Les meilleures offres Xfinity Mobile d’avril 2021

Xfinity est un énorme fournisseur d’accès Internet, opérant dans 41 des 50 États américains. Si vous vivez dans l’un de ces États et que vous êtes un client Xfinity, cela signifie que vous pouvez vous inscrire à Xfinity Mobile et profiter de ses offres et avantages sans aucun obstacle supplémentaire à franchir.

Xfinity Mobile utilise le réseau Verizon Wireless et offre même un accès 5G dans certaines régions des États-Unis. Il existe également des millions de points d’accès Wi-Fi Xfinity sécurisés à travers le pays auxquels vous pouvez vous connecter et enregistrer votre allocation de données. Il n’y a pas de frais d’activation ou d’accès à la ligne téléphonique, et les données commencent à 15 $ par mois. Vous pouvez apporter votre propre appareil ou acheter un téléphone chez Xfinity.

Il n’y a vraiment que deux types de forfaits téléphoniques disponibles, mais vous pouvez les combiner et les assortir ou payer pour différents niveaux de données. Nous mettons en avant beaucoup de choses sur un nouvel iPhone, mais vous pouvez faire défiler vers le bas pour voir toutes les meilleures offres et plans Xfinity Mobile.

Offre en vedette: obtenez un iPhone SE gratuit

Les réductions sont toutes bonnes, mais notre prix préféré d’un téléphone est de 0 $. C’est pourquoi la dernière offre de Xfinity Mobile a attiré notre attention. Jusqu’au 28 avril, vous pouvez obtenir un iPhone SE de 64 Go gratuit lorsque vous activez une nouvelle ligne Xfinity Mobile.

Le principal inconvénient de cette offre est que vous devez vous inscrire à un plan de paiement de 24 mois pour l’appareil, puis vous recevez la remise en crédits de facture. Essentiellement, vous payez le téléphone mensuellement, puis vous recevez à nouveau tout l’argent tant que vous gardez la ligne active.

Le dernier iPhone SE a même impressionné les fans inconditionnels d’Android au siège d’AA. Avec d’excellentes performances, un appareil photo étonnamment performant et des années de mises à jour logicielles, il est difficile de ne pas aimer l’offre la plus abordable d’Apple.

Meilleurs plans Xfinity Mobile:

Par le GigUnlimitedCombinez les forfaits twoTablet et smartwatch

1. Par le concert

Il s’agit de la version de données limitées de Xfinity Mobile, et vous avez le choix entre trois options. Ils sont tous livrés avec des appels et des SMS illimités, c’est donc une question de données.

Bien que les prix ne soient pas aussi bon rapport qualité-prix que certains opérateurs, les forfaits Xfinity Mobile présentent une belle tournure: vous pouvez partager les données sur plusieurs lignes sans frais supplémentaires, jusqu’à un maximum de cinq lignes.

L’option la moins chère est le plan de 1 Go, qui ne coûte que 15 $ par mois. C’est une allocation assez dérisoire, donc elle ne convient vraiment que si vous utilisez rarement vos données mobiles et que vous voulez simplement une ligne mobile à bas prix. Vous pouvez toujours payer un supplément de 15 $ par Go supplémentaire de données si vous en avez besoin.

Vous pouvez augmenter jusqu’à 3 Go ou 10 Go par mois pour 30 $ et 60 $ respectivement. Encore une fois, il existe des MVNO qui offrent un meilleur rapport qualité-prix en termes de données, mais rappelez-vous que ces données peuvent être partagées sur plusieurs lignes sans frais supplémentaires. Si votre famille utilise Internet Xfinity et que vous souhaitez économiser de l’argent sur tout le monde obtenant une ligne téléphonique avec SMS, conversations et données, l’un de ces forfaits est un bon pari. Par exemple, si vous êtes quatre dans le ménage et que personne n’a des demandes de données particulièrement élevées, le partage d’un forfait de 10 Go ne coûte que 15 $ chacun.

Avec tous les forfaits By the Gig, vous bénéficiez d’un streaming vidéo de qualité HD et d’un service cellulaire de meilleure qualité dans les périodes de trafic réseau élevé, comme dans un stade bondé. Ceci est de meilleure qualité par rapport au plan illimité, car tout le trafic Xfinity Mobile peut être ralenti en cas de congestion du réseau.

2. Illimité

Le plan illimité est l’endroit où Xfinity Mobile commence à vraiment concurrencer les autres MNVO en termes de prix.

Contrairement au plan By the Gig qui peut être partagé entre les lignes, vous payez des frais mensuels fixes de 45 $ par ligne pour des données illimitées. Si vous constatez que vous ne profitez pas de l’allocation de données supplémentaire, vous pouvez toujours utiliser l’application Xfinity Mobile pour passer votre forfait à By the Gig.

Bien que ce soit beaucoup moins cher que certains forfaits de données illimités, il y a des mises en garde. Le streaming est SD, plutôt que HD sur le plan By the Gig. Vous n’obtenez pas non plus le service cellulaire de meilleure qualité à des moments où le trafic réseau est élevé, bien que vous puissiez acheter un pass HD pour l’obtenir. Outre le potentiel de ralentissement en cas de congestion du réseau, vous bénéficiez de vitesses réduites après 20 Go d’utilisation par ligne.

Vous pouvez faire des économies encore plus importantes avec les offres Xfinity Mobile si vous optez pour plus d’une ligne illimitée. Vous paierez 80 $ pour deux lignes, 100 $ pour trois et 120 $ pour quatre lignes. Donc, si toute la famille est inscrite, vous pouvez payer aussi peu que 30 $ par mois chacun pour des données 5G illimitées.

3. Combinez les deux

Et si vous avez besoin de données illimitées, mais pas les enfants? Il est peut-être plus probable que ce soit l’inverse lorsque vous prenez en compte les jeux et YouTube. Dans tous les cas, vous pouvez avoir une combinaison de plans Illimité et By the Gig sur votre compte en fonction de vos besoins.

Cela fonctionne exactement comme vous vous en doutez, mais malheureusement, il n’y a pas d’économies à réaliser en combinant. Vous pourriez avoir un plan illimité pour une ligne, puis un plan By the Gig pour deux, trois ou quatre autres lignes à partager. Ainsi, pour un plan illimité à 45 $ et un plan de 3 Go By the Gig à 30 $, votre facture totale s’élèverait à 75 $ par mois.

Tous vos plans peuvent être gérés via l’application Xfinity Mobile, vous pouvez donc changer chaque mois jusqu’à ce que vous trouviez la meilleure combinaison qui convient à votre foyer.

4. Plans de tablette et de smartwatch

L’un des avantages de pouvoir utiliser plusieurs lignes sur un seul plan sans frais supplémentaires est que des tablettes et des montres intelligentes peuvent également être ajoutées. Chaque appareil compte pour une ligne sur le compte, et les appels et les SMS illimités sont inclus.

Bien qu’il n’y ait aucun coût supplémentaire pour partager les données de votre forfait avec d’autres appareils, vous devez payer un supplément de 10 $ par mois pour connecter chaque appareil qui n’est pas un téléphone. Vous pouvez donc avoir une tablette avec son propre forfait illimité pour 55 $ par mois sur votre compte, ou une smartwatch partageant un plan By the Gigs pour 10 $ de plus en plus de ce que vous payez déjà.

Comme pour les smartphones, vous pouvez apporter votre propre appareil à Xfinity Mobile ou vous pouvez en acheter un auprès de l’opérateur. Si la gamme de téléphones est variée, les tablettes et les smartwatches disponibles dans la boutique en ligne sont limitées aux appareils Apple. Si vous voulez le dernier iPad Pro ou l’Apple Watch Series 5, vous avez de la chance. Sinon, vous devrez peut-être vous procurer votre appareil ailleurs.

Cela couvre tous les plans Xfinity Mobile proposés actuellement. Si vous voulez savoir quels autres forfaits téléphoniques sont disponibles, consultez notre page des meilleurs forfaits de téléphonie mobile.