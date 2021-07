Les meilleures options de médailles pour l’Espagne

18/07/2021 à 18:49 CEST

L’Espagne ne fait pas partie des grandes puissances au niveau olympique. Il est clair que la marine n’occupera pas les premières places du tableau des médailles, mais oui, il existe des options claires pour monter sur le podium dans plus d’un cas. Nous passons en revue les athlètes espagnols qui sont parmi les favoris dans leurs disciplines respectives.

Orlando Ortega est l’un des grands de l’athlétisme espagnol et dans le 110 mètres haies, il a beaucoup à dire. Ana Peleteiro en triple saut et les champions d’Europe du 20 kilomètres marchent, Maria Pérez et Álvaro Martín, ils se démarquent également. Lidia Valentin, en haltérophilie, semble également être une valeur sûre.

Quant au golf, L’Espagne aura le grand favori pour accrocher l’or à Tokyo : Jon Rahm, qui vient de remporter l’US Open, son premier “major”, et actuel numéro un mondial est l’une des stars de ces Jeux et donnera sûrement beaucoup de choses à dire.

Dans les arts martiaux, nous excellons également. Le karaté fait ses débuts à Tokyo aux Jeux Olympiques même si son passage sera de courte durée (ne sera pas à Paris 2024) et Damien Quintero dans la catégorie masculine et, surtout, Sandra Sanchez chez les femmes, nous avons opté pour deux médailles clés. Ses quotas d’or sont [8] Oui [1.53] respectivement.

Et si en karaté nous sommes puissants en judo nous ne le sommes pas moins. Niko Shera Il est double champion du monde en -90 kg (2018 et 2021) et débute comme favori pour remporter l’or jusqu’au quota [3.1]. En outre, Julia Figueroa, Ana Pérez Box et Fran Garrigós viennent également d’accrocher une médaille lors de la dernière Coupe du monde à Budapest.

Les sports d’équipe, une force

Les sports d’équipe n’ont jamais été mauvais pour l’Espagne. L’équipe olympique de football va bien tandis que l’équipe de basket, avec Pau Gasol à la barre, aspire à tout à Tokyo. En handball, les champions du monde et d’Europe veulent récupérer le seul sceptre qui leur manque après avoir raté Rio 2016. Et en water-polo, les vice-champions du monde viseront également l’or.