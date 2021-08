Les meilleures offres Xbox d’août 2021

Une Xbox One est un excellent moyen de passer le temps et de jouer avec des amis en attendant que les séries S et X reviennent en stock. Nous avons parcouru le Web à la recherche des meilleures offres Xbox One disponibles actuellement. Si vous préférez en savoir plus sur les dernières Xbox Series X et S, les liens ci-dessous contiennent toutes les informations.

Voir également: Guide d’achat Xbox Series X

Bien que nous ayons trouvé des offres incroyables sur les jeux et les accessoires, les offres sur les consoles nous ont permis de nous adapter. Ils sont soit vendus au-dessus du prix de détail, soit en lots plus chers que la somme de leurs parties. Votre meilleur pari sur les consoles est de vous procurer un modèle remis à neuf par des professionnels pour vous retenir jusqu’à ce que vous puissiez retrouver la série X ou S, et nous avons inclus certaines de vos meilleures options sur ce front.

Découvrez les meilleures offres Xbox du Web ci-dessous.

Offre en vedette: obtenez 20 $ de rabais sur un support de charge universel Xbox Pro

L’un des pires sentiments en tant que joueur est de voir cette grande icône rouge sur votre écran indiquant une faible puissance du contrôleur. C’est pourquoi investir dans un support de charge améliore non seulement votre expérience de jeu, mais vous permet également d’économiser de l’argent sur ces piles alcalines embêtantes. Si vous cherchez à acheter un support de charge certifié par Xbox, Microsoft propose actuellement un support de charge universel Xbox Pro pour seulement 29,99 $ (20 $ de réduction).

Voir également: Les meilleurs jeux Xbox One que vous pouvez acheter

Avoir un contrôleur sous tension garantit que vous êtes en mesure de profiter de toutes les excellentes expériences de jeu offertes par la Xbox. De plus, ce support de charge vous couvre si vous avez oublié de le charger pendant la nuit, car il vous permet de jouer et de charger en même temps, vous assurant de ne manquer aucun temps précieux à l’écran. Lorsque vous associez cela à l’offre de Microsoft consistant à saisir votre premier mois de Xbox Game Pass Ultimate pour seulement 1 $, vos sessions de jeu seront certainement spéciales.

Nous ne savons pas combien de temps dureront ces offres de Microsoft, alors utilisez les widgets ci-dessous pour les vérifier ou continuez à faire défiler pour plus d’offres.

Meilleures offres Xbox One

Toutes ces offres étaient en vigueur au moment de la rédaction, mais nous ferons de notre mieux pour mettre à jour la liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres.

Jeux Xbox One

Si vous possédez déjà l’une des consoles Xbox One, vous voudrez peut-être vous procurer un ou deux nouveaux jeux pour échapper au monde pendant un moment. Heureusement, il n’y a pas la même rareté sur les jeux que sur les consoles en ce moment, il y a donc de bonnes affaires à faire.

Il y a toujours de la place pour améliorer votre expérience de jeu avec des accessoires, mais c’est aussi une chance pour les détaillants de vous presser pour plus d’argent. Par exemple, une manette Xbox One officielle coûte 59,99 $ et se trouve rarement en vente. Cela dit, vous pouvez en acheter un d’occasion chez GameStop pour 49,99 $ (10 $ de rabais).

Le premier choix que vous devez faire si vous souhaitez acheter une Xbox est de savoir quel modèle vous convient le mieux. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, la Xbox One X est l’option la plus grande et la plus puissante. Il dispose d’une carte graphique plus fine et plus puissante et de cœurs optimisés DirectX 12.

Mieux encore, la Xbox One X prend en charge la 4K native et 12 Go de mémoire GDDR5 pour des démarrages plus rapides et des performances plus fluides. Le One X dispose également d’un système de ventilation repensé pour un meilleur refroidissement. Vos jeux et accessoires préférés doivent fonctionner avec l’un ou l’autre des modèles Xbox, la décision dépend donc principalement du prix et des performances.

Les offres et les nouvelles consoles sont presque impossibles à trouver sur les deux consoles pour le moment. Voici une option remise à neuf d’un point de vente réputé :

Consoles Xbox One S

Comme vous pouvez probablement le deviner, la Xbox One S est la plus petite et la plus légère des deux consoles. Il s’agit d’une mise à niveau par rapport à la Xbox One d’origine, et c’est le modèle le plus abordable actuellement disponible. La Xbox One S prend en charge HDR 10 comme la One X, et les deux consoles disposent du son Dolby Atmos.

Voir également: Comment obtenir Netflix sur Xbox One

Si vous cherchez une console pour vous retenir jusqu’à la sortie de la nouvelle Xbox Series X, la One S peut être votre meilleur pari. Vous ne devriez avoir aucun problème avec la rétrocompatibilité, et la Xbox One S embrasse également les jeux numériques d’une manière que la One X ne le fait pas ; vous pouvez acheter un One S sans emplacement pour disque pour des jeux exclusivement numériques.

Comme indiqué ci-dessus, il est presque impossible de trouver ces consoles à des prix raisonnables en ce moment.