtant, les offres valent le détour. De plus, ils incluent tous 250 Go de stockage cloud SugarSync.

CyberGhost propose un package complet et solide, ce qui explique sa clientèle de plus de 10 millions d’utilisateurs. Le fournisseur basé en Roumanie propose une politique de non-journalisation, des serveurs dédiés pour les services de streaming tels que Netflix et plus de 6 300 serveurs VPN situés dans 90 pays.

CyberGhost est convaincu que vous serez satisfait. Sa garantie de remboursement de 45 jours est plus généreuse que la plupart des fournisseurs, mais assurez-vous de vérifier les petits caractères – certaines de ces garanties sont invalidées si vous dépassez une limite de données. CyberGhost vous offre même 24 heures gratuites.

12,99 $ est le prix mensuel, mais l’abonnement de trois ans est une bonne affaire à 2,25 $ par mois, et vous obtenez trois mois supplémentaires gratuits. Si vous ne voulez pas vous engager aussi loin, le plan d’un an est de 3,99 $ par mois.

Private Internet Access est un autre fournisseur basé aux États-Unis, mais c’est un choix populaire avec quelques fonctionnalités intéressantes. Il est également régulièrement loué pour ses vitesses rapides, et avec raison. Un bon gadget est que PIA vous permet de rétrograder le cryptage de sécurité d’AES-256 à AES-128, accélérant ainsi la connexion. C’est toujours un cryptage très fort, donc si vous savez que vous êtes sur un réseau sûr, cela devrait être plus que suffisant.

Le PIA est une option rentable. C’est 9,95 $ par mois, avec une option pour payer l’équivalent de 2,69 $ par mois si vous vous inscrivez pour deux ans. Cette dernière option comprend une licence de sécurité cloud Boxcryptor et deux mois supplémentaires gratuits.

Il existe d’autres offres intéressantes sur d’autres fournisseurs de VPN, et tout dépend de votre budget. Certains VPN ont des critiques mitigées, mais c’est dans le contexte d’une industrie où la qualité est très élevée. Souvent, ces options sont parfaitement utilisables et peuvent être beaucoup plus rentables que les offres décrites ci-dessus.

Ivacy VPN est un excellent exemple. Ce n’est pas parfait, mais c’est une option fiable qui a un score Trustpilot de 4,7 étoiles. Il possède de nombreuses fonctionnalités que vous recherchez et a remporté un prix l’année dernière pour ses vitesses élevées.

Parmi les différentes offres, vous pouvez payer seulement 69,99 $ pour un plan de cinq ans sur le site Web. C’est seulement 1,16 $ par mois. Pour une durée limitée, vous pouvez même obtenir un abonnement à vie auprès de Tech Deals pour un montant unique de seulement 39,99 $. Il convient de noter que les grandes offres Tech Deals sur les VPN ne sont pas remboursables, ce qui est le compromis que vous faites pour les énormes économies.

Bien que la juridiction (États-Unis) ne soit pas la meilleure pour la politique de journalisation, VPN Unlimited propose plus de 400 serveurs dans plus de 80 emplacements et un excellent score Trustpilot. C’est parfaitement bien pour les bases du VPN, ce que la majorité des gens veulent dans un VPN.

Sur le site Web, VPN Unlimited coûte 9,99 $ par mois, mais un abonnement à vie coûte 199,99 $. À l’heure actuelle, vous pouvez faire encore mieux que cela sur Tech Deals, avec un abonnement à vie de cinq appareils disponible pour seulement 39,99 $.