Les meilleures offres Xbox d’avril 2021

Une Xbox One est un excellent moyen de passer le temps et de jouer avec des amis en attendant que les séries S et X reviennent en stock. Nous avons parcouru le Web pour trouver les meilleures offres Xbox One disponibles actuellement. Si vous préférez en savoir plus sur les dernières Xbox Series X et S, les liens ci-dessous contiennent toutes les informations.

Bien que nous ayons trouvé des offres incroyables sur les jeux et les accessoires, les offres sur les consoles nous ont offert des avantages. Ils sont soit vendus au-dessus du prix de détail, soit en lots plus chers que la somme de leurs pièces. Votre meilleur pari sur les consoles est de choisir un modèle remis à neuf par des professionnels pour vous retenir jusqu’à ce que vous puissiez retrouver la série X ou S, et nous avons inclus certaines de vos meilleures options sur ce front.

Découvrez les meilleures offres Xbox sur le Web ci-dessous.

Offre du jour: Tomb Raider: Definitive Edition pour seulement 3 $

Tomb Raider est l’un des jeux les mieux notés et les plus vendus de la dernière décennie. Le jeu AAA de 2013 s’est déjà vendu jusqu’à 60 $, mais pour les deux prochains jours, vous pouvez acheter la version Xbox One pour seulement 2,99 $.

La série Tomb Raider remonte aux années 90 et est devenue réputée pour son gameplay d’action-aventure. Cette entrée de la série comprend des combats à indice d’octane élevé, des armes et des équipements personnalisables et une exploration dans le paysage de l’île.

Cette version est l’édition définitive du jeu, qui comprend du contenu bonus et combine tout le contenu téléchargeable de la version Xbox 360.

L’offre expire bientôt, alors cliquez ci-dessous pour acheter le jeu acclamé par la critique pour moins que le prix de votre café du matin pendant que vous le pouvez.

Tomb Raider: édition définitive

Meilleures offres Xbox One

Toutes ces offres étaient en ligne au moment de la rédaction de cet article, mais nous ferons de notre mieux pour mettre à jour la liste au fur et à mesure que nous trouverons de nouvelles offres.

Jeux Xbox One

Si vous possédez déjà l’une des consoles Xbox One, vous voudrez peut-être prendre un nouveau jeu ou deux pour échapper au monde pendant un moment. Heureusement, il n’y a pas la même pénurie de jeux que sur les consoles en ce moment, il y a donc de bonnes affaires à faire.

Nous avons constaté que Walmart et Amazon ont souvent les meilleures offres Xbox sur les jeux. Voici une sélection de nos favoris:

Accessoires Xbox One

Il y a toujours de la place pour améliorer votre expérience de jeu avec des accessoires, mais c’est aussi une chance pour les détaillants de vous presser pour plus d’argent. Par exemple, un contrôleur Xbox One officiel coûte 59,99 $ et est rarement trouvé en vente. Cela dit, vous pouvez en acheter un d’occasion chez GameStop pour 44,99 $ (15 $ de réduction).

Amazon est souvent votre meilleur pari pour économiser quelques dollars sur les accessoires. Voici quelques-unes des offres en direct en ce moment.

Consoles Xbox One X

Le premier choix que vous devez faire si vous souhaitez acheter une Xbox est le modèle qui vous convient. Si vous êtes un utilisateur expérimenté, la Xbox One X est l’option la plus grande et la plus puissante. Il dispose d’une carte graphique plus fine et plus puissante et de cœurs optimisés DirectX 12.

Mieux encore, la Xbox One X offre une prise en charge native de 4K et 12 Go de mémoire GDDR5 pour des démarrages plus rapides et des performances plus fluides. Le One X dispose également d’un système de ventilation repensé pour un meilleur refroidissement. Vos jeux et accessoires préférés doivent fonctionner avec l’un ou l’autre des modèles Xbox, la décision dépend donc principalement du prix et des performances.

Les offres et les nouvelles consoles sont presque impossibles à trouver sur les deux consoles pour le moment. Voici une option remise à neuf d’un point de vente réputé:

Consoles Xbox One S

Comme vous pouvez probablement le deviner, la Xbox One S est la plus petite et la plus légère des deux consoles. C’est une mise à niveau par rapport à la Xbox One d’origine, et c’est le modèle le plus abordable actuellement disponible. La Xbox One S prend en charge HDR 10, tout comme la One X, et les deux consoles disposent d’un son Dolby Atmos.

Si vous recherchez une console pour vous retenir jusqu’à la sortie de la nouvelle Xbox Series X, le One S peut être votre meilleur pari. Vous ne devriez avoir aucun problème avec la compatibilité descendante et la Xbox One S embrasse également le jeu numérique d’une manière que le One X ne fait pas; vous pouvez acheter un One S sans lecteur de disque pour des jeux exclusivement numériques.

Comme indiqué ci-dessus, il est presque impossible de trouver ces consoles à des prix raisonnables pour le moment.

Ce sont les meilleures offres Xbox que nous ayons pu trouver. Comme vous pouvez le voir, les pickings sur les consoles sont un peu minces en ce moment. Vous pouvez toujours dire au revoir à une console et adopter le jeu sur PC. Voici quelques ressources qui pourraient vous aider à changer.