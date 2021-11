Les meilleures options pour votre cuisine

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Ce n’est jamais le bon moment pour ajouter des éléments essentiels à votre cuisine. Tirez le meilleur parti de la cuisine et du nettoyage que vous pouvez. C’est la meilleure semaine de l’année pour obtenir des offres. KitchenAid est l’une des meilleures entreprises à découvrir en ce qui concerne l’essentiel de la cuisine. Les offres KitchenAid Cyber ​​Monday ont pour la plupart commencé plus tôt cette semaine ou le Black Friday et se poursuivent pendant quelques jours.

Nous avons mis en évidence certaines des meilleures offres KitchenAid Cyber ​​Monday, dont certaines ont déjà commencé. Jetez un œil à nos choix et remplissez votre cuisine comme vous le souhaitez. Vous serez surpris par certaines des options disponibles.

Les offres KitchenAid Cyber ​​Monday sont déjà en cours

La roue à pizza KitchenAid Source de l’image : KitchenAid/Amazon

KitchenAid souffle des articles auxquels vous ne pensez pas nécessairement tout de suite, mais qui sont nécessaires pour votre maison. Les ventes en cours jusqu’au 28 novembre incluent la roue à pizza gastronomique KitchenAid. Cela vous permettra de cuisiner des pizzas à la maison et d’en tirer le meilleur parti. La lame tranchante fera une coupe nette à travers la pizza. C’est à seulement 14,10 $ en ce moment.

Vous pouvez également accrocher un égouttoir compact en acier inoxydable KitchenAid. C’est 15 « x 13.25 » et offre un encombrement compact. Il ne rayera pas votre plan de travail et peut ranger vos couverts facilement. Votre vaisselle et vos ustensiles sècheront en un rien de temps. Obtenez-le jusqu’au 28 pour seulement 38,99 $, soit une économie de 29 %.

Si vous êtes à la recherche de bols à mélanger, les bols à mélanger classiques de KitchenAid sont fournis par lot de 5. Cela comprend un bol de 1,5 pinte, 2,5 pinte, 3,5 pinte, 4,5 pinte et 5,5 pinte. Ils s’emboîtent les uns dans les autres, ce qui facilite le stockage. La base antidérapante et le fait de pouvoir les laver au lave-vaisselle en font des incontournables. L’ensemble est tombé à seulement 32,90 $, soit 43% de réduction.

Autres offres

Il y a d’autres offres qui expirent le 28. L’ensemble de bols de préparation classiques avec couvercles KitchenAid est en baisse de 10 % et vous offre des bols pouvant contenir une, deux, trois et quatre tasses. Vous apprécierez également les couvercles en plastique.

Pour la cuisson, la plaque de cuisson en acier aluminisé antiadhésif KitchenAid est un investissement intelligent. Il mesure 13″ x 18″ et vous offre des possibilités infinies de cuisson. Il est simple à nettoyer, car il a un revêtement antiadhésif. Les poignées allongées vous aident à le sortir du four. Économisez 22% dessus dès maintenant.

Les cisailles de cuisine tout usage KitchenAid sont également à prix réduit maintenant. Ils ont une gaine de protection et des lames en acier inoxydable. Vous profiterez d’une coupe nette à chaque fois. Ils sont descendus à seulement 7,36 $.

Prolongez les offres KitchenAid Cyber ​​Monday

L’ensemble de serviettes KitchenAid avec des citrons. Source de l’image : KitchenAid/Amazon

Offrant des offres qui durent jusqu’au 5 décembre, Amazon vous soutient. Ne vous brûlez pas en sortant des objets du four. Les porte-pots en coton KitchenAid Asteroid sont dotés de poignées en silicone. Vous en aurez deux dans un pack et ils sont disponibles en plusieurs couleurs. Milkshake est une couleur préférée. Vous pouvez également profiter de Pistache ou Aqua. Fabriquées en coton résistant à la chaleur, les poignées imprimées en silicone assurent un maintien sûr. Ceux-ci varient en prix, mais presque toutes les couleurs sont en promotion.

Poursuivant la tendance de la sécurité thermique dans la cuisine, les gants de cuisine en coton Asteroid de KitchenAid sont tout aussi bons. Vous pouvez protéger vos deux mains et les poignées imprimées en silicone maintiennent vos mains en toute sécurité sur votre vaisselle. Ceux-ci résistent à la tête jusqu’à 302 ° F. Plus de choix de couleurs sont disponibles, mais obtenez-les jusqu’à 26% de réduction.

Les ensembles de serviettes de cuisine KitchenAid Mixer sont également à prix réduit jusqu’au 5 décembre. Vous obtiendrez trois serviettes à utiliser près de votre évier. Économisez jusqu’à 34 % !

Plus de rafles

