Les meilleures performances de films de Tom Hiddleston, classées

6. Immeuble de grande hauteur (Robert Laing)

High-Rise est l’un de ces films qui semble très surréaliste, et il se déroule dans les années 70 fait que toute la nature trippante et stylistique se sent bien. En gros, c’est un film sur un groupe de personnes vivant dans un nouveau gratte-ciel de luxe. Certains sont issus des classes inférieures et d’autres plus riches. Le personnage de Tom Hiddleston, Robert Laing, est au milieu des gratte-ciel et des richesses moyennes.

Hiddleston est la star de ce film, et il doit en être le narrateur et un personnage qui ne l’a pas encore tout à fait perdu, comme les autres, mais facilement capable d’aller dans les deux sens. Hiddleston garde Laing comme boussole morale pour la majeure partie du film. Cependant, c’est une boussole très fragile, car son ambition et ses désirs pourraient facilement le pousser à bout.